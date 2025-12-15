YPF eleva la eficiencia operativa en Vaca Muerta con 22 fracturas en un día

YPF rompió un nuevo récord en Vaca Muerta con 22 etapas de fractura en un solo día.

YPF volvió a marcar un hito en el desarrollo de Vaca Muerta al alcanzar un nuevo récord de productividad en sus operaciones de fractura hidráulica. La compañía logró completar 22 etapas de fractura en un solo día , una marca inédita en el shale argentino.

El nuevo récord confirma la aceleración del desarrollo no convencional y la efectividad de las mejoras tecnológicas implementadas por la empresa de mayoría estatal. El foco está puesto en aumentar la eficiencia, reducir tiempos y consolidar estándares operativos de clase mundial .

El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó que el logro fue posible gracias a la implementación del sistema de fracturas simultáneas. Esta modalidad permite ejecutar múltiples etapas de manera coordinada, optimizando recursos y mejorando los tiempos de operación.

Otro factor clave fue el monitoreo permanente desde el Real Time Intelligence Center (RTIC). Desde este centro, los equipos controlan en tiempo real los parámetros de fractura, el bombeo y los tiempos entre etapas, lo que permite una gestión más precisa de la operación.

“Sumamos un nuevo récord en Vaca Muerta al alcanzar 22 etapas de fractura en un solo día. Un logro que confirma que vamos por el camino correcto”, señalaron desde la compañía al comunicar el hito.

La combinación de tecnología, análisis de datos y equipos especializados es uno de los pilares de la estrategia operativa de YPF. El objetivo es hacer de la compañía una operadora cada vez más eficiente y competitiva dentro del mercado energético.

Una sucesión de hitos operativos en Vaca Muerta

El nuevo récord de 22 etapas diarias se suma a una serie de avances que YPF viene registrando a lo largo del año en Vaca Muerta. En septiembre, la compañía ya había alcanzado una marca destacada al completar 20 etapas de fractura por día.

En aquella oportunidad, la operación demandó 21 horas de bombeo y también se realizó bajo la modalidad de fracturas simultáneas. El hito fue anunciado por el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, quien destacó el impacto del logro en los estándares operativos.

“Alcanzamos una nueva marca que redefine nuestros estándares operativos. Este nuevo hito fortalece nuestro posicionamiento de cara a los próximos retos”, escribió Marín a través de sus redes sociales.

Ese récord se concretó en el PAD LC335 y se ejecutó de manera completamente remota desde la sala RTIC. Según informó la compañía, el control en tiempo real permitió optimizar los tiempos entre etapas y garantizar la seguridad de la operación.

YPF detalló que la ejecución se llevó adelante sin registrar incidentes, un aspecto clave en operaciones de alta complejidad como la fractura hidráulica. La seguridad es uno de los ejes centrales de la estrategia operativa.

Marín también subrayó la importancia del trabajo conjunto con los proveedores estratégicos. “Un gran trabajo del equipo YPF SA y SLB que representa un paso más hacia el futuro de la industria”, afirmó el directivo.

Fractura fracking YPF Gas Vaca Muerta shale (3) YPF realizó la primera operación de fractura abastecida con GNC producido, despachado y transportado íntegramente por la compañía.

Innovación tecnológica y foco en la eficiencia

El nuevo récord operativo se apoya en una serie de innovaciones que YPF viene incorporando en Vaca Muerta. En septiembre, la compañía concretó la primera operación de fractura abastecida con GNC producido, despachado y transportado íntegramente por la empresa.

La operación se realizó en el bloque La Amarga Chica y permitió alimentar un set de fractura bifuel que funciona con una combinación de diésel y gas natural. El gas utilizado provino directamente de la producción de YPF en la formación.

El suministro de GNC fue abastecido desde una nueva estación de carga a granel ubicada en Añelo, diseñada para permitir el despacho continuo y seguro de gas. Esta innovación contribuye a la reducción del costo por pozo.

En julio, YPF también dio un paso clave en su transformación tecnológica al aplicar fibra óptica descartable en operaciones de fractura hidráulica. La tecnología permitió monitorear en tiempo real las etapas y detectar eventos críticos.

Según informó la compañía, la fibra óptica se implementó en 27 etapas sin que se registraran incidentes. Durante el proceso, se identificaron eventos de frac-hits sin generar pérdidas de tiempo ni horas operativas.