GeoPark multiplica sus reservas tras su desembarco en Vaca Muerta

La petrolera independiente GeoPark anunció un fuerte crecimiento en sus reservas de hidrocarburos durante 2025 , impulsado por adquisiciones estratégicas en Vaca Muerta y revisiones técnicas en Colombia. Según la evaluación independiente realizada por DeGolyer and MacNaughton (D&M), la compañía alcanzó una tasa de reemplazo de reservas 2P del 430%, el nivel más alto de los últimos años.

El informe, elaborado bajo los estándares PRMS, señala que las reservas probadas más probables (2P) crecieron 38% interanual, hasta alcanzar los 121 millones de barriles de petróleo equivalente (mmboe). El Índice de Vida de Reservas (RLI) para esta categoría se elevó a 12,7 años, un 80% más que en 2024.

Transformación del portafolio con foco en Vaca Muerta

El salto en reservas se explica principalmente por la adquisición de los bloques no convencionales Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, ubicados en la formación Vaca Muerta. Estas áreas, incorporadas en octubre, ya representan el 30% del total de reservas de la compañía.

La operación aportó 36,7 mmboe a las reservas 2P y permitió la reclasificación de 3,4 mmboe como 2P y 24,6 mmboe como 3P en Puesto Silva Oeste. GeoPark planea avanzar con un programa de perforación en la segunda mitad de 2026, con la meta de alcanzar una producción de plateau de 20.000 barriles equivalentes diarios para 2028.

Actualmente, Loma Jarillosa Este produce 1.860 boepd en seis pozos, donde la empresa ya inició un plan de optimización mediante la instalación de nuevas bombas para mejorar la productividad.

Geopark generica Colombia El plan de GeoPark prevé que el valor de la compañía y la producción se dupliquen.

En Colombia, las reservas 2P aumentaron alrededor de 2,6 mmboe, excluyendo el efecto de desinversiones. Este crecimiento provino de revisiones técnicas en los bloques CPO-5 y Llanos 123, donde se registraron nuevos descubrimientos en los campos Currucutú y Toritos, además de mejoras de recobro en Bisbita.

El histórico bloque Llanos 34 continúa siendo el mayor contribuyente a las reservas del país, con iniciativas de optimización que incluyen inyección de agua, CEOR, perforación de pozos infill y workovers.

Disciplina de capital y eficiencia

GeoPark destacó que su costo de finding, development and acquisition (FD&A) en 2025 fue de USD 4,3 por barril equivalente, cifra que considera competitiva frente a los estándares internacionales. La compañía sostuvo que la combinación entre una base de producción madura en Colombia y el potencial de crecimiento de Vaca Muerta permite sostener un portafolio “más sólido, equilibrado y diversificado”.

Al cierre de 2025, las reservas probadas (1P) sumaron 69 mmboe, mientras que las 3P alcanzaron 173 mmboe. El valor presente neto después de impuestos de las reservas 2P (NPV10) se estimó en USD 1.300 millones, lo que equivale a USD 15,8 por acción ajustado por deuda neta.

Un año de expansión estratégica

El CEO de GeoPark, Felipe Bayón, afirmó que los resultados reflejan el acierto de las decisiones estratégicas tomadas por la compañía. “El notable crecimiento de nuestras reservas confirma el impacto de construir un portafolio más resiliente, diversificado y preparado para el futuro”, señaló. También destacó el desempeño de los activos en Colombia, especialmente en Llanos y CPO-5.

El balance anual muestra que las reservas 2P aumentaron desde 87,6 mmboe en 2024 hasta 121,3 mmboe este año, a pesar de la producción anual de 10,2 mmboe y de desinversiones que restaron otros 5,5 mmboe.