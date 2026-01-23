GeoPark se prepara para escalar en Vaca Muerta con nuevos pozos y un plan de largo plazo

La estrategia de GeoPark en Vaca Muerta comienza a tomar forma luego de completar la transición operativa de sus activos no convencionales en la Cuenca Neuquina . La compañía cerró 2025 consolidando su presencia en el shale argentino y delineando una hoja de ruta enfocada en crecimiento gradual, eficiencia operativa y desarrollo a largo plazo.

Durante el cuarto trimestre de 2025, GeoPark finalizó el takeover de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste , un proceso que se ejecutó sin incidentes y dentro de los plazos previstos. Esta etapa marcó un hito clave para la compañía, ya que le permitió asumir el control pleno de las operaciones y comenzar a implementar su propio modelo de gestión en Vaca Muerta.

La producción promedio alcanzada en el último trimestre del año fue de 1.234 barriles equivalentes de petróleo por día, impulsada principalmente por el bloque Loma Jarillosa Este, operado en un 100% por GeoPark. Si bien se trata de volúmenes aún acotados, la empresa destacó que este nivel inicial refleja el potencial de mejora a partir de intervenciones operativas y ajustes de infraestructura.

GeoPark_Vaca-Muerta_01-1200x644-a0de7909-5666-49bf-a040-75cc29355150 GeoPark sigue creciendo en Vaca Muerta.

Los primeros resultados de GeoPark

Uno de los primeros focos de GeoPark tras asumir la operación fue optimizar el desempeño de los pozos existentes. En ese sentido, la compañía completó con éxito las tareas de run-in-hole para tubing y sistemas de levantamiento artificial en los tres pozos del Pad 1020, lo que permitió lograr un incremento promedio de producción del 25% en cada uno de ellos.

Estos trabajos se enmarcan en una estrategia de bajo riesgo técnico, orientada a capturar valor rápidamente antes de avanzar hacia campañas de perforación más intensivas. La compañía busca, en esta etapa, consolidar el conocimiento del reservorio, estabilizar la operación y sentar las bases para un desarrollo más escalable en los próximos años.

En paralelo, GeoPark avanzó con la preparación del Estudio de Impacto Ambiental de Loma Jarillosa, junto con otros permisos regulatorios necesarios para el crecimiento de la actividad. Este proceso resulta clave para habilitar futuras campañas de perforación y para asegurar previsibilidad en los tiempos de ejecución, uno de los desafíos recurrentes en Vaca Muerta.

La consolidación de la estructura local fue otro paso central en la estrategia de la compañía. GeoPark estableció una oficina operativa en la ciudad de Neuquén, que funciona como centro de ejecución y coordinación con contratistas, autoridades regulatorias y actores clave de la industria. Actualmente, cerca del 90% de los roles operativos están cubiertos por profesionales locales con experiencia en el shale neuquino.

GeoPark.jpg Pozos, oficina en Neuquén y el inicio del factory drilling: el plan de GeoPark en Vaca Muerta.

El plan de perforación y el camino al factory drilling

Con la transición completada y la operación estabilizada, GeoPark comenzó a proyectar la siguiente fase de crecimiento en Vaca Muerta. Para el primer trimestre de 2026, la compañía prevé cerrar los contratos de equipos y servicios, con el objetivo de movilizar un rig durante el mes de marzo y dar inicio a una nueva etapa de perforación.

El plan contempla la perforación de tres pozos stand-alone durante el segundo trimestre de 2026, dos de los cuales ya se encuentran perforados dentro de un pad de cinco pozos. Esta fase funcionará como instancia previa al lanzamiento del esquema de factory drilling, que la empresa proyecta iniciar hacia el cuarto trimestre de 2026.

La estrategia de factory drilling apunta a replicar en Vaca Muerta el modelo de eficiencia operativa que GeoPark desarrolló en otros activos de América Latina. El foco estará puesto en la reducción de costos por pozo, la estandarización de procesos y la optimización del uso de infraestructura compartida, un aspecto clave para mejorar la competitividad en el shale.

En ese marco, la compañía también avanzó en conversaciones con operadores vecinos para identificar sinergias operativas, tanto en servicios como en logística e instalaciones de superficie. Este enfoque colaborativo busca maximizar la eficiencia del desarrollo y reducir las barreras de entrada en una formación caracterizada por altos requerimientos de capital.