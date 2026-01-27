Vaca Muerta: Techint construirá el oleoducto Duplicar Norte

Antes de la polémica por la adjudicación de la provisión de caños para el proyecto de GNL de Southern Energy a la firma india Welspun que dejó afuera al Grupo Techint , la firma dedicada a ingeniería y construcción fue adjudicada en un proyecto clave para evacuar la producción del hub norte de Vaca Muerta .

La compañía fue seleccionada por Oleoductos del Valle (Oldelval) para ejecutar la construcción del proyecto Duplicar Norte , un nuevo oleoducto de más de 200 kilómetros que atravesará Neuquén y Río Negro.

Duplicar Norte contempla la instalación de un ducto de 24 pulgadas de diámetro y una extensión total cercana a los 207 kilómetros, con una traza que conectará la estación de bombeo Auca Mahuida con la de Allen. Con esta obra, la capacidad del sistema pasará de 20.400 a 55.400 metros cúbicos diarios, acompañando la expansión productiva del shale oil.

El proyecto no solo responde a una necesidad operativa inmediata, sino que se inscribe dentro de una estrategia de largo plazo para consolidar a Vaca Muerta como un polo exportador. La nueva infraestructura se integrará al sistema Duplicar Plus, inaugurado este año, y también al Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), ampliando las alternativas logísticas para el crudo.

Gasoducto Néstor Kichner caños obreros.jpg

Techint y un proyecto clave para destrabar el hub norte

Desde su cuenta de LinkedIn, en Techint destacaron que Duplicar Norte representa un desafío integral que combina ingeniería, planificación y ejecución en un entorno de alta exigencia. Mariano Rebollo, Oil & Gas Business Project Manager de la compañía, subrayó que el equipo ya se encuentra listo para avanzar con tecnología de vanguardia y un fuerte foco en la seguridad operativa.

La primera etapa del oleoducto está prevista para fines de 2026 y permitirá transportar hasta 220.000 barriles de petróleo por día. En una fase posterior, la capacidad podría ampliarse hasta 300.000 barriles diarios y alcanzar los 500.000 barriles hacia marzo de 2027, liberando capacidad en una de las zonas más dinámicas de la cuenca.

Con una inversión estimada entre 380 y 400 millones de dólares, el proyecto fue firmado bajo un esquema “ship or pay” con operadoras como Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén. Este modelo garantiza demanda, financiamiento privado y previsibilidad, alineándose con los incentivos previstos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde Oldelval, su CEO Ricardo Hösel señaló que la obra responde directamente a la “explosión productiva” del shale, en un contexto donde Vaca Muerta ya supera los 600.000 barriles diarios. La saturación del sistema actual, advirtió en distintos foros, obliga a acelerar proyectos de ampliación para evitar descuentos en el precio del crudo.

construcción del gasoducto techint.jpg Techint ejecutará el oleoducto Duplicar Norte.

Impacto económico, empleo y exportaciones

Duplicar Norte también tendrá un fuerte impacto en el empleo y las economías regionales. Durante el pico de construcción, se estima que la obra demandará alrededor de 850 trabajadores, entre puestos directos e indirectos, dinamizando la actividad en Neuquén y Río Negro a partir del primer trimestre de 2026.

La interconexión con Duplicar Plus y VMOS permitirá optimizar el flujo de crudo hacia Puerto Rosales y, a la vez, habilitar rutas flexibles para abastecer refinerías locales o canalizar exportaciones a través de Punta Colorada. De este modo, Oldelval podría transportar cerca del 80% del shale oil producido en la cuenca.

En términos macroeconómicos, la ampliación del sistema de transporte es clave para sostener exportaciones de crudo por entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales. Al reducir restricciones logísticas, el proyecto fortalece la balanza comercial y consolida a Vaca Muerta como uno de los motores energéticos de la Argentina.