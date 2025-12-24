Récords de soldadura y tecnología de punta: los últimos avances del oleoducto VMOS

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) continúa sumando avances relevantes en su trazado estratégico hacia la costa atlántica. En el último tiempo, la obra alcanzó uno de los hitos técnicos más significativos desde el inicio de su ejecución: la finalización de la última soldadura automática en línea regular de los renglones 1 y 2 del oleoducto, un paso fundamental para consolidar la infraestructura que permitirá evacuar crudo no convencional desde la Cuenca Neuquina hasta Río Negro, donde se construye una nueva terminal marítima de exportación.

El avance fue informado por la UTE Techint-Sacde , responsable de la construcción, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. La instancia marca el ingreso del proyecto en un tramo clave, tras meses de intensa actividad en uno de los desarrollos de transporte de hidrocarburos más cruciales de los últimos años.

Un hito técnico para el VMOS

“Recientemente alcanzamos un hito clave en el proyecto con la finalización de la última soldadura automática en línea regular en la construcción de los renglones 1 y 2 del proyecto VMOS”, destacaron desde la UTE.

El proceso se completó tras cinco meses de trabajo continuo, en un esquema que combinó alta demanda logística, coordinación de personal y la aplicación de tecnologías de última generación. La soldadura final se realizó el pasado sábado 1 de noviembre en la localidad rionegrina de Sierra Grande, punto neurálgico del trazado del oleoducto.

Walter Silva, Welding Supervisor y líder de esta etapa de la obra, subrayó la complejidad operativa del proyecto: “Uno de los mayores desafíos fue coordinar la logística para construir los 437 km de ducto. Estar a cargo de un equipo de 140 personas fue sumamente exigente, pero el profesionalismo y el trabajo en equipo hicieron posible cumplir el objetivo. Me queda la satisfacción de saber que hicimos un gran trabajo”.

Silva explicó que el uso de sistemas de soldadura automática, implementados en otros tres proyectos, permitió reemplazar procesos manuales por tecnología mecanizada, lo que aceleró significativamente los tiempos de ejecución. En ese marco, señaló que el ritmo alcanzado, con hasta 175 soldaduras realizadas en una sola jornada, constituye un récord a nivel latinoamericano.

El trabajo en campo

Desde el frente operativo, Franco Torres, capataz del proyecto, valoró el desempeño de los equipos en terreno. “Es gratificante poder completar este gran desafío que hemos tenido, hemos podido avanzar sin ningún problema, afianzarnos en la forma de trabajar”.

En tanto, Julián Achaval, prevencionista MASS, puso el foco en la diversidad de los equipos involucrados y los aprendizajes que dejó la experiencia. “Se mezclaron distintas culturas, ya sea regional o de otros países, y fue un desafío bastante importante, lleno de lecciones aprendidas”, señaló.

Vaca Muerta Oil Sur: Tecnología aplicada y despliegue operativo

El VMOS se ejecuta en dos tramos principales y alcanzó un pico de actividad superior a las 1.500 personas, con tres campamentos operativos desplegados a lo largo del trazado. La obra incorporó tecnologías de punta, como plantas de doble junta y sistemas de soldadura automática, que permitieron alcanzar niveles inéditos de productividad y cumplir con cronogramas exigentes, según informó Techint a través de un comunicado.

En paralelo, se concretaron 76 cruces especiales sobre rutas y cursos de agua.

record vmos El VMOS establece nuevo récord: 175 soldaduras en un solo día (Foto: Linkedin Ernesto Calderon)

Según Alejo Calcagno, Operations Sr. Director de la región sur de Techint E&C, el avance alcanzado marca una nueva etapa del proyecto. “Este hito marca el comienzo de la recta final de una obra que movilizó cientos de proveedores regionales e impacta directamente en la economía de las localidades del sur, fortaleciendo la infraestructura energética nacional”.

Por su parte, Pablo Brottier, director ejecutivo de SACDE, destacó el crecimiento de la capacidad operativa de la UTE. “Proyectos como este reflejan el constante crecimiento en capacidad de ejecución que hemos desarrollado en la UT en los últimos años, tanto en aspectos humanos y técnicos, como en la incorporación de tecnología, el desarrollo de proveedores y la gestión logística y operacional de grandes proyectos complejos”.

El VMOS se encuentra adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y prevé una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles diarios hacia fines de 2026. En una segunda etapa, el sistema podrá escalar hasta los 550.000 barriles por día en 2027, consolidándose como una pieza central para la expansión exportadora del shale oil argentino.