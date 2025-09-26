Bono VMOS: Sierra Grande recibe $572 millones para obras y equipamiento vial

Esta semana, se confirmó una inversión superior a los $572 millones para el Municipio de Sierra Grande , una localidad que se consolida como un polo estratégico dentro del marco de los proyectos energéticos provinciales, como el Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ).

Esta inyección de capital proviene del Bono VMOS , y tiene como objetivo principal fortalecer la infraestructura urbana , mejorar el equipamiento vial y potenciar el desarrollo comunitario .

image

Detalle de la Inversión

La implementación de estos fondos se articula en torno a varias acciones. La primera y más significativa es la adquisición de equipamiento vial pesado, una necesidad crítica para el mantenimiento y expansión de la red de servicios local. Para este fin, la provincia ya hizo efectivo un pago inicial de $483 millones, sentando las bases para la inminente licitación pública de estas unidades.

En paralelo, se avanza en la modernización del sistema de alumbrado público, con el recambio integral a tecnología LED tanto en Sierra Grande como en la costa de Playas Doradas. Esta obra, que no solo implica un ahorro energético sustancial sino también una mejora en la seguridad pública y la estética urbana, cuenta con un monto asignado de $89 millones.

image

Proyectos en proceso

La gestión de estos recursos es supervisada por la Comisión Evaluadora de Proyectos del Poder Ejecutivo, que se reunió en Viedma para analizar el portfolio de iniciativas municipales.

Los fondos del Bono VMOS no solo financian proyectos ya convenidos y en proceso de licitación (como las mencionadas obras de luminarias y equipamiento), sino que también permiten la puesta en marcha de nuevas propuestas que impactan directamente en la calidad de vida de los residentes.

Entre los últimos proyectos presentados y que recibirán financiamiento se destacan: Obras de asfalto en sectores clave de la trama urbana; ampliación y mejoramiento del cementerio local; adquisición de juegos saludables para la revitalización de espacios públicos; y obras de mejoramiento en plazas y parques.

Adicionalmente, el municipio dispone de un remanente de $400 millones provenientes del mismo Bono VMOS. Este stock de capital permitirá al gobierno local ampliar acciones en materia de servicios públicos esenciales y profundizar las políticas de desarrollo local y fomento de la actividad económica.