VMOS: en qué estado están los tanques que se construyen en Punta Colorada

la construcción de los tanques en Punta Colorada, un nodo clave del VMOS. (Foto: Gobierno de Río Negro)

El avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) ya toma forma en la costa atlántica. En Punta Colorada , donde se construye la futura terminal de exportación de crudo, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro realizó en los últimos días una nueva fiscalización sobre el montaje de los tanques de almacenamiento , una de las piezas centrales de la infraestructura portuaria asociada al proyecto.

Durante la recorrida se verificó el progreso en la construcción de los seis tanques previstos . De acuerdo a información oficial, dos de ellos ya tienen sus techos en estado avanzado.

Cada tanque tendrá 38 metros de altura y 82 metros de diámetro. Están construidos en aluminio y cuentan con sistemas de control de emisiones de gases. Finalizado el montaje de las tapas superiores, se realizan pruebas hidráulicas obligatorias para comprobar la hermeticidad de las estructuras, un procedimiento estándar en este tipo de instalaciones industriales.

tanques vmoss La construcción de los tanques en Punta Colorada entra en una fase clave. (Foto: Gobierno de Río Negro)

“La fiscalización apunta a que cada componente del proyecto se ejecute tal como fue aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental”, señaló el subsecretario de Control y Fiscalización, Nicolás Jurgeit. El funcionario remarcó que el control se mantiene activo durante todo el desarrollo de la infraestructura.

El esquema de control incluye la revisión de condicionantes ambientales, la auditoría de las medidas de mitigación comprometidas por el consorcio y el monitoreo continuo de la conformidad de los trabajos.

Una obra clave para destrabar exportaciones

El VMOS es uno de los proyectos más ambiciosos del sector energético argentino. Contempla un ducto de 437 kilómetros que conectará la cuenca neuquina con una nueva terminal marítima en la costa de Río Negro, diseñada para operar buques petroleros de gran porte, incluidos los VLCC.

El proyecto es impulsado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol. En julio del año pasado, las empresas cerraron un préstamo sindicado por USD 2.000 millones, que cubre cerca del 70% del financiamiento total, mientras que el resto será aportado por los socios.

La expectativa del sector es que el VMOS permita aliviar los cuellos de botella logísticos que hoy limitan el crecimiento de la producción y, sobre todo, de las exportaciones de crudo de Vaca Muerta.

Exportaciones hoy y lo que viene

Por ahora, los destinos del petróleo no convencional argentino siguen siendo acotados. Según explicó Ernesto Díaz, vicepresidente para América Latina de Rystad Energy, el mercado exportador actual está concentrado en la región y en Estados Unidos.

“En términos de exportación de petróleo de Vaca Muerta, hoy el mercado internacional en el 2025 fue principalmente Chile, Brasil y la costa oeste de Estados Unidos”, sostuvo el analista en diálogo con +e. La demanda desde la costa oeste estadounidense viene mostrando un crecimiento sostenido, agregó.

El escenario podría cambiar una vez que entren en operación proyectos como este. Con mayor capacidad de transporte y la posibilidad de cargar buques de gran escala, se abriría la puerta a acuerdos más estables y de largo plazo.“En la medida que aumente la producción y esos proyectos de exportación se empiecen a concretar, eso va a dar la posibilidad de firmar contratos directamente con las refinadoras”, señaló Díaz.

De cara al final de la década, el foco estaría puesto fuera del hemisferio occidental. “Cuando se exporte desde Río Negro y se puedan cargar los barcos más grandes, los VLCC, el destino natural va a ser el sudeste asiático, principalmente China e India”, afirmó el ejecutivo de Rystad Energy.