Una compañía especializada en fracking pone la mira en Vaca Muerta

El potencial de Vaca Muerta sigue atrayendo nuevos jugadores alrededor del mundo . Las bondades de la roca madre genera que nuevos players pregunte condiciones y analicen desembarcar en el shale neuquino. Una de ellas es Continental Resources .

La cúpula de la compañía especialista en fracking encabezada por el fundador y presidente Harold Hamm se reunió con el presidente Javier Milei para dialogar sobre lo que se viene en materia hidrocarburífera para el país.

También estuvieron el presidente y director ejecutivo, Doug Lawler; la presidenta del Consejo de Administración, Shelly Lambertz; el director de Operaciones, Aaron Chang; y el vicepresidente de HSE y Asuntos Gubernamentales y Regulatorios, Blu Hulsey. Además, estuvo presente el secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Un jugador de peso

Fundada en 1967 por Hamm, Continental Resources se consolidó como una de las mayores productoras independientes de crudo y gas natural en Estados Unidos, además de ser un referente dentro del segmento no convencional. La firma juega un papel decisivo en la expansión del fracking durante los últimos veinte años.

Aunque su nombre no siempre trasciende fuera del sector energético estadounidense, Continental es considerada una potencia propia. En 2022, Hamm decidió retirar la compañía del Nasdaq mediante una transacción cercana a los 27.000 millones de dólares, con el fin de operar con mayor flexibilidad estratégica, lejos de las limitaciones bursátiles y la presión ambiental.

Desde su sede en Oklahoma City, concentra la mayor parte de su producción en Bakken, que abarca Dakota del Norte y Montana. También mantiene operaciones relevantes en SCOOP y STACK, regiones clave dentro de la cuenca Anadarko.

El modelo de negocios se basa en una integración vertical parcial: la empresa combina exploración y producción, y se destacó como pionera en fractura hidráulica y perforación horizontal. En 2024, su producción superó los 400.000 barriles equivalentes diarios.

El Presidente Javier Milei y el Secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, se reunieron en la Residencia de Olivos con el fundador y directivos de la empresa de exploración y producción de petróleo y gas norteamericana, Continental Resources. pic.twitter.com/7Af5JZZ9Ej — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 18, 2025

El fracking en la mira

Las etapas de fractura en Vaca Muerta es un ejemplo de cómo se trasladó la curva de aprendizaje de Permian al shale argentino. La actividad sigue desafiando los limites y rompe récords cotidianamente de la mano de la eficiencia, la innovación y la tecnología.

Solo para tomar el último registro del fracking de Vaca Muerta, en agosto se realizaron 2.163 punciones en la roca madre, lo que significó la tercer mejor marca de lo que va del año.

Según el informe del country manager de NCS Multistage, las etapas de fractura que se establecieron en el octavo mes del año representan un incremento del 20% con respecto a julio donde se contabilizaron 1.793 punciones.

Vaca Muerta ya contabiliza 16.425 punciones en lo que va del año, lo que se traduce en un 32% más que el mismo periodo de 2024. Las cifras van de la mano a lo que planteó la industria a finales del año pasado y a principio de este año.

En lo que respecta a la actividad por mes, el informe del presidente de la Fundación Contactos Energéticos detalla que en enero se completaron 1.761 punciones, en febrero 1.978 operaciones, en marzo 1.960 fracturas, en abril -segunda marca top del año- se completaron 2.214 etapas, en mayo – cifra histórica para el shale- se realizaron 2.588 punciones y en junio se contabilizaron 1.968 operaciones.