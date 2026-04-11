YPF colocó u$s 122 millones en el mercado local al 5,50%

YPF cerró este jueves una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado doméstico de capitales . La Clase XLIII, denominada en dólares MEP , se adjudicó por u$s 122 millones a un plazo de 48 meses y una tasa fija de 5,50% anual, con más de 6.000 órdenes de compra y una demanda total de u$s 203 millones —66% por encima del monto colocado. La compañía había salido al mercado con un piso de u$s 70 millones.

Respecto a la última emisión local, la Clase XLII de febrero, la mejora es de 100 puntos básicos en tasa —que había cerrado en 6,50%— y 14 meses adicionales de plazo, que era de 34 meses. Los fondos se destinarán a refinanciar pasivos existentes a tasas superiores y a financiar el plan de inversiones .

La tasa más baja desde 2023

El 5,50% es la tasa nominal anual más baja que YPF obtiene en el mercado local en los últimos dos años. El récord histórico sigue siendo del 5,00%, correspondiente a la Clase XXV de junio de 2023, que totalizó u$s 263 millones en dos tramos a 32 meses de plazo. Lo que distingue a la colocación de ayer es la relación tasa-plazo: 50 puntos básicos adicionales a cambio de 16 meses más de duration, una combinación que los analistas del mercado consideraron mejor que lo esperado. El corte había sido proyectado en una banda de entre 6% y 6,5%.

WhatsApp Image 2024-04-17 at 17.15.13.jpeg

Gestión Marín: u$s 6.000 millones captados en el mercado

La Clase XLIII es la tercera salida al mercado que realiza YPF en lo que va de 2026 y suma más de u$s 800 millones captados en el año. En enero amplió en el mercado internacional el bono con vencimiento en 2034 por u$s 550 millones al 8,10%; en febrero colocó los u$s 131 millones locales al 6,50%.

Desde que Horacio Marín asumió como presidente y CEO en diciembre de 2023, YPF lleva captados más de u$s 6.000 millones en mercados de deuda, con una tendencia sostenida de compresión de tasas. En 2024, primer año completo de su gestión, la compañía fue el mayor emisor corporativo del país con u$s 1.700 millones, entre los que se contaron u$s 800 millones internacionales al 9,50% y u$s 540 millones al 8,75%. En 2025 el volumen escaló a u$s 3.700 millones: u$s 1.600 millones en bonos internacionales, u$s 1.400 millones en el mercado local y u$s 700 millones en créditos bancarios.

El destino: Vaca Muerta, VMOS y Argentina LNG

El capex de YPF en 2025 fue de u$s 4.477 millones, con el 75% orientado a activos no convencionales. Para 2026, la compañía proyecta u$s 6.000 millones de inversión, con el 70% destinado al shale en Vaca Muerta y una meta de producción de 215.000 barriles diarios, un incremento del 120% respecto a diciembre de 2023.

Los proyectos centrales que absorben ese capital son tres. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), con un avance de obra del 54%, que apunta a una capacidad de 550.000 barriles diarios en 2027 y una inversión estimada de u$s 3.000 millones. El proyecto Argentina LNG, junto a Eni y XRG, con capacidad proyectada de entre 18 y 24 millones de toneladas anuales y una inversión cercana a u$s 20.000 millones, para el cual JP Morgan está mandatado a estructurar el financiamiento. Y un crédito de project finance por u$s 2.000 millones para infraestructura de transporte de hidrocarburos, con participación de Vista, Pan American Energy, Pampa, Chevron y Shell.

A ese financiamiento de mercado la compañía suma ingresos por desinversión de activos no estratégicos: u$s 600 millones por la venta del 50% de Profertil, u$s 500 millones por la transferencia de Manantiales Behr, y una venta pendiente del 70% de Metrogas estimada entre u$s 500 y u$s 600 millones adicionales.