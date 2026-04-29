El sistema gasífero al límite: cortes, falta de obras y dependencia del GNL

El comienzo de las bajas temperaturas volvió a dejar en evidencia las fragilidades del sistema gasífero en Argentina. Con cortes en el suministro de GNC en el AMBA y restricciones sobre consumos interrumpibles, el país ingresa al invierno con una ecuación ya conocida: falta de capacidad de transporte, dependencia de importaciones de gas natural licuado ( GNL ) y decisiones que llegan sin margen de anticipación.

En ese contexto, el Gobierno resolvió frenar la privatización del esquema de importación de GNL -que ya había sido adjudicado- y mantener a Enarsa como principal herramienta de abastecimiento, por un año más, en un mercado internacional más volátil.

Tettamanti: "Se necesita importar GNL porque falta transporte"

Desde la Secretaría de Energía reconocen que el problema no es nuevo. La infraestructura no acompaña el crecimiento de la demanda, lo que obliga a cubrir los picos invernales con importaciones. "Se necesita importar GNL en los días más fríos del invierno porque falta transporte", afirmó este miércoles la titular de la cartera energética, María Tettamanti, durante el evento Ámbito Debate Energía y Minería 2026.

En la misma línea, explicó: "En Argentina hubo una situación en la que el transporte no fue siguiendo el ritmo de la demanda. Entonces, en pleno invierno no hay capacidad suficiente para abastecer los picos".

Vaca Muerta Insights 2026 Maria Tettamanti (1) María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación. Omar Novoa

"No es eficiente construir una capacidad de gasoductos para cubrir la demanda de los días pico. Siempre va a haber va a ser más eficiente que la generación o la industria consuma algo de combustible alternativo en el invierno, porque la infraestructura es muy cara", dijo Tettamanti. Y agregó: "Todavía estamos un paso atrás pero eso va a cambiar el año que viene. TGS está haciendo la ampliación del Gasoducto Perito Moreno (GPM), va a haber 14 millones de metros cúbicos más de transporte".

Si se completan los loops y compresoras del GPM, el volumen de buques de GNL podría caer de 27 el año pasado a unos 10.

gnl rio negro.jpg Gas en alerta: Argentina enfrenta el invierno con cortes y sin GNL asegurado

"Hoy para cubrir la demanda se va a tener que consumir un combustible alternativo al gas de cuenca, que es primero el GNL regasificado", sostuvo la funcionaria.

Sin embargo, el contexto internacional complejiza esa salida. Los precios del GNL se mantienen elevados y con alta volatilidad, en gran parte por la tensión en Medio Oriente. En ese escenario, la falta de compras anticipadas expone al país a operar en el mercado spot.

Cambio de estrategia

La decisión de sostener a Enarsa como importador llega después de que el Gobierno avanzara con una licitación para transferir esa función al sector privado. El proceso había sido adjudicado a la española Naturgy, aunque la volatilidad del mercado global y el dato de inflación de marzo, que marcó un 3,4%, encendieron alertas en el Ministerio de Economía. En ese marco, cabe recordar que la compañía se había impuesto en la instancia de desempate frente a Trafigura y había reducido su oferta de USD 4,95 a USD 4,50 por millón de BTU, quedando a la espera de la aprobación final del Ejecutivo para asumir la comercialización del GNL a través de la terminal regasificadora de Escobar.

Sin embargo, el cambio en el contexto terminó por frenar el proceso. Desde la administración libertaria optaron por no convalidar el traspaso en un escenario de precios inciertos, lo que en la práctica dejó sin efecto la primera privatización prevista para 2026. "Nuestra propuesta siempre es que las tarifas y los precios reflejen los costos pero por la imprevisibilidad de la guerra nos pareció prudente mantener este año el rol de ENARSA, tener una herramienta para ver a qué precio se vende el gas", explicó Tettamanti.

Planta compresora Salliqueló GPNK Gasoducto Néstor Kirchner gas.jpeg TGS presentó la única oferta en la licitación para la obra de ampliación del Gasoducto Perito Moreno

"Estamos haciendo que el riesgo ahora lo tome el sector privado porque antes ENARSA traía barcos a ojímetro, ahora si vos necesitás GNL tenés que manifestar tu intención a través de MEGSA, tenés que comprometerte con un take or pay", indicó.

Esa lógica ya empezó a impactar en algunos sectores. "Algunas industrias han dicho que frente a este costo de GNL se pasan a otro combustible alternativo, eso es eficiencia, es señal de precios", añadió la funcionaria.