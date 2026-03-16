Río Negro revisa el esquema de regalías y abre una ronda de consultas con municipios productores

El nuevo mapa petrolero empuja a Río Negro a revisar el reparto de regalías. (Foto: Gob. de Río Negro)

El gobierno de Río Negro inició una serie de reuniones con intendentes de municipios productores de hidrocarburos para analizar posibles cambios en el esquema de distribución secundaria de regalías . El proceso es impulsado por la Secretaría de Hidrocarburos provincial y apunta a revisar un sistema de reparto que se mantiene sin modificaciones desde hace dos décadas, en un contexto donde la geografía de la producción petrolera y gasífera cambió de manera significativa.

Los encuentros se desarrollan en Cipolletti y son encabezados por la titular de la cartera, Mariela Moya , junto al equipo técnico del área. La dinámica consiste en reuniones con cada municipio productor para presentar los lineamientos de la propuesta provincial, responder consultas y recoger observaciones de las autoridades locales.

“Convocamos a todos los municipios productores por separado para focalizar y explicar bien la propuesta que tenía la Secretaría de Hidrocarburos, recibir sus consultas y también saber si tenían alguna contrapropuesta”, explicó Moya al referirse al objetivo de las reuniones.

1773666321_a11e45c1ee665c0cb8f2 La provincia revisa el reparto de regalías hidrocarburíferas. (Foto: Gobierno de Río Negro)

Un esquema pensado para otro mapa productivo

El debate se centra en la actualización de la distribución secundaria de regalías entre municipios productores, cuyos porcentajes fueron establecidos en 2004, cuando el mapa hidrocarburífero provincial tenía una configuración distinta.

En aquel momento, gran parte de la producción de petróleo se concentraba en el norte de la provincia, donde se ubicaban áreas que representaban alrededor del 75% del total provincial. Sin embargo, la expansión de nuevos desarrollos gasíferos y, más recientemente, la irrupción de proyectos no convencionales modificaron la dinámica productiva.

“Durante estos 20 años la producción de petróleo y gas ha ido cambiando, se han desarrollado proyectos de gas y en los últimos años comenzaron los desarrollos no convencionales. Geográficamente, la producción se ha orientado más hacia la zona del Alto Valle”, señaló la funcionaria. Ese desplazamiento territorial de la actividad es uno de los argumentos que la provincia pone sobre la mesa para revisar los porcentajes actuales de reparto entre las localidades.

Ronda de encuentros con intendentes

El ciclo de reuniones comenzó a principios de mes con el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, y continuará con los jefes comunales de otras localidades vinculadas a la actividad hidrocarburífera, entre ellas Fernández Oro, Allen, General Roca, Cervantes, Catriel, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero.

1773083321_04b00bc1fe37d6c5be00 Regalías petroleras: Río Negro analiza cambios en la distribución entre municipios productores (Foto: Gobierno de Río Negro)

Según indicaron desde la Secretaría de Hidrocarburos, los encuentros permitieron recoger observaciones de cada municipio en función de su vínculo con la actividad petrolera y gasífera. “Hemos recibido aportes por parte de cada uno y también los planteos de las particularidades que tiene cada municipio productor en su relación con la actividad hidrocarburífera”, afirmó Moya.

En paralelo a estas reuniones, el ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Agustín Ríos, mantiene una agenda territorial con autoridades locales para avanzar en el análisis de los índices de coparticipación provincial. Desde el gobierno rionegrino señalan que la última revisión integral de esos indicadores se realizó hace más de tres décadas.

Posible incorporación de nuevos municipios

La discusión sobre la distribución de regalías también podría ampliarse en las próximas semanas con la incorporación de nuevas localidades al régimen de municipios productores.

La cartera de Hidrocarburos rionegrina convocará a cinco municipios cuyos ejidos se encuentran dentro de áreas productivas para presentarles la propuesta provincial y evaluar su posible inclusión en el esquema. “Estamos convocándolos para el próximo martes para hacerles la presentación de nuestra propuesta y explicar qué es lo que visualizamos, para que la distribución secundaria esté más vinculada con la realidad cambiante y dinámica de la actividad hidrocarburífera”, adelantó Moya.

El proceso de consultas recién comienza y, según indicaron fuentes provinciales, la intención es recoger aportes de los municipios antes de avanzar en una definición final sobre la actualización del sistema de reparto.