GeoPark obtuvo un préstamo de U$S 50 millones para sus proyectos en Vaca Muerta

GeoPark continúa con sus planes en Vaca Muerta . La compañía informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que obtuvo un préstamo de 50 millones de dólares otorgada por Banco de Galicia para financiar el capex de crecimiento y necesidades temporales de capital de trabajo asociados al desarrollo de sus activos en la roca madre.

“El financiamiento contempla vencimientos de hasta 24 meses desde cada desembolso, lo que permite a la sociedad afrontar de manera eficiente su plan de inversiones y fortalecer su flexibilidad financiera”, detalla el comunicado enviado a la bolsa.

“A la fecha de este hecho relevante, la facilidad no ha sido desembolsada y se prevé que los desembolsos se realicen de manera parcial durante los próximos seis meses, en función del avance del plan de inversiones de la sociedad”, agrega.

“Con esta facilidad de financiamiento y la caja existente, la Sociedad cubre sustancialmente sus necesidades de capex previstas para 2026”, subraya.

Los planes de GeoPark

Durante el cuarto trimestre de 2025, GeoPark completó el takeover de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, un proceso que se desarrolló sin incidentes y dentro de los plazos previstos. Este hito permitió a la compañía asumir el control pleno de las operaciones e iniciar la implementación de su propio modelo de gestión en Vaca Muerta, marcando el comienzo de una nueva etapa en su estrategia local.

En ese período, la producción promedio alcanzó los 1.234 barriles equivalentes de petróleo por día, impulsada principalmente por Loma Jarillosa Este, operado en su totalidad por la empresa. Aunque se trata de volúmenes iniciales, GeoPark destacó que estos resultados reflejan el potencial de crecimiento a partir de mejoras operativas y adecuaciones de infraestructura.

Foto-GeoPark-1.jpg

Uno de los primeros objetivos tras la transición fue optimizar el rendimiento de los pozos existentes. La compañía completó trabajos de run-in-hole para tubing y sistemas de levantamiento artificial en los tres pozos del Pad 1020, lo que permitió incrementar en promedio un 25% la producción individual. Estas acciones responden a una estrategia de bajo riesgo técnico, orientada a capturar valor en el corto plazo.

Operación y trabajo

En paralelo, GeoPark avanzó en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y en la obtención de permisos regulatorios, considerados claves para habilitar futuras campañas de perforación. También consolidó su presencia local con una oficina operativa en Neuquén, desde donde coordina la relación con contratistas y autoridades, con un equipo mayoritariamente integrado por profesionales de la región.

Con la operación estabilizada, la empresa proyecta movilizar un equipo de perforación en marzo de 2026 y avanzar con tres pozos durante el segundo trimestre. Esta etapa funcionará como antesala del esquema de factory drilling, previsto para fines de 2026, orientado a reducir costos, estandarizar procesos y mejorar la competitividad.