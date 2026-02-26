Javier Milei arremete otra vez contra Paolo Rocca en redes

Javier Milei en el Derecha Fest: el presidente ratificó su ofensiva contra los "negocios turbios" con el Estado.

Por estos días todo parece indicar que el escenario político y económico argentino atraviesa una transformación radical en su relación con el sector privado y lo hace en Vaca Muerta . Lo que inició como una diferencia técnica en una licitación por los tubos de GNL escaló hasta convertirse en un pilar de la denominada "batalla cultural" del presidente Javier Milei.

A través de declaraciones directas y descalificaciones personales, el mandatario asegura que busca desmantelar lo que define como un "sistema corrupto" que benefició a la élite empresarial durante décadas mediante el proteccionismo.

En este contexto, hoy Milei escribió en la red X: “Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente. VLLC!”.

El origen del conflicto: Tubos, precios y Vaca Muerta

La tensión entre el Gobierno y el Grupo Techint alcanzó su punto máximo tras la adjudicación de una obra clave para el desarrollo energético del país. La licitación para la provisión de tubos destinados al gasoducto que transportará el gas de Vaca Muerta al mercado mundial no quedó en manos locales. La firma india Welspun resultó ganadora del contrato, desplazando por primera vez a la gigante nacional liderada por Paolo Rocca.

Desde el Poder Ejecutivo, los argumentos técnicos respaldan la decisión de apertura comercial. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó la oferta presentada por Techint como "indefendible".

Según fuentes oficiales, la propuesta de la empresa argentina resultó un 40% más cara que la de su competidora internacional. Esta cifra disparó la furia presidencial, llevando a Milei a apodar a Rocca como "Don Chatarrín de los tubitos caros" en sus redes sociales y durante su participación en el Derecha Fest, en Mar del Plata.

image La licitación para proveer caños para un gasoducto de 480 kilómetros que lleve el gas desde Vaca Muerta hasta el puerto rionegrinotomó dimensiones inesperadas.

La defensa de la industria: Costos e impuestos

Desde el entorno de Tenaris, empresa del grupo Techint, rechazaron tajantemente las acusaciones oficiales. Voceros de la firma negaron ante el prestigioso medio británico Financial Times que la diferencia de precios alcance el 40%. Según la empresa, la oferta local contemplaba un "margen prácticamente cero" y su principal objetivo consistía en garantizar la continuidad de 420 puestos de trabajo directos.

El sector industrial sostiene que la competencia con empresas extranjeras resulta desleal mientras no se reduzca la pesada carga impositiva argentina. La eliminación de barreras arancelarias por parte del gobierno libertario impacta de lleno en una estructura de costos que, según los empresarios, no puede bajar más sin una reforma fiscal previa.

image El consorcio que lleva adelante el ambicioso plan de exportación de GNL apostó a otro camino y Techint quedó afuera.

"Gomita" y "Lengua Floja": La lista de Milei se expande

La disputa no se agota en la figura de Rocca. En sus recientes intervenciones en la red social X, Milei amplió su lista de objetivos industriales. El mandatario lanzó duros calificativos contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de la fabricante de neumáticos Fate, a quien llamó "Don Gomita Alumínica". Del mismo modo, se refirió a Roberto Méndez, CEO de Neumen, como el "Señor Lengua Floja".

Repercusión internacional y futuro del modelo

El conflicto capturó la atención global. El Financial Times destacó el choque entre el líder de derecha y el multimillonario CEO, subrayando que Milei busca exponer a quienes se beneficiaron de décadas de proteccionismo. Mientras el Gobierno celebra este "despertar" del país, Techint evalúa iniciar investigaciones por supuesto dumping contra la firma india.

El mensaje de la Casa Rosada es claro: no habrá protección para negocios que dependan de un Estado quebrado. La apertura de importaciones y la transparencia en las licitaciones públicas asoman como las herramientas principales para desarticular lo que el mandatario denomina una "élite empresarial" dependiente de contratos estatales turbios.