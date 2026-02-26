Río Negro: detalles, avances y expectativas del proyecto Argentina LNG en la costa atlántica

El desarrollo del gas natural licuado (GNL) como vector de exportación ubica a la Patagonia en el centro del mapa energético. Este miércoles, en la ciudad rionegrina de San Antonio Oeste, autoridades provinciales y directivos de YPF compartieron ante empresarios y referentes locales los avances del esquema que busca convertir al Golfo San Matías en la puerta de salida del gas de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales. El encuentro fue encabezado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , junto al presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín .

También, estuvieron presentes el vicepresidente de Infraestructura de YPF y presidente de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Gustavo Gallino, y el CEO de la misma sociedad, Gustavo Chaab . La actividad reunió además a intendentes de la región y a representantes del entramado productivo local.

La apuesta al polo exportador de GNL

La definición del puerto de salida para la producción no convencional empieza a tomar forma sobre la costa atlántica rionegrina. El proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a socios internacionales, contempla una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales mediante dos unidades flotantes de licuefacción, con el objetivo de alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) en la segunda mitad de 2026.

encuentro en san antonio Se llevó a cabo un encuentro en San Antonio Oeste. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

En ese marco, Weretilneck planteó que “Río Negro, a partir de todo esto que se ha decidido y que se está haciendo, no va a ser el mismo. La provincia está iniciando un camino que nos proyecta 30 años hacia adelante de una manera que nunca hubiésemos imaginado”.

El mandatario insistió en que el alcance del proyecto excede la obra de infraestructura: “No estamos hablando únicamente de obras, sino que estamos hablando de una nueva economía, con proyectos a 20, 30 o 40 años que implican que nada va a ser lo que es hoy”. Y agregó: “No estamos hablando de una idea o de un sueño, estamos hablando de hechos reales. El gran desafío es que la mayor distribución económica quede en la provincia y fundamentalmente en el territorio marítimo”.

La administración provincial busca que la instalación del puerto exportador en el Golfo San Matías no se limite a la operatoria logística, sino que traccione encadenamientos productivos, empleo local y obras asociadas.

Las claves del proyecto Argentina LNG

A fines de enero, el Gobierno de Río Negro firmó el Acta Acuerdo con YPF S.A. y Argentina LNG, en el que establecieron las condiciones regulatorias, fiscales y operativas para el desarrollo del proyecto. El entendimiento ya fue elevado a la Legislatura rionegrina.

1772107753_7c4aa08cb5e48c889e81 Horacio Marín, CEO y presidente de YPF. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

Además, el 12 de febrero, la petrolera de bandera nacional anunció la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement, JDA) con la italiana Eni y la emiratí XRG, socios fundadores del proyecto. El convenio, de carácter vinculante, fija el plan de trabajo para avanzar hacia la etapa de ingeniería básica (FEED), estructuración técnica y definición comercial y financiera.

“Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026”, señaló Marín.

Desde Eni, Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources, sostuvo que “el proyecto avanza reflejando liderazgo tecnológico y una visión estratégica de largo plazo”. En tanto, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, afirmó que “el potencial de Argentina LNG es significativo, y este acuerdo marca un hito importante en su desarrollo".

Tal como informó Más E, para abastecer las futuras unidades flotantes, YPF avanzó en la consolidación de un cluster gasífero propio en la cuenca neuquina. La compañía tomó el control total operativo de las áreas Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, integrando esos bloques al esquema de suministro que alimentará los buques de licuefacción previstos frente a la costa rionegrina, al norte de Sierra Grande.

Argentina LNG Mapa El mapa de Argentina LNG

Un corredor energético en la costa atlántica

El proyecto de GNL no es el único que se encadena sobre el litoral rionegrino. A la iniciativa Argentina LNG se suma el oleoducto VMOS, que conectará Añelo con Punta Colorada para exportar crudo, y la ampliación de capacidad prevista en Duplicar Norte. También, se suman propuestas de licuefacción en la zona de Fuerte Argentino, como la impulsada por el consorcio Southern Energy (SESA).