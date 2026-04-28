Invierno en alerta: restringen la venta de GNC en Buenos Aires y el Gobierno sigue sin comprar GNL

El AMBA enfrenta cortes preventivos de GNC mientras crecen dudas por importaciones, tarifas y subsidios para el invierno.

LALa llegada de las bajas temperaturas volvió a mostrar una vieja debilidad estructural del sistema energético argentino . Desde este martes, Metrogas , Naturgy y otras distribuidoras resolvieron restringir la venta de GNC en estaciones del AMBA sin contratos firmes, priorizando el consumo residencial.

La decisión afecta a las bocas de expendio que operan bajo modalidad interrumpible, un esquema más barato pero sin garantía de suministro. Cuando aparece la demanda estacional, el ajuste recae sobre sectores productivos y comerciales , una postal repetida en cada invierno argentino.

Ante la falta de planificación, el mercado se ordena con restricciones. Mientras los hogares deben ser protegidos, la señal de fondo es preocupante: otra vez el país enfrenta el frío con un sistema tensionado y sin margen operativo suficiente.

GNC restringido y estaciones bajo presión

Según informó Clarín, los surtidores con contratos en firme podrán continuar vendiendo GNC, aunque a costos más elevados. Las demás deberán limitar o frenar el expendio. La aplicación práctica quedó en manos de cada estacionero, que además enfrenta multas si supera los volúmenes autorizados.

Según el esquema vigente, vender gas por encima de lo contratado implica pagar penalidades equivalentes al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedido. Es decir, el riesgo empresario se multiplica en medio de una economía ya castigada.

Los registros del Enargas muestran que la demanda prioritaria, que incluye hogares, hospitales y clubes, rondaba los 50 millones de metros cúbicos diarios. De ese total, unos 14 millones corresponden al AMBA, núcleo urbano donde cualquier tensión tiene impacto inmediato.

Demoras oficiales y señales contradictorias

La restricción llega mientras persisten dudas sobre la estrategia oficial para garantizar gas en invierno. Pese al contexto internacional complejo, el Estado todavía no cerró compras relevantes de GNL, un insumo clave para reforzar la oferta en meses críticos.

El escenario global tampoco ayuda. La suba del precio internacional del gas natural licuado encareció las operaciones y elevó el costo de abastecimiento. Sin embargo, la ausencia de decisiones anticipadas volvió a dejar al país expuesto al mercado spot.

Comprar sobre la hora puede parecer conveniente si bajan los valores, pero también implica quedar atado a la volatilidad externa. En materia energética, improvisar suele salir caro: o lo paga el usuario vía tarifas, o lo absorbe el Tesoro vía subsidios.

La medida sobre el GNC es la primera restricción formal antes del invierno, y funciona como advertencia temprana. Si abril ya muestra tensión, mayo, junio y julio podrían exponer un cuadro mucho más delicado.