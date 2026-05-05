Crisis de energía: Australia y Japón llegan a un acuerdo para garantizar el suministro y minerales críticos

Esta semana, Australia y Japón acordaron profundizar su cooperación en energía y minerales críticos, en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y volatilidad en los mercados. El entendimiento se alcanzó durante la visita oficial de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi , a Canberra, donde mantuvo un encuentro con su par australiano, Anthony Albanese.

El acercamiento se da semanas después de un acuerdo bilateral en materia de defensa y apunta a reforzar la seguridad económica de ambos países. Según datos oficiales, Australia abastece aproximadamente un tercio de la demanda energética japonesa y es su principal proveedor de gas natural licuado (GNL).

Energía: preocupación y foco en el abastecimiento

Uno de los pilares del acuerdo es la seguridad energética. En una declaración conjunta, ambos gobiernos se comprometieron a garantizar el flujo de combustibles y gas, así como a sostener un comercio abierto en un escenario global cada vez más incierto.

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“Australia y Japón están tomando medidas para proteger sus economías frente a futuros shocks e incertidumbre económica”, sostuvo Albanese. En esa línea, remarcó que el trabajo bilateral permitirá construir cadenas de suministro “más seguras y resilientes”, con impacto tanto en empresas como en consumidores.

También, el primer ministro puso el foco en las tensiones actuales sobre el sistema energético mundial: “Al igual que Japón, estamos muy preocupados por las interrupciones en el suministro de combustibles líquidos y productos refinados”. Mientras Australia exporta grandes volúmenes de GNL, Japón abastece al mercado australiano con combustibles refinados, incluido el diésel.

Minerales críticos: financiamiento y proyectos estratégicos

Otro de los ejes del acuerdo es el desarrollo de minerales críticos, insumos clave para la transición energética y la industria tecnológica. Ambos países firmaron una declaración específica que eleva este sector a una prioridad dentro de la relación económica.

Australia prevé destinar hasta 1.300 millones de dólares australianos para apoyar proyectos con participación japonesa, con el objetivo de ampliar la capacidad de producción, procesamiento y refinación.

Los recursos incluidos abarcan galio, níquel, grafito, tierras raras y fluorita, considerados estratégicos para cadenas industriales vinculadas a energías limpias, baterías y electrónica.

"Japón ha sido un socio de larga data en el desarrollo del sector de minerales críticos de Australia. Al colaborar, podemos atraer mayor inversión a nuestro sector de minerales críticos y seguir desarrollándolo, creando empleos y capacidades en el país", expresó Albanese a través de un comunicado.

Contexto internacional y estrategia regional

El avance de esta agenda se inscribe en un escenario donde los países de Asia buscan reducir su exposición a interrupciones en el suministro energético y de insumos críticos.

La gira de Takaichi incluyó también Vietnam, donde se discutieron iniciativas similares con países del sudeste asiático, en línea con una estrategia de diversificación de proveedores y fortalecimiento de cadenas regionales, según información de la agencia Reuters.

En paralelo, empresas japonesas siguen de cerca la evolución del sector energético australiano, en particular la industria del GNL, donde pesan factores como conflictos laborales en instalaciones y debates internos sobre mayores cargas impositivas a las exportaciones.