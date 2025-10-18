Trabajar en la industria energética: los perfiles y vacantes en auge en Vaca Muerta

Más de 2.000 rionegrinos participan en la construcción del oleoducto, con picos de hasta 87% de mano de obra local.

Vaca Muerta se consolida como uno de los principales centros de la industria energética en Argentina, atrayendo a profesionales y operarios con experiencia especializada. La región concentra proyectos estratégicos de petróleo y gas que requieren mano de obra calificada en cada etapa, desde la operación de pozos hasta el mantenimiento de plantas e infraestructura.

La demanda por trabajadores con certificaciones vigentes y trayectoria comprobable convierte a la zona en un punto clave para quienes buscan desarrollarse en el sector energético.

El impacto de los proyectos en la demanda laboral de Vaca Muerta

Según consultoras de recursos humanos consultados por +e, si bien la industria atraviesa una baja de la actividad, las empresas ya comienzan a delinear estrategias de cara a 2026, anticipando el impacto de la construcción de vías de acarreo y otras obras de infraestructura. En este contexto, se observan movimientos en posiciones comerciales, dado que las compañías buscan asegurar su participación en futuros proyectos. Además, a mediano plazo se espera una fuerte demanda de mano de obra vinculada a logística y soporte operativo.

Uno de los proyectos más importantes es el Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que, de acuerdo a información oficial, actualmente sostiene 2.550 empleos directos. En Río Negro, la contratación local alcanza picos de hasta 87% en cada nodo del proyecto, desde Allen hasta la terminal de Punta Colorada. Ciudades como Sierra Grande, Las Grutas y San Antonio Oeste registran ocupación hotelera plena, más de 150 alquileres destinados a trabajadores y un crecimiento de comercios, servicios de apoyo y capacitación de proveedores locales.

vmos Vaca Muerta Oil Sur: así crece la playa de tanques que transformará la exportación de crudo

Trabajar en Vaca Muerta: búsquedas activas

En este escenario, la consultora de recursos humanos Serial de La Torre publicó búsquedas activas para cubrir posiciones clave para el proyecto VMOS.

Entre ellas, se encuentra la vacante para Líder de Mantenimiento en Neuquén, responsable de garantizar la máxima disponibilidad de las instalaciones y la eficiencia de los programas de despacho, cumpliendo con estándares de seguridad, calidad y cuidado del medio ambiente. El puesto implica planificar y supervisar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, administrar presupuestos y contratos, y participar en auditorías y procesos de mejora continua.

Para postularse, se requiere contar con título de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial o afines, al menos cinco años de experiencia coordinando equipos y contratos de mantenimiento industrial, y manejo de herramientas como SAP, Power BI y MS Project. Además, es necesario conocimiento de normas específicas, mientras que el inglés intermedio es un plus, pero no excluyente.

Otro perfil con alta demanda es el de Ingeniero de Planificación, con sede en Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La persona seleccionada se encargará de evaluar, coordinar y garantizar la ejecución del programa mensual de transporte de petróleo, consolidando información base, implementando mejoras en los procesos, realizando análisis de escenarios y coordinando con otras áreas operativas los planes de mantenimiento. Los requisitos incluyen título de ingeniería en mecánica, hidráulica, química, industrial o afines, experiencia en planificación logística, preferentemente en Oil & Gas, y manejo de herramientas de simulación, Power BI y Tableau. Se valoran la capacidad analítica y habilidades interpersonales, esenciales para la coordinación de equipos y la eficiencia en la operación.

WhatsApp Image 2025-05-26 at 09.13.59 (1).jpeg Avanza el proyecto VMOS en Vaca Muerta: crecimiento de empleos especializados en logística, mantenimiento y operación de ductos.

También, VMOS busca Ingenieros de Confiabilidad, tanto de Instrumentos y Medición como Mecánica. El Ingeniero de Confiabilidad de Instrumentos y Medición se encargará de definir los planes de mantenimiento de su especialidad, generar planes de calibración, especificaciones técnicas para contratación de servicios, análisis de causa raíz de fallas, seguimiento de KPI y asistencia técnica en mantenimiento correctivo, asegurando la trazabilidad de los sistemas de medición y optimizando los costos.

Por su parte, el Ingeniero de Confiabilidad Mecánica optimizará las actividades de mantenimiento mediante técnicas y herramientas de confiabilidad, análisis predictivo y preventivo, implementación de sistemas de gestión como APM, System 1, PI Vision o Mtell, y definición de repuestos críticos. Ambos perfiles requieren experiencia en roles similares, manejo de herramientas como Office, Project, Power BI y SAP LP0 PM, y conocimientos de normas internacionales de mantenimiento y técnicas predictivas como tribología, análisis de vibraciones y termografía. El inglés intermedio es valorado, y la ubicación varía: Buenos Aires, Allen o Punta Colorada.

Entre las vacantes operativas para el VMOS, está la búsqueda para ocupar el puesto de Líder de Despacho Central, que tiene un papel clave en la operación de ductos y terminales, coordinando supervisores y asegurando el cumplimiento de los programas de transporte dentro de un marco de eficiencia, seguridad y cuidado ambiental. Este perfil requiere experiencia en operación de conductos y almacenamiento de hidrocarburos y manejo de distintos sistemas. La capacidad para liderar equipos con turnos rotativos y tomar decisiones técnicas en entornos dinámicos es requisito.

vmos rio negro (2) Muchas de las búsquedas de trabajo en Vaca Muerta se concentran en el VMOS.

Finalmente, se publicó una oferta para cubrir el puesto de Ingeniero de Programación en Buenos Aires, el cual implica evaluar, analizar y coordinar el programa diario de transporte, centralizando la información, garantizando la viabilidad del plan y proponiendo mejoras. Se requiere formación en Ingeniería Hidráulica, Mecánica, Química, Industrial o de Procesos, experiencia en planificación logística o downstream, y manejo de herramientas de simulación, programación, análisis de datos y visualización (Power BI, Tableau).

Para aplicar a las vacantes, se debe ingresar al portal de LinkedIn de VMOS y de Serial de La Torre y completar el formulario de solicitud.

Oficios más demandados en Vaca Muerta

Entre los perfiles más buscados se destacan los soldadores calificados, especialmente aquellos con experiencia en gasoductos y estructuras pesadas, que cuenten con certificaciones vigentes según normas API o IAS. Junto a ellos, las empresas requieren mecánicos y técnicos en mantenimiento, tanto de maquinaria pesada como de vehículos de transporte, capaces de asegurar la operatividad constante de los equipos.

También se necesitan electricistas y plomeros con experiencia en instalaciones industriales, cuya formación y certificaciones son imprescindibles para cumplir con los estándares de seguridad y calidad de la industria. En paralelo, los choferes profesionales representan un perfil clave, sobre todo quienes cuentan con registro CNRT y experiencia en transporte de cargas peligrosas, un requisito frecuente en los yacimientos y obras de infraestructura.

La operación de pozos y plantas también demanda operadores de equipos de bombeo, perforación o fractura, muchos de los cuales son capacitados directamente por las empresas, así como chapistas y montadores, esenciales para la construcción, el montaje y el mantenimiento de instalaciones.

Otro grupo importante son los técnicos instrumentistas, especializados en el control y la automatización de procesos críticos, y el personal de seguridad, higiene y maestranza, cuya función es garantizar el cumplimiento de normas y el correcto funcionamiento de los yacimientos.

En todos los casos, las compañías priorizan la experiencia comprobable y la disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. Además, contar con las certificaciones habilitantes es un requisito excluyente para poder ingresar a las áreas operativas y desempeñarse de manera segura y efectiva en Vaca Muerta.