Vaca Muerta: Techint construirá el oleoducto Duplicar Norte
Con una inversión de hasta U$$ 400 millones, el oleoducto se integrará a Duplicar Plus y VMOS para fortalecer la red de evacuación del shale oil.
Antes de la polémica por la adjudicación de la provisión de caños para el proyecto de GNL de Southern Energy a la firma india Welspun que dejó afuera al Grupo Techint, la firma dedicada a ingeniería y construcción fue adjudicada en un proyecto clave para evacuar la producción del hub norte de Vaca Muerta.
La compañía fue seleccionada por Oleoductos del Valle (Oldelval) para ejecutar la construcción del proyecto Duplicar Norte, un nuevo oleoducto de más de 200 kilómetros que atravesará Neuquén y Río Negro.
Duplicar Norte contempla la instalación de un ducto de 24 pulgadas de diámetro y una extensión total cercana a los 207 kilómetros, con una traza que conectará la estación de bombeo Auca Mahuida con la de Allen. Con esta obra, la capacidad del sistema pasará de 20.400 a 55.400 metros cúbicos diarios, acompañando la expansión productiva del shale oil.
El proyecto no solo responde a una necesidad operativa inmediata, sino que se inscribe dentro de una estrategia de largo plazo para consolidar a Vaca Muerta como un polo exportador. La nueva infraestructura se integrará al sistema Duplicar Plus, inaugurado este año, y también al Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), ampliando las alternativas logísticas para el crudo.
Techint y un proyecto clave para destrabar el hub norte
Desde su cuenta de LinkedIn, en Techint destacaron que Duplicar Norte representa un desafío integral que combina ingeniería, planificación y ejecución en un entorno de alta exigencia. Mariano Rebollo, Oil & Gas Business Project Manager de la compañía, subrayó que el equipo ya se encuentra listo para avanzar con tecnología de vanguardia y un fuerte foco en la seguridad operativa.
La primera etapa del oleoducto está prevista para fines de 2026 y permitirá transportar hasta 220.000 barriles de petróleo por día. En una fase posterior, la capacidad podría ampliarse hasta 300.000 barriles diarios y alcanzar los 500.000 barriles hacia marzo de 2027, liberando capacidad en una de las zonas más dinámicas de la cuenca.
Con una inversión estimada entre 380 y 400 millones de dólares, el proyecto fue firmado bajo un esquema “ship or pay” con operadoras como Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén. Este modelo garantiza demanda, financiamiento privado y previsibilidad, alineándose con los incentivos previstos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Desde Oldelval, su CEO Ricardo Hösel señaló que la obra responde directamente a la “explosión productiva” del shale, en un contexto donde Vaca Muerta ya supera los 600.000 barriles diarios. La saturación del sistema actual, advirtió en distintos foros, obliga a acelerar proyectos de ampliación para evitar descuentos en el precio del crudo.
Impacto económico, empleo y exportaciones
Duplicar Norte también tendrá un fuerte impacto en el empleo y las economías regionales. Durante el pico de construcción, se estima que la obra demandará alrededor de 850 trabajadores, entre puestos directos e indirectos, dinamizando la actividad en Neuquén y Río Negro a partir del primer trimestre de 2026.
La interconexión con Duplicar Plus y VMOS permitirá optimizar el flujo de crudo hacia Puerto Rosales y, a la vez, habilitar rutas flexibles para abastecer refinerías locales o canalizar exportaciones a través de Punta Colorada. De este modo, Oldelval podría transportar cerca del 80% del shale oil producido en la cuenca.
En términos macroeconómicos, la ampliación del sistema de transporte es clave para sostener exportaciones de crudo por entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales. Al reducir restricciones logísticas, el proyecto fortalece la balanza comercial y consolida a Vaca Muerta como uno de los motores energéticos de la Argentina.
En esta nota