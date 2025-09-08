Figueroa: "El by pass de Añelo es una oportunidad generacional"

La provincia de Neuquén selló un acuerdo histórico con las principales operadoras de Vaca Muerta para poner en marcha el by pass de Añelo. La firma se dio en el marco del primer día de la AOG 2025 y significa un emprendimiento vial que busca mejorar la circulación y reforzar la seguridad en la principal zona petrolera del país.

El convenio se concretó en el salón A del predio ferial de La Rural, en el marco de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG). Allí se reunieron autoridades provinciales y referentes de YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron, Phoenix Global Resources y Total.

Un proyecto vial de 51 kilómetros para Añelo

El emprendimiento consiste en la construcción y mejora de 51 kilómetros de rutas, incluyendo la repavimentación parcial de las provinciales N° 8 y 17, además de un nexo entre ambas para derivar el tránsito pesado.

De esta forma, los camiones y vehículos de carga tendrán una circunvalación diseñada especialmente para liberar a Añelo del intenso movimiento que se genera por la actividad hidrocarburífera. La obra busca no solo agilizar el tránsito, sino también reducir riesgos de accidentes en una zona donde confluyen trabajadores, vecinos y maquinaria vinculada a la producción.

El fideicomiso constituido bajo la administración de TMF será el encargado de llevar adelante la construcción. Cada una de las operadoras actuará como fiduciante, aportando fondos y recursos para concretar el proyecto. Esta estructura se definió en mayo, cuando la provincia y las empresas firmaron un memorándum de entendimiento para avanzar en una solución conjunta.

El compromiso de la provincia y el sector privado

En este marco, el gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de esta obra durante el anuncio, subrayando el carácter estratégico del acuerdo:

“Es un gran hito realizar la infraestructura de manera mixta. Les agradezco a todas las operadoras por el esfuerzo y el compromiso. Nosotros nos habíamos planteado este desafío y hoy estamos cumpliendo”.

El mandatario también remarcó que la obra es una muestra de cómo se puede progresar trabajando en conjunto entre el sector público y privado: “Hemos ido entendiendo que para poder progresar hay que trabajar en equipo. Es muy importante concretar este proyecto, porque representa una oportunidad generacional”.

Figueroa hizo hincapié en que esta iniciativa no se limita a las operadoras petroleras, sino que debería abrir la puerta a una mayor participación de las empresas de servicios vinculadas a Vaca Muerta: “Nos gustaría que las empresas de servicios se vinculen de la misma manera que lo hicieron las operadoras. Este es un emprendimiento de todos, que debemos trabajar entre todos”.

Firma By pass Añelo AOG 2025 (2)

Operación y mantenimiento bajo el sistema de peaje

Una vez concluido el by pass, la obra será entregada a la provincia de Neuquén, que se hará cargo de su operación y mantenimiento bajo un esquema de peaje.

Se prevé que este sistema se extienda por quince años, tiempo durante el cual los ingresos obtenidos servirán para cubrir los costos de mantenimiento. Cualquier excedente que se genere se distribuirá entre la provincia y el fideicomiso en proporción a los kilómetros construidos por cada parte.

De esta forma, el proyecto se plantea como un esquema sustentable en el tiempo, con la posibilidad de generar recursos adicionales para reinvertir en infraestructura vial o en mejoras que fortalezcan la seguridad en la región.

El impacto en Vaca Muerta y en la comunidad

El by pass de Añelo llega en un momento clave para Vaca Muerta, que atraviesa una etapa de expansión productiva y creciente protagonismo en la matriz energética argentina. El incremento del tránsito asociado a la explotación de hidrocarburos había convertido la situación vial en uno de los principales desafíos de la zona.

Para la provincia, esta obra no solo apunta a resolver un problema inmediato de circulación, sino que también representa un paso más hacia la consolidación de un modelo de infraestructura compartida.

En palabras de Figueroa, “la educación, la infraestructura y la planificación son compromisos que asumimos desde el primer día. Hoy podemos decir que estamos cumpliendo con uno de esos puntos.”

El gobernador también señaló que el proyecto es una señal hacia la comunidad neuquina: “Este emprendimiento no es solo para el sector petrolero, también lo es para la gente de Añelo y de toda la provincia. Es una inversión que mejora la calidad de vida y refuerza la seguridad de todos.”