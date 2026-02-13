Vaca Muerta Insights 2026: los líderes del sector debaten el futuro de la cuenca neuquina

El próximo martes 17 de marzo , a partir de las 8, el Casino Magic de Neuquén se convertirá una vez más en el epicentro de la industria energética con una nueva edición de Vaca Muerta Insights . Este encuentro anual, consolidado como el espacio de análisis estratégico más relevante de la región , reunirá a los máximos directivos de las compañías que operan en la formación no convencional más importante del país.

La organización del evento está a cargo de LM Neuquén , Más Energía y EconoJournal . En esta oportunidad, el eje central estará puesto en el escenario productivo actual y, fundamentalmente, en las proyecciones de inversión para el año 2026. El encuentro se desarrolla en un contexto de transformación, impulsado por mayores niveles de actividad, nuevos proyectos de infraestructura y un marco regulatorio que se encuentra en pleno proceso de transformación.

Entre los protagonistas que ya confirmaron su presencia se encuentran referentes de empresas líderes como YPF, Shell y TotalEnergies. Estos directivos expondrán sus planes de expansión, metas de producción y estrategias de inversión para los próximos años. El objetivo central es anticipar cuánto podrá crecer la inversión en la cuenca durante 2026, un año que asoma con el potencial de marcar nuevos récords históricos en desembolsos de capital y en crecimiento exportador para la República Argentina.

Vaca Muerta Insights 2026 previa (1)

La importancia de este análisis radica en el actual nivel de actividad, que demanda una mirada prospectiva sobre el desarrollo hidrocarburífero. Los líderes del sector debatirán sobre cómo sostener el ritmo de perforación y completación en un entorno que exige cada vez mayor competitividad y eficiencia logística. La mirada de los CEO’s es fundamental para entender el rumbo que tomará la cuenca neuquina en el corto y mediano plazo.

La agenda abordará los principales ejes que marcarán el rumbo de la industria en los próximos años: la evolución de los costos operativos y la necesidad de ampliar la infraestructura de transporte y almacenamiento para acompañar el crecimiento productivo. Además, se pondrá el foco en las oportunidades para proveedores y empresas de la cadena de valor, junto con los desafíos en materia de competitividad, logística y sostenibilidad, aspectos clave para consolidar un desarrollo sólido y de largo plazo.

Vaca Muerta Insights 2026 previa (4)

Vaca Muerta Insights no solo propone una mirada técnica y económica, sino también política y estratégica. Funcionarios nacionales y provinciales compartirán escenario con líderes empresariales para debatir qué condiciones son necesarias para sostener el crecimiento, atraer nuevas inversiones y consolidar a la Argentina como un jugador clave en el mercado energético global.

Con una audiencia integrada por ejecutivos, inversores, empresarios de servicios petroleros, funcionarios y referentes del sector financiero, el evento se posiciona como un ámbito clave para generar networking, intercambiar información de primera mano y anticipar tendencias.

Vaca Muerta Insights 2026 previa (3)

En un momento decisivo para la industria energética argentina, Vaca Muerta Insights vuelve a poner en agenda una pregunta central: ¿hasta dónde puede crecer la inversión en la cuenca en 2026 y qué factores serán determinantes para lograrlo?

Fecha: 17 de marzo

17 de marzo Horario: 8:00 hs

8:00 hs Lugar: Casino Magic, Neuquén

Un encuentro de alto nivel que vuelve a colocar a Neuquén en el centro del debate energético nacional.