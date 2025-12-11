Los países del Mercosur y Chile avanzan en un nuevo modelo de transporte de gas

Integración energética: cómo es el nuevo modelo regional de transporte de gas que analizan el Mercosur y Chile

Los países del Mercosur y Chile avanzan en la definición de un nuevo modelo regional de transporte de gas. El proyecto fue presentado en Santiago durante el taller de cierre de la Fase IV del Programa de Integración Gasífera , organizado por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile.

La propuesta técnica fue elaborada a partir de información aportada por cada país. La plataforma permite optimizar el uso de la infraestructura existente , identificar rutas más competitivas y proyectar ahorros bajo diferentes escenarios operativos. Durante la jornada se validaron datos, se revisó la topología del sistema de transporte y se testearon restricciones operativas mediante simulaciones en tiempo real.

Resultados preliminares: infraestructura y escenarios operativos

La apertura del encuentro fue encabezada por Guido Maiulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE; Luis Felipe Ramos, subsecretario de Energía de Chile; y Mercedes Pedreira, ejecutiva de Integración de CAF. En la jornada, remarcaron que esta fase del proyecto marca un punto de inflexión para profundizar la cooperación regional e impulsar un sistema gasífero más eficiente.

“Desde que iniciamos este proceso en 2023 hemos logrado avances muy significativos, y el vigor de este trabajo responde tanto al compromiso de los países del MERCOSUR y Chile para volver a discutir estrategias de integración gasífera como al trabajo minucioso de sus agencies y el involucramiento imprescindible de organismos multilaterales como MERCOSUR y CAF”, dijo Maiulini.

A su vez, agregó que la región logró construir una “alianza con claridad programática” y que el modelo presentado constituye una base técnica concreta para avanzar hacia una integración energética más amplia.

1 El Mercosur y Chile avanza en un nuevo modelo regional de transporte de gas para bajar costos y optimizar la infraestructura

Las pruebas y análisis realizados durante el taller aportaron definiciones relevantes. Entre los resultados surgió la necesidad de ampliar la capacidad de evacuación desde Neuquén, así como la conveniencia de reforzar tramos intermedios para atender potenciales demandas de Paraguay y del norte de Uruguay. También se señaló la importancia de ajustar el modelo a los cambios previstos en el sistema de transporte brasileño.

El modelo, de código abierto y actualización permanente, permite proyectar costos de transporte, simular variaciones en producción y demanda, y estimar indicadores como el precio final en cada nodo. Su flexibilidad lo convierte en una herramienta útil para planificar horizontes de corto y mediano plazo bajo distintas situaciones, según explicaron las organizaciones a través de un comunicado.

Integración energética

“Para el Gobierno de Chile la integración energética y gasífera es esencial, porque contribuye a la seguridad, la resiliencia y el cumplimiento de nuestras metas ambientales. Desde el Ministerio de Energía estamos avanzando en acciones concretas, como la adecuación de la normativa y nuestra participación activa en este proceso, para asegurar que la integración se convierta en un pilar efectivo de la transición energética y del objetivo de descarbonización del país", expresó Ramos.

2 Maiulini, Ramos y Pedreira explican el nuevo modelo regional de transporte de gas

En tanto, Pedreira señaló que el aporte de las delegaciones nacionales fue determinante para consolidar el trabajo y remarcó: “Desde CAF agradecemos el tiempo y la dedicación que cada delegación ha puesto en este estudio, que se alinea con nuestro compromiso con la integración regional y una transición energética justa”. Para la institución, el proyecto constituye una herramienta clave para enfrentar los desafíos que atraviesa la región.