YPF completó la primera operación de fractura abastecida con gas de Vaca Muerta

YPF realizó la primera operación de fractura abastecida con GNC producido, despachado y transportado íntegramente por la compañía.

YPF concretó un nuevo hito en la transformación energética de Vaca Muerta al realizar la primera operación de fractura abastecida con GNC producido, despachado y transportado íntegramente por la compañía. Esta innovación contribuye de manera significativa a la reducción del costo pozo a partir del ahorro generado por la utilización de gas.

La operación se realizó en el bloque La Amarga Chica , donde YPF utilizó su propio gas natural para alimentar un set de fractura bifuel que funciona con una combinación de diésel y gas natural. El suministro de GNC fue abastecido desde una nueva estación de carga a granel ubicada en Añelo, diseñada para permitir el despacho continuo y seguro de gas, marcando un precedente en la industria.

El gas comprimido en la planta proviene directamente de la operación de YPF en Vaca Muerta y, una vez industrializado, es transportado hasta el uso en campo.

Este avance posiciona a YPF como líder en innovación energética y abre nuevas oportunidades de negocio. El nuevo YPF Directo GNC podrá abastecer a otras petroleras, industrias no conectadas a gasoductos y a camiones que utilicen GNC.

Una curva de aprendizaje

YPF es quien marca el rumbo del shale. La empresa de mayoría estatal es la encarga de agrandar la curva de aprendizaje y de establecer el camino del futuro de Vaca Muerta de la mano de una revolución tecnológica y operativa.

El fracking es testigo de su innovación. Según informó Horacio Marín, YPF completó 401 etapas de fractura en un solo mes utilizando un único set de fractura. El presidente y CEO de la compañía destacó que la eficiencia fue posible gracias a la implementación de fracturas simultáneas, la eliminación de días perdidos y el monitoreo en tiempo real desde el Real Time Intelligence Center.

“El hito es una muestra del compromiso del equipo y la apuesta por la innovación. Logramos operar sin interrupciones, alcanzando 19 etapas de fractura en un solo día”, destacó Marín a través de su cuenta de LinkedIn.

Además, destacó que esta estrategia de optimización incluye decisiones en tiempo real que permiten una ejecución más precisa y eficaz en cada pozo intervenido.

Fractura fracking YPF Gas Vaca Muerta shale (1)

La marca registrada de Vaca Muerta

Además, YPF es la encargada de liderar el fracking en la roca madre. En agosto, la empresa de mayoría estatal completó 1105 operaciones, lo que representa el 51% del total de las punciones en Vaca Muerta.

Para tomar dimensión de lo que implica el papel de YPF en el shale, todas las operadoras sumaron 2.163 punciones en la roca madre, lo que significó la tercer mejor marca de lo que va del año.

Según el informe del country manager de NCS Multistage, las etapas de fractura que se establecieron en el octavo mes del año representan un incremento del 20% con respecto a julio donde se contabilizaron 1.793 punciones.

Vaca Muerta ya contabiliza 16.425 punciones en lo que va del año, lo que se traduce en un 32% más que el mismo periodo de 2024. Las cifras van de la mano a lo que planteó la industria a finales del año pasado y a principio de este año.

En lo que respecta a la actividad por mes, el informe del presidente de la Fundación Contactos Energéticos detalla que en enero se completaron 1.761 punciones, en febrero 1.978 operaciones, en marzo 1.960 fracturas, en abril -segunda marca top del año- se completaron 2.214 etapas, en mayo – cifra histórica para el shale- se realizaron 2.588 punciones y en junio se contabilizaron 1.968 operaciones.