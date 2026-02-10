Producción minera: ¿Puede el litio salvar el balance minero nacional?

Producción de carbonato de litio. Este sector estratégico alcanzó las 12.966,7 toneladas en el último mes del año.

El sector minero argentino cerró el año 2025 con señales mixtas, pero con un saldo general favorable. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , el Índice de producción industrial minero (IPI minero) registró en diciembre una suba del 4,6% respecto al mismo mes de 2024. Este impulso permitió que el acumulado enero-diciembre de 2025 cerrara con un incremento del 3,3% en comparación con el año anterior.

La actividad muestra una resiliencia notable en sus componentes energéticos y minerales estratégicos. En términos mensuales, la serie desestacionalizada presentó un ligero avance del 0,2% respecto a noviembre, mientras que la serie tendencia-ciclo mantuvo ese mismo ritmo de crecimiento.

Hidrocarburos, el protagonismo del no convencional

La extracción de petróleo crudo y gas natural continúa como el gran motor de la industria. El rubro de “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo” anotó un alza interanual del 5,9% en diciembre. Dentro de este segmento, la extracción de petróleo crudo lideró con un salto del 15,1%, acumulando en el año un sólido 13,1% de crecimiento.

Tal como viene ocurriendo desde hace meses, el dato más relevante surge de la disparidad entre los métodos de extracción. Mientras que el petróleo crudo convencional sufrió una retracción del 11,2% (1.335,8 miles de m³), el petróleo crudo no convencional, apalancado en Vaca Muerta, se disparó un 32,9%, alcanzando los 2.964,9 miles de m³. Por su parte, el gas natural mostró un crecimiento más moderado del 5,7% interanual, traccionado también por el segmento no convencional, que escaló un 12,5%.

Como contrapartida, los servicios de apoyo para la extracción mostraron una caída del 15,1% en diciembre, lo que refleja un ajuste en las actividades complementarias a pesar de la mayor producción de boca de pozo.

La fiebre blanca: El litio rompe récords de producción

El gran protagonista de la minería no metalífera es, sin duda, el litio. Bajo la categoría de “Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos”, el sector creció un 35,7% en diciembre.

unnamed (26)

El informe técnico destaca que la producción de carbonato de litio y otros minerales de litio aumentó un impactante 72,8% respecto al mismo mes del año anterior.

En total, se beneficiaron 12.966,7 toneladas de carbonato de litio durante el último mes del año. Este mineral ya representa una pieza clave en la estructura exportadora y productiva del país, con un crecimiento acumulado anual del 62,7%. Otros minerales del grupo, como los de boro, también aportaron al alza con una suba del 61,6%.

La contracara de los metales: Oro y plata, en retroceso

No todos los sectores celebran. La extracción de minerales metalíferos atravesó un diciembre crítico con una baja del 32,9%. Este desplome se explica fundamentalmente por el retroceso en los metales preciosos. Según los datos del INDEC, la extracción de plata y oro y sus concentrados descendió un 32,4%, mientras que el bullón dorado/doré cayó un 35,5%.

Esta tendencia negativa impactó en el balance anual del rubro, que cerró 2025 con una disminución acumulada del 8,3%. La madurez de algunos yacimientos y la falta de nuevos proyectos de gran escala en etapa de producción explican parte de esta contracción.

Rocas de aplicación y otros minerales

El segmento de minerales no metalíferos y rocas de aplicación creció en conjunto un 22,8%. Destaca la extracción de sal, que mostró un incremento del 52,5% interanual, impulsada principalmente por la salmuera o solución saturada.

En el ámbito de la construcción, las arenas de fracturapara la industria petrolera mantienen un índice base altísimo de 1.373,5, con una suba del 18,9% en el mes, consolidando su vínculo indisoluble con el éxito de Vaca Muerta.