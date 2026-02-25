Minería y energía: Los motores del crecimiento frente a la caída industrial en 2025

La actividad minera consolidó su expansión con un alza del 9,1% interanual en el último mes de 2025.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cerró el año con signos positivos en linea con lo anticipado por consultoras reconocidas como Orlando Ferreres y Analytica. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , la actividad económica registró un incremento del 3,5% en la comparación interanual respecto a diciembre de 2024.

Asimismo, la medición desestacionalizada arrojó una suba del 1,8% respecto a noviembre, mientras que la tendencia-ciclo marcó un avance del 0,3% . Si bien el sector agropecuario acaparó las miradas por su desempeño histórico, el rubro “ Explotación de minas y canteras” y “ Electricidad, gas y agua” demostraron una resiliencia técnica fundamental para sostener el indicador general.

La consolidación de la minería como motor

El sector de Explotación de minas y canteras mantuvo una trayectoria ascendente durante todo el ejercicio. En diciembre de 2025, esta rama de actividad experimentó un crecimiento del 9,1% interanual.

Este desempeño no resultó fortuito, ya que el sector mostró variaciones positivas constantes a lo largo de todo el año, con picos de crecimiento interanual del 13,4% en julio y del 11,2% en junio.

Desde una perspectiva técnica, el índice de la serie original para este sector se ubicó en 129,4 puntos en diciembre, comparado con los 118,7 del mismo mes en el año anterior.

La incidencia de la minería en la variación del nivel general del EMAE alcanzó los 0,36 puntos porcentuales, posicionándose como el cuarto sector de mayor peso positivo en la estructura económica del mes.

Electricidad, gas y agua: el salto de dos dígitos

Uno de los datos más llamativos del informe técnico del INDEC fue la notable recuperación y expansión del sector “Electricidad, gas y agua”. Tras un primer semestre con altibajos y caídas pronunciadas —como la contracción del -8,4% en mayo y del -3,9% en abril—, el rubro cerró diciembre de 2025 con un alza interanual del 10,7%.

Este incremento representó el valor más alto para este sector en todo el año 2025, superando ampliamente el magro 1,8% registrado en noviembre. En términos de índice, el sector alcanzó los 161,2 puntos, igualando la cifra récord de diciembre de 2022 y superando los 145,7 puntos registrados en diciembre de 2024.

Su incidencia en el nivel general fue de 0,19 puntos porcentuales, una cifra que, aunque menor a la minería, resultó vital para compensar las caídas en otros rubros.

Contexto sectorial y comparativo

El avance de estos dos sectores estratégicos cobra mayor relevancia cuando se analiza frente a la contracción de la Industria manufacturera, que registró una caída del -3,9% interanual, restando 0,60 puntos porcentuales al índice general. De igual manera, el Comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió un -1,3%, restando otros 0,16 puntos.

"La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva", destaca el informe, pero la estabilidad de sectores como el minero permite una base de crecimiento más diversificada.

En conjunto, once sectores de actividad registraron subas en diciembre de 2025, lo que permitió que el acumulado del año cerrara con una variación positiva del 4,4% respecto a 2024.

Los datos oficiales confirman que, más allá de la volatilidad estacional, la explotación de recursos naturales y la eficiencia en servicios públicos constituyen los cimientos sobre los cuales la economía argentina intentará proyectar su crecimiento hacia 2026.