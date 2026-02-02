El oleoducto VMOS recibió cuatro premios internacionales por su financiamiento récord

El megaproyecto Oleoducto Vaca Muerta Sur ( VMOS ) volvió a quedar en el centro de la escena energética de la región luego de recibir cuatro premios internacionales que reconocen la estructura y el alcance de su financiamiento, considerado el más importante de la historia argentina para una obra de infraestructura.

Las distinciones fueron otorgadas por Latin Finance, Project Finance International (PFI) y Global Banking Markets (GBM) , tres de las publicaciones más influyentes en el mundo de las finanzas y el project finance.

VMOS: el proyecto clave para Vaca Muerta

El VMOS es una de las iniciativas de infraestructura energética más importantes de América Latina. El proyecto contempla la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros que conecta el corazón productivo de la cuenca neuquina con la costa atlántica de Río Negro, donde se desarrolla una nueva terminal portuaria de exportación en Punta Colorada.

El ducto permitirá transportar petróleo hasta una instalación con capacidad para operar buques tipo VLCC (Very Large Crude Carriers), un salto logístico que habilita exportaciones directas a los mercados internacionales sin depender de infraestructura de terceros.

El proyecto es impulsado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol.

Los premios que recibió el VMOS

El proyecto VMOS fue distinguido con cuatro premios internacionales: Préstamo del año (Loan of the Year), otorgado por Latin Finance; Oferta de petróleo y gas del año (Oil & Gas Deal of the Year), concedido por Project Finance International (PFI); y dos galardones de Global Banking Markets (GBM), Project Infrastructure Deal of the Year y Debt Deal of the Year Argentina.

Financiamiento histórico

En julio del año pasado, el consorcio cerró un préstamo sindicado por USD 2.000 millones, liderado por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander, junto con más de una decena de bancos internacionales e inversores institucionales. El crédito cubre aproximadamente el 70% de la inversión total del proyecto, mientras que el 30% restante será aportado por los socios.

Según destacó Latin Finance, se trata del mayor financiamiento privado para infraestructura jamás otorgado en la Argentina, y de una reapertura inédita del financiamiento de proyectos transfronterizos, prácticamente paralizado desde la década pasada.

“Argentina ha producido petróleo durante más de un siglo, pero sus ambiciones de convertirse en un exportador mundial de crudo se vieron limitadas durante mucho tiempo por deficiencias en infraestructura, escasez de capital y volatilidad macroeconómica. Esta situación ha cambiado”, señaló la publicación al justificar el premio Loan of the Year.

La ingeniería financiera detrás del reconocimiento

El préstamo a cinco años fue estructurado como deuda sénior garantizada, con una tasa de SOFR más 5,5%. De acuerdo a información de LatinFinance, "fue organizado y sindicado por un grupo de bancos internacionales que actuaron como organizadores principales y colocadores conjuntos, junto con un sindicato más amplio de 14 prestamistas internacionales adicionales e inversores institucionales".

"Gracias a la elegibilidad para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a un mecanismo de cuentas offshore cuidadosamente diseñado, vinculado a los ingresos de exportación, VMOS puede recibir y retener flujos de efectivo en dólares estadounidenses en el exterior, lo que garantiza el pago oportuno de la deuda y reduce significativamente el riesgo de convertibilidad y transferencia para los prestamistas, un obstáculo de larga data para el financiamiento transfronterizo en Argentina", indicaron desde la firma financiera.

VMOS caños exportación shale oil petróleo operarios trabajadores Latin Finance, PFI y GBM distinguieron al oleoducto que conectará Vaca Muerta con la costa atlántica.

“Este fue el financiamiento privado más grande en la historia de Argentina hasta el momento y fue una señal para los mercados internacionales de que Argentina había regresado”, afirmó Gustavo Chaab, director ejecutivo de VMOS.

Capacidad, exportaciones y proyección a largo plazo

El oleoducto está diseñado para una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles diarios, con una expansión progresiva hasta superar los 550.000 barriles por día hacia fines de 2027, e incluso escalar hasta 700.000 barriles diarios mediante la incorporación de estaciones de bombeo adicionales.

La terminal atlántica contará con una capacidad de almacenamiento cercana a los 4,5 millones de barriles, y se espera que la primera producción comience a fines de 2026, con inicio de operaciones comerciales en 2027.

De acuerdo con estimaciones del consorcio, el VMOS podría habilitar más de USD 15.000 millones en exportaciones anuales a partir de 2027, al aliviar los cuellos de botella en el transporte y consolidar a la Argentina como uno de los principales exportadores de crudo de América del Sur. “Nuestro proyecto abre muchas posibilidades para Vaca Muerta y para la Argentina. Convertirá al país en un actor energético global”, sostuvo Chaab.