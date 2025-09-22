Las acciones energéticas vuelan tras el respaldo financiero de Estados Unidos a Milei

Justo cuando la preocupación por la crisis financiera argentina y la corrida cambiaria llegaba incluso a afectar a un sector estrella como Vaca Muerta , el gobierno de los Estados Unidos salió en respaldo de Milei y las acciones volaron más de un 10% en dólares.

El anuncio del secretario del Tesoro Scott Bessent quien prometió un apoyo financiero total a Milei, provocó un rebote de YPF de más del 11% en Wall Street, del 10,7% en el caso de Pampa y del 9% en Vista, luego de varias ruedas e incluso meses con comportamiento bajista donde llegaron a perder más de un 30% de su valor.

Respaldo de Estados Unidos y la reacción del mercado

El comportamiento fue similar entre las energéticas que cotizan en el Merval como Transener que tuvo un alza del 9,3%, TGS 3%, TGN 10%, Metrogas 14% y Central Puerto 4%.

“YPF es el ave fénix del petróleo. Habiendo transitado su acción a valores ridículos de 3 dólares, ahora enfrenta un nuevo desafío, pero su buena estructura y la calidad de su management permiten avizorar que ante la primera mejora de la economía local, va a despertar en sus valores bursátiles”, indicó el analista Francisco Uriburu.

YPF, Vista y Pampa: el recorrido de las acciones

Hasta este lunes, las acciones de YPF habían tenido un retroceso del 33% en dólares respecto al 6 de agosto y del 23% contra el último indicador previo a la derrota de La Libertad Avanza en las legislativas de la provincia de Buenos Aires.

El descenso de Vista, en tanto, se remonta más atrás y data del 13 de junio cuando operaba a 53 dólares. Un 60% más que los 33 dólares que marca en estos momentos. En cambio, la caída desde las elecciones fue algo más acotada que la de YPF con una baja del 13%.

Pampa es la tercera gran petrolera de Vaca Muerta que cotiza en Nueva York y, al igual que YPF, viene colapsando desde el 6 de agosto. Un 30% desde esa fecha y un 16% desde las elecciones.

Con este clima de incertidumbre electoral y corrida, el mercado se preguntaba cuál podría ser el piso bursátil de estas firmas, más allá de que sus niveles de producción no paran de romper récords.

Para Adcap, YPF presentaba valores soportes secuenciales en 16 dólares, un nivel más bajo de 12 dólares que se lo compara con la cotización de septiembre del 2018 a abril del 2019 y una zona de capitulación cerca de 5,5 en sus peores momentos en el gobierno de Alberto Fernández.

En tanto, Pampa Energía “presenta un mínimo inicial torno a USD 39, seguido de USD 25 alineado a septiembre del 2018 y USD 20 como registro más bajo en julio del 2022”, indicaron en Adcap.