GeoPark perforará cinco pozos en Vaca Muerta y apunta a multiplicar su producción

GeoPark presentó su Programa de Trabajo 2026 y por primera vez detalló un cronograma completo para Vaca Muerta , el activo que considera su principal plataforma de crecimiento para los próximos años. La compañía anunció que invertirá entre 80 dólares y 100 dólares millones en la región , perforará un pad de cinco pozos y avanzará en instalaciones críticas para sostener el incremento productivo proyectado.

El plan forma parte de una hoja de ruta regional que busca duplicar el EBITDA hacia 2028 y aumentar la producción total de la empresa en más de 60%. Sin embargo, la novedad central es que el crecimiento originalmente esperado para 2027 se adelanta un año , consolidando a Vaca Muerta como un vector clave dentro del portafolio de la compañía.

En 2025, GeoPark cerró la compra de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, ambos ubicados en la ventana de shale oil de la formación neuquina. A partir de ese proceso, la firma asegura que el equipo técnico ya está en condiciones de acelerar actividades, reducir tiempos de ciclo y adelantar el salto productivo. Para 2026, la empresa proyecta terminar el año con una producción de salida entre 5.000 y 6.000 barriles por día provenientes de Argentina.

Geopark generica

El corazón del programa 2026

El plan operativo establece que GeoPark finalizará la perforación, completación y puesta en marcha de un pad de cinco pozos horizontales en Loma Jarillosa Este. Esta etapa incluirá el fracking completo de los pozos, la instalación de sistemas de extracción artificial (rod pumps) en tres de ellos y la adecuación integral de las instalaciones del bloque para procesar y evacuar los nuevos volúmenes.

La compañía prevé también avanzar en los permisos pendientes en Puesto Silva Oeste, con el objetivo de habilitar actividades adicionales en 2027. En paralelo, continuará el desarrollo de facilidades compartidas que permitirán integrar ambos bloques y mejorar la eficiencia operativa. El plan indica que estas obras serán determinantes para sostener el crecimiento esperado hacia 2028, momento en el que Vaca Muerta debería consolidarse como un eje estructural dentro de la firma.

GeoPark destacó que el despliegue de estos cinco pozos forma parte del primer año completo de ejecución de su nueva estrategia. La compañía remarcó que este programa combina generación de caja en Colombia con inversiones iniciales en Argentina, necesarias para transformar la escala del negocio no convencional.

Un programa alineado al salto productivo y a la disciplina de capital

El programa 2026 contempla un CAPEX consolidado de 190 de dólares a 220 millones de dólares, de los cuales hasta un 45% se destinará a Vaca Muerta. La guía de producción establece para el próximo año un rango total de 27.000 a 30.000 barriles equivalentes diarios, con entre 2.500 y 4.000 barriles por día provenientes de los bloques no convencionales en Neuquén. La proporción será mayor hacia el último trimestre, cuando entren en producción los cinco pozos del pad.

La empresa remarcó que, con un Brent de 60-70 de dólares, espera generar entre 220 de dólares y 300 millones de dólares de EBITDA ajustado en 2026. En paralelo, proyecta que los costos de levantamiento (lifting costs) permanezcan por debajo de 15 dólares por barril, con una tendencia descendente hacia 2028, cuando deberían rondar los 12 dólares por barril. De acuerdo con la guía presentada, la estrategia de hedging continuará cubriendo entre 50 y 70% de la producción total, garantizando protección ante eventuales bajas del crudo.

Para Argentina, GeoPark anticipó mayor eficiencia operativa conforme avance el plan de perforación. El desarrollo progresivo de instalaciones permitirá reducir cuellos de botella, acortar tiempos de flowback y estabilizar la producción temprana. La firma indica que estas mejoras serán fundamentales para sostener su participación dentro del mercado neuquino, cada vez más competitivo.

Fotos-Entrevista-ET_03-1200x800-904265c7-f64e-4d5e-8978-cf89fd831fc1 Felipe Bayón , CEO de Geopark, aseguró que la compañía buscará mas oportunidades en Vaca Muerta.

Vaca Muerta como plataforma de crecimiento hacia 2028

El cronograma de trabajo presentado confirma que la compañía está adelantando un año sus objetivos para Argentina. El crecimiento que inicialmente se esperaba para 2027 comenzará a expresarse desde 2026, con un aumento de producción que se complementa con la ampliación de la infraestructura en los bloques.

En este sentido, GeoPark subrayó que Vaca Muerta será, hacia 2028, un componente central del portafolio, especialmente a medida que la curva de aprendizaje y eficiencia operativa se consolide. El objetivo para ese año es llevar la producción total del grupo a entre 44.000 y 46.000 barriles equivalentes diarios. Ese salto se apoyará en una combinación de desempeño en Colombia y una expansión sostenida en Neuquén.

Además, la empresa ponderó que el desarrollo acelerado en Argentina contribuye al fortalecimiento de su balance general. Para 2028, espera reducir su ratio de apalancamiento a entre 1,2 y 1,4 veces EBITDA, impulsado por mayor flujo de caja y un portafolio más amplio y diversificado.