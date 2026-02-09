De la Puna a California: litio argentino ya es proveedor clave de EE.UU.

En el marco de la trasnsición energética, la minería argentina cerró 2025 con un desempeño histórico que reconfigura su rol en la economía nacional. Las exportaciones totales del sector alcanzaron 6.037 millones de dólares, un récord absoluto que representa un incremento del 29,2 % respecto al año anterior.

En el marco de este salto, el litio brilló con ventas externas por 905 millones de dólares , también máximo histórico, y explicó el 15% del total minero. Este avance posiciona al mineral como tercer complejo exportador minero del país y lo coloca por encima de rubros agroindustriales tradicionales.

De hecho, el litio argentino no solo supera en divisas a complejos agro como vitivinícola (892 millones), tabaco (590 millones) o limones (510 millones), sino que se proyecta superar los 1.000 millones de dólares en exportaciones durante 2026, impulsado por la recuperación de precios internacionales.

El crecimiento tiene una explicación clara. El dinamismo del litio responde al ingreso en producción de cuatro nuevos proyectos entre 2024 y 2025, lo que elevó a siete el número de minas operativas. Provincias de la Puna como Jujuy, Salta y Catamarca concentran la actividad y captan inversiones de capitales canadienses, chinos, australianos y estadounidenses.

image Litio argentino rompe récords: USD 905 millones y 10% ya va directo a Estados Unidos en 2025.

EE.UU.: récord exportador y litio como protagonista

Paralelamente, las exportaciones argentinas totales hacia Estados Unidos marcaron otro récord en 2025: 8.338 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 29% y casi 25% por encima del máximo previo de 2022. Aunque el principal motor fue el complejo energético (con un alza superior al 68 % en combustibles y energía), la minería jugó un papel relevante.

De hecho, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Estados Unidos se consolidó como el segundo socio comercial del sector minero argentino —solo detrás de Suiza— y representó cerca del 18% del total exportado por minería, con un incremento interanual superior al 25%.

En el segmento del litio, el mercado estadounidense captó cerca del 10% de las exportaciones argentinas del complejo en 2025, posicionándose como el segundo destino más relevante según datos de la Secretaría de Minería. Históricamente, entre 2020 y 2023, Argentina abasteció el 47% de las importaciones de litio de Estados Unidos, de acuerdo con el Servicio Geológico estadounidense (USGS).

image El entendimiento firmado prevé la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos y compromisos en inversiones y comercio digital. Foto: Infobae

El acuerdo

Esta relación se fortalece con el reciente Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos y el Marco Estratégico para fortalecer cadenas de suministro en minerales críticos, firmado hace unos días.

El entendimiento elimina aranceles recíprocos para 1.675 productos, incorpora compromisos en inversiones y comercio digital, y prioriza el financiamiento conjunto de proyectos prioritarios en litio y otros minerales críticos.

Estos instrumentos apuntan a acelerar la maduración de carteras que incluyen operaciones en producción como Fénix, Tres Quebradas, Olaroz, Cauchari-Olaroz, Centenario-Ratones y Mariana, junto a proyectos en construcción como Sal de Vida y Salar del Rincón.

Rio Tinto litio minería maquinas equipos.jpg El litio se robó el protagonismo en febrero al disparar la producción minera un 93% interanual.

Proyecciones ambiciosas y beneficios regionales

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) explica parte del impulso: del total aprobado (16.722 millones de dólares), el 38 % corresponde a minería. Además, cinco proyectos mineros en evaluación podrían aportar 30.000 millones de dólares adicionales.

Las proyecciones oficiales indican que las exportaciones totales del país podrían llegar a USD 100.000 millones en los próximos siete años, con la minería superando los 20.000 millones de dólares y alcanzando más de 30.000 millones hacia el final de la próxima década.

Más allá de las divisas, el sector genera empleo de calidad: 37.059 trabajadores directos en 2025, con una informalidad mínima del 1,3 % (frente al 42% promedio nacional).

En un contexto de alta demanda por baterías y electromovilidad, Argentina consolida su posición como proveedor clave para mercados como Estados Unidos, acelerando su inserción en las cadenas globales de valor estratégicas.