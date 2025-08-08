YPF lanza Santa Fe Bio para producir combustibles sintéticos para la aviación

Este viernes, YPF aprobó la creación de Santa Fe Bio , una empresa que tendrá como eje la producción y comercialización de biocombustibles avanzados, con foco principal en SAF (Sustainable Aviation Fuel), el combustible sostenible para la aviación que gana terreno a nivel internacional como alternativa de transición energética en el sector aerocomercial.

Con una inversión proyectada de 400 millones de dólares , que se estructurará mayormente mediante financiamiento de proyecto, la firma se ubicará en la refinería de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Allí se construirá una biorrefinería de última generación y una planta de pretratamiento de materias primas, además de adecuar instalaciones existentes del complejo industrial.

El plan contempla el desarrollo en dos fases y la compañía evalúa aplicar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), recientemente sancionado en el marco de la Ley Bases.

Santa Fe Bio estará integrada en partes iguales por YPF y el grupo autraliano Essential Energy, compañía con presencia local e internacional especializada en la elaboración de biocombustibles de primera y segunda generación. Ambas empresas comenzaron a trabajar en la factibilidad del proyecto en diciembre de 2024, tras la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU), y actualmente avanzan en los términos contractuales definitivos de su alianza.

Producción con foco exportador

La producción incluirá principalmente SAF, el mencionado tipo de combustible para aviones elaborado a partir de fuentes renovables, pero también podrá generarse HVO (aceite vegetal hidrotratado), con propiedades similares al gasoil. Las materias primas serán aceites vegetales, residuos orgánicos y grasas animales.

"La ubicación de la Refinería de San Lorenzo resulta estratégica para este tipo de proyectos por la disponibilidad de materia prima en esta zona núcleo productiva y el vínculo con el puerto que habilitan la logística de comercialización", explicaron desde YPF en un comunicado.

Qué es el SAF

El Sustainable Aviation Fuel es considerado por organismos internacionales como la única alternativa sostenible y escalable para la aviación en el mediano plazo. La demanda global proyecta un fuerte crecimiento, impulsado por las regulaciones ambientales y la necesidad de reducir emisiones de carbono en el transporte aéreo.

En ese contexto, YPF apunta a posicionarse como proveedor en mercados exigentes como Europa y Estados Unidos, que requieren combustibles certificados con estándares internacionales como el ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

"Con este paso, la compañía ingresa en un mercado global en expansión, alineado con las exigencias ambientales del sector aerocomercial y con alto potencial de desarrollo en los próximos años", indicó la empresa dirigida por Horacio Marín.

saf (1) YPF y el grupo Essential Energy producirán combustible de aviación sostenible.

Santa Fe busca posicionarse como un actor clave en la producción de combustibles sostenibles para la aviación. Bajo los ejes de Producción, Innovación y Trabajo, se impulsa el programa Santa Fe destino SAF, orientado a promover el desarrollo de biocombustibles.

De acuerdo a información oficial, la propuesta contempla la instalación de refinerías especializadas en SAF, con el objetivo de consolidar a la provincia como un referente nacional e internacional en materia de energías renovables. Esta estrategia no solo apunta a reducir la huella de carbono del sector aéreo, sino también a generar empleo, inversión y valor agregado a partir de los recursos locales.