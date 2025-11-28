Neuquén lidera la venta de combustibles a nivel país

El mercado de combustibles exhibió en octubre un comportamiento dispar, con señales de recuperación en la comparación mensual pero con un retroceso en relación con el año pasado. En ese escenario, Neuquén lidera la venta de combustibles a nivel nacional.

El mes pasado, el volumen total comercializado alcanzó los 1.446.396 metros cúbicos , una cifra que quedó por debajo del registro de octubre de 2024 (1.463.958 m3), consolidando una baja interanual del 1,2 %. En cambio, frente a septiembre de 2025, la demanda mostró un repunte del 1,66 %, favorecida por un mes más extenso en cantidad de días.

INFORME COMBUSTIBLES 2 Octubre cerró con una leve baja en las ventas de combustibles (Fuente: Surtidores)

El segmento Premium empujó las ventas

Los datos surgen del relevamiento realizado por el sitio Surtidores. De acuerdo al informe, el crecimiento en octubre de 2025 volvió a concentrarse en los combustibles de mayor calidad. La nafta Premium lideró las subas con una suba del 7,08 % interanual, mientras que el gasoil Grado 3 avanzó 6,18%. Por su parte, la nafta súper se mantuvo sin cambios y el gasoil Grado 2 profundizó su caída, con un retroceso del 11,24 %, en un contexto de menor actividad del complejo productivo.

En el balance general del mes y por tipo de producto, las ventas de naftas mostraron un incremento del 1,74% frente a octubre del año pasado, mientras que el gasoil quedó un 4,96 % por debajo del nivel de 2024. "El análisis por tipo de producto vuelve a mostrar la notoria expansión de los combustibles Premium, una tendencia que se consolida desde mediados del año pasado", detalla el reporte.

Venta de combustibles por provincia

El relevamiento a nivel país reflejó un escenario diverso. De las 24 provincias analizadas, apenas seis lograron cerrar el mes con números positivos. Neuquén encabezó ese grupo con una suba del 4,55 %, seguida por Buenos Aires (3,85 %) y San Juan (3,5 %), que repitieron posiciones por tercer mes consecutivo.

Entre las mayores caídas se ubicaron Corrientes, con un descenso del 11,3 %, Misiones (-10,18 %) y Santa Cruz (-8,71 %), tres jurisdicciones donde la retracción del consumo resultó más marcada.

En términos de volumen, la provincia de Buenos Aires se mantuvo al frente del ranking con 512.661 m3 vendidos en octubre. Córdoba ocupó el segundo lugar con 149.649 m3, seguida por Santa Fe, con 115.646. CABA completó el podio ampliado con 92.317 m3.

YPF lideró el mercado

El desempeño por empresas también mostró contrastes. YPF encabezó nuevamente el mercado con 796.944 metros cúbicos despachados y un crecimiento interanual del 3,49 %. Axion Energy mostró una leve suba del 0,68 %, mientras que Gulf se destacó con un salto del 17,46 % en relación con el mismo mes del año anterior.

En sentido contrario, Shell registró una caída interanual del 11,65 % y Puma Energy, del 5,81 %. También se observaron bajas en RefiNor y Dapsa.

INFORME COMBUSTIBLES 1

Cambios en la composición del consumo de combustibles

El detalle del mix de ventas explicó la reconfiguración del consumo. Según el informe, el gasoil Grado 2 totalizó 364.897 m3 en octubre y marcó una caída del 11,24 % frente al mismo mes de 2024, cuando superó los 411 mil m3. En sentido contrario, el gasoil Grado 3 alcanzó los 245.741 metros cúbicos y registró una suba del 6,18 %.

La nafta súper se mantuvo sin variaciones, con 619.302 m3 vendidos, mientras que la nafta Premium volvió a mostrar un crecimiento sostenido, con 216.456 m3 y un avance interanual del 7,08 %.