Una vez inaugurado el VMOS, ¿cuáles serán los mercados a los que apuntará Vaca Muerta?

El VMOS terminará con los cuellos de botella en el crudo de Vaca Muerta.

La expansión de Vaca Muerta sigue reconfigurando el mapa energético argentino y regional . Con una producción en aumento y nuevos proyectos de infraestructura en marcha, las exportaciones de petróleo y gas comienzan a consolidarse como uno de los principales motores del sector.

En diálogo con +e, Ernesto Díaz, vicepresidente para América Latina de Rystad Energy , analizó la evolución reciente de las ventas externas y anticipó cambios relevantes en los próximos años. “En términos de exportación de petróleo de Vaca Muerta, hoy el mercado internacional en el 2025 fue principalmente Chile, Brasil y la costa oeste de Estados Unidos . La costa oeste viene creciendo fuerte en lo que es la demanda para nuestros crudos”, sostuvo el analista.

Díaz explicó que el volumen todavía limitado de producción exportable condiciona los destinos. “Hoy es más un club de oportunidad, los volúmenes son todavía un poco bajos, por lo cual los destinos son Chile, Brasil y Estados Unidos”, afirmó, al remarcar que el mercado aún se encuentra en una etapa inicial de consolidación.

El vicepresidente de Rystad también destacó que, a medida que se incremente la capacidad logística, se abrirán nuevas posibilidades comerciales. “En la medida que aumente la producción y esos proyectos de exportación se empiecen a concretar, eso va a dar la posibilidad de firmar contratos directamente con las refinadoras”, señaló.

“Van a ser contratos más grandes y de más largo plazo, lo cual va a dar certeza comercial al productor para seguir creciendo”, agregó.

El sudeste asiático el horizonte del petróleo

De cara al futuro, Díaz proyectó un cambio estructural en los mercados de exportación del crudo. “Cuando se exporte desde Río Negro y se puedan cargar los barcos más grandes, los VLCC, el destino natural va a ser el sudeste asiático, principalmente China e India”, afirmó.

Según el especialista, esos países se convertirán en los principales compradores hacia 2030. “Esos van a ser los principales mercados para nuestro crudo más hacia el año dos mil treinta, principalmente por costo de transporte y por tipo de crudo”, explicó.

gnl buque.png El proyecto de GNL mira con atención la demanda de Europa.

Europa y Asia para el GNL argentino

En el segmento gasífero, Díaz puso el foco en el mercado europeo y en los recientes acuerdos firmados. “Vimos que Southern Energy firmó un contrato con Alemania. Hoy los principales abastecedores de gas en Europa son Noruega y Estados Unidos, compitiendo cabeza a cabeza”, explicó.

El ejecutivo remarcó que Europa busca reducir riesgos geopolíticos. “Ya desplazaron casi todo el gas ruso, y los países están buscando más certeza y seguridad energética. Argentina aparece ahí como un jugador importante”, sostuvo, al analizar el contexto internacional.

Para el corto y mediano plazo, Rystad considera que el mercado europeo es una oportunidad relevante. “De acá a dos mil treinta, Europa es una muy buena opción”, indicó Díaz, al referirse al potencial del GNL argentino en el proceso de diversificación energética del continente.

Sin embargo, a largo plazo, el foco volvería a desplazarse hacia Asia. “A partir de 2030, por costos menores de transporte y mayores volúmenes, el sudeste asiático va a ser más preponderante”, explicó, proyectando un nuevo equilibrio entre Europa y Asia.