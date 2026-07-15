Empleo en petróleo y gas: YPF, Pluspetrol y Phoenix buscan personal en Neuquén y Buenos Aires

Empleo en energía: las empresas que buscan profesionales para trabajar en Neuquén y Buenos Aires

La demanda de profesionales para la industria del petróleo y el gas continúa con nuevas búsquedas laborales en distintas áreas del negocio. En los últimos días, empresas con operaciones en Vaca Muerta publicaron vacantes para cubrir puestos vinculados con ingeniería, planificación, logística, regulación y producción.

Las oportunidades corresponden a YPF, Pluspetrol y Phoenix Global Resources e incluyen posiciones para trabajar tanto en Neuquén como en Buenos Aires . En la mayoría de los casos, las compañías buscan profesionales con experiencia en la industria energética, aunque también aparecen perfiles para áreas de planificación y gestión.

Qué puestos de trabajo tiene abiertos YPF

YPF concentra gran parte de las búsquedas laborales vigentes, con vacantes destinadas principalmente a la Vicepresidencia de Infraestructura y a las áreas de Midstream y Downstream. Los puestos se desempeñan en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, y están orientados a profesionales con experiencia en proyectos industriales, refinación y planificación.

Una de las posiciones abiertas es la de Ingeniero o Ingeniera de Planificación, destinada a profesionales de Ingeniería Industrial o carreras afines que acrediten al menos 4 años de experiencia en proyectos de unidades de procesamiento de refinerías. La compañía requiere conocimientos en metodologías de gestión de proyectos, manejo de Primavera/OPC e inglés intermedio.

Quien ocupe el cargo tendrá entre sus responsabilidades desarrollar la planificación integral de los proyectos, elaborar cronogramas y planes de ejecución, realizar el seguimiento del avance físico de las obras, controlar plazos, analizar riesgos asociados a costos y tiempos, coordinar la planificación con contratistas y elaborar reportes para la toma de decisiones.

Empleo en petróleo y gas: YPF busca personal en Buenos Aires

Otra de las vacantes corresponde al puesto de Gerente de Asuntos Regulatorios, una posición que tendrá a su cargo la conducción de la política regulatoria de la compañía y la articulación con organismos públicos y áreas internas del negocio.

Para este cargo, YPF busca profesionales de Abogacía, Ciencias Políticas, Administración, Ingeniería o carreras afines, con entre 12 y 15 años de experiencia en asuntos regulatorios, relaciones gubernamentales o sectores altamente regulados, preferentemente dentro de la industria energética. Entre las funciones figuran el análisis del marco regulatorio, la identificación de riesgos normativos, la coordinación institucional con autoridades nacionales, provinciales y municipales y el acompañamiento regulatorio de proyectos estratégicos.

YPF y la sala Real Time Intelligence Center en su torre de Puerto Madero.

La petrolera también incorporará un Coordinador de Planificación para Midstream y Downstream, con foco en logística. El perfil está orientado a profesionales de Ciencias Económicas, Ingeniería Industrial o carreras similares, con experiencia en procesos de planificación económica, presupuestación y análisis de negocios.

El puesto contempla la elaboración de proyecciones económicas y operativas, el seguimiento del presupuesto, la confección de reportes ejecutivos y la interacción con distintas áreas de la compañía para consolidar información estratégica. Se valoran conocimientos avanzados de Excel y manejo de Power BI y SAP. La modalidad de trabajo es 4x1 y el lugar de desempeño será la Torre Puerto Madero.

A su vez, YPF mantiene abierta una búsqueda para incorporar un Ingeniero o Ingeniera de Control de Costos, también dentro del área de Proyectos Industriales. La empresa requiere experiencia mínima de cuatro años en proyectos de unidades de procesamiento de refinerías, conocimientos de gestión de proyectos, manejo de SAP e inglés intermedio. Entre las principales tareas aparecen la elaboración de estimaciones económicas, el control del presupuesto y del flujo de fondos de los proyectos, el seguimiento de contratos, la validación de certificaciones, el análisis de desvíos económicos y la elaboración de informes para la gestión de cada iniciativa.

Pluspetrol busca ingenieros para trabajar en Neuquén

Otra de las compañías que mantiene búsquedas laborales activas es Pluspetrol, que incorporará un Senior Pipeline Engineer para sus operaciones en Neuquén.

La empresa apunta a graduados de Ingeniería Mecánica, Metalúrgica, de Materiales o carreras afines, con al menos siete años de experiencia en integridad y operación de ductos de hidrocarburos.

Pluspetrol abrió una nueva búsqueda laboral: qué perfil buscan y cómo postularse

El profesional tendrá como misión asegurar la integridad y confiabilidad de los ductos operados por la compañía, participando en actividades de diseño, construcción, operación, mantenimiento y gestión de activos. Entre las responsabilidades figuran la implementación de estándares técnicos para ductos, el desarrollo de planes de mantenimiento e integridad, la administración de contratos especializados, el soporte técnico en procesos de ingeniería e inspección y la incorporación de nuevas tecnologías para el monitoreo de infraestructura.

Como requisitos adicionales, la empresa solicita experiencia en inspección inteligente de ductos, gestión de contratos técnicos y certificaciones AMPP o equivalentes.

Phoenix Global Resources incorpora personal para Vaca Muerta

Phoenix Global Resources también sumó una nueva búsqueda laboral para sus operaciones en Vaca Muerta. La compañía busca un Ingeniero o Ingeniera de Producción No Convencional, con base en Neuquén Capital y modalidad híbrida.

La posición está dirigida a profesionales de Ingeniería en Petróleo, Mecánica, Electromecánica, Química o carreras afines, con al menos 5 años de experiencia en ingeniería de producción de yacimientos no convencionales y una trayectoria mínima de diez años dentro de la industria de Oil & Gas.

El objetivo del puesto será definir y optimizar la estrategia de producción de pozos no convencionales para mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad de los activos.

Phoenix Global Resources incorpora personal para Vaca Muerta

Entre los conocimientos requeridos aparecen experiencia en sistemas de extracción artificial, análisis nodal, manejo del paquete Petroleum Experts -PROSPER, MBAL, GAP y SROD-, inglés intermedio y experiencia en operaciones de pulling, workover, slickline y wireline.

Para aplicar a esta vacante, se debe enviar el CV indicando en el asunto la referencia "INGENIERO DE PRODUCCIÓN NOC" al mail [email protected].

Cómo postularse a las búsquedas de empleo en YPF, Pluspetrol y Phoenix

Las empresas del sector energético publican la mayor parte de sus búsquedas laborales a través de sus portales oficiales de empleo y de sus perfiles corporativos en LinkedIn, donde actualizan periódicamente las vacantes disponibles.

En el caso de YPF y Pluspetrol, las postulaciones se realizan desde las plataformas de empleo de cada compañía, mientras que muchas posiciones también se difunden en sus redes sociales oficiales para ampliar el alcance de la convocatoria.

Por su parte, algunas búsquedas, como la de Phoenix Global Resources, son gestionadas por consultoras especializadas en recursos humanos para la industria energética. En esos casos, además de seguir las publicaciones de la empresa, resulta conveniente monitorear las redes sociales de las consultoras y los principales portales de empleo.

Mantener actualizado el currículum, completar el perfil de LinkedIn con experiencia y certificaciones, y activar las alertas de empleo en las plataformas de reclutamiento son algunas de las recomendaciones para acceder con mayor rapidez a las nuevas oportunidades que publica el sector de petróleo y gas.