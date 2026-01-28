Techint tiene revancha: cuáles son las próximas obras de Vaca Muerta que tiene en la mira

La polémica por la derrota de Techint en la licitación del gasoducto de Southern Energy fue apenas la primera batalla de una serie de grandes obras que tendrán lugar en Vaca Muerta y que serán disputadas por varias de las empresas más importantes del mundo.

Como explicó +e, la primera revancha del holding de Paolo Rocca fue haberse quedado con la construcción del Duplicar Norte , un nuevo oleoducto de más de 200 km que, a partir de una inversión de unos 400 millones de dólares, permitirá transportar 220.000 barriles diarios desde el norte de Neuquén hasta la estación de Allen en Río Negro.

Sin embargo, las obras más importantes serán las vinculadas a los proyectos de GNL, tanto el de Southern Energy como el que lidera YPF en conjunto con ENI y ADNOC. A pesar de que Techint quedó afuera de la provisión de los caños del primer gasoducto dedicado, todavía puede ganar la licitación de la obra civil, a través de su constructora, donde irá en tándem con SACDE.

Techint pisa fuerte con su constructora

La UTE ya construyó las principales obras de Vaca Muerta como el GPNK, la Reversión del Gasoducto Norte y el VMOS (que ya superó el 50% de avance) y cree que esa experiencia le permitirá sacar ventaja frente al resto de los competidores.

planta doble junta techint.jpg

No obstante, también están anotados algunos pesos pesados internacionales como la estadounidense Pumpco (dueños del Inter de Miami de Lionel Messi), que ya acumulan varias derrotas seguidas en licitaciones contra Techint por obras en Vaca Muerta.

La adjudicación debería estar resuelta para fines de marzo, al igual que las licitaciones que encara YPF tanto para su propio gasoducto de 48 pulgadas (también para el GNL), un nuevo oleoducto paralelo al VMOS y un poliducto para exportar los líquidos del gas.

En todos los casos, por un lado, se licitará la provisión de caños (lo que más le interesa al Grupo Techint) y, por el otro, la obra civil que incluirá plantas compresoras y estaciones de bombeo.

Otra de las incógnitas es qué criterio tomará YPF, ENI y ADNOC respecto a la posibilidad de otorgarle un first-refusal a Techint como se debatió en Southern Energy para que la firma argentina pueda igualar a la mejor oferta, algo que terminó siendo rechazado por el directorio de SESA.

Según trascendió, Horacio Marín habría votado a favor de otorgar este beneficio, pero dada la dura respuesta del presidente Javier Milei contra Paolo Rocca, a quien calificó como “Don Chatarrín”, la situación podría dar un giro en la próxima compulsa.