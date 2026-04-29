Tensión en Medio Oriente: Trump convocó a Chevron y otras petroleras por la suba del crudo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (no en la foto), en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, EEUU,

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (no en la foto), en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, EEUU,

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , mantuvo el martes un encuentro en la Casa Blanca con ejecutivos de la industria energética para analizar la evolución de los mercados en medio de la guerra en Medio Oriente. La reunión incluyó a representantes de grandes compañías, entre ellas Chevron , y a altos funcionarios del gobierno, en un momento de fuerte volatilidad del precio del crudo.

Según reconstruyeron Reuters y el sitio estadounidense Axios, la agenda abarcó desde la producción hasta los futuros del crudo, el gas natural y la logística marítima. Además, se abordó el avance del conflicto entre el país e Israel contra Irán y sus efectos sobre el suministro global.

Un portavoz de Chevron confirmó la presencia de su CEO, Mike Wirth, quien participó de las conversaciones sobre el estado de los mercados internacionales. La compañía, como otras del sector, sigue de cerca el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre los valores y los flujos comerciales.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3GF1RX El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la entrada de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 7 de abril de 2025. REUTERS/Leah

Precios altos y preocupación

La suba del petróleo empieza a trasladarse al bolsillo de los consumidores estadounidenses y abre un frente de alarma para la administración republicana. De acuerdo con datos citados por Axios, el precio promedio de la nafta en Estados Unidos llegó a 4,18 dólares por galón, el nivel más alto desde el inicio de la guerra y el mayor registro desde 2022.

En ese marco, desde la Casa Blanca reconocieron que las herramientas para contener los precios son acotadas. “El presidente se reúne con frecuencia con ejecutivos del sector energético para obtener su opinión sobre los mercados energéticos nacionales e internacionales”, señaló un funcionario, en declaraciones recogidas por el citado portal. La misma fuente detalló que en el encuentro se discutieron avances en Venezuela, producción local y el estado del transporte.

Sin embargo, la preocupación no es solo económica. Según Reuters, los precios altos del crudo representan un riesgo electoral para los republicanos de cara a las elecciones legislativas de medio término.

Estrecho de Ormuz 6

Qué está haciendo Estados Unidos

Frente a este escenario, la administración de Trump activó una serie de medidas para amortiguar el impacto. Entre ellas, una prórroga de 90 días a la Ley Jones, la medida que flexibiliza el transporte de combustibles entre puertos estadounidenses al permitir la participación de barcos de bandera extranjera.

Además, el gobierno invocó la Ley de Producción de Defensa, una herramienta que habilita al Pentágono y al Departamento de Energía a intervenir para reforzar la oferta energética local.

tag:reuters.com,2022:newsml_KBN2OQ0V5 La AIE impulsa una liberación récord de petróleo ante la tensión en Ormuz. REUTERS/Dado Ruvic

Asimismo, detrás de la tensión en los precios aparece un factor fundamental: la interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico por donde circula cerca de una cuarta parte del petróleo comercializado por vía marítima.

La mirada desde Argentina

En marzo, durante el evento Vaca Muerta Insights, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se refirió al impacto del conflicto geopolítico sobre el precio del crudo.

“Una guerra es un cisne negro para los precios. Personalmente, creo que el precio alto del barril es transitorio. El estrecho de Ormuz es un cuello de botella, a medida que pasa el tiempo con restricción, los países empiezan a ver escasez y el valor se dispara. Todos los valores son transitorios”, planteó el ejecutivo.