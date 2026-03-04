Conflicto en Medio Oriente: el precio del petróleo retrocede desde los US$ 84

El crudo opera con retrocesos luego de alcanzar su nivel más alto desde junio

Después de varios días de tensión extrema, el mercado encontró este miércoles un respiro. Los precios internacionales del petróleo recortaron las subas acumuladas en la semana ante versiones de contactos indirectos entre Irán y Estados Unidos para explorar una salida al conflicto que alteró los flujos energéticos en Medio Oriente.

El Brent cerró en US$ 80,90 por barril , con una baja del 0,6%, luego de haber superado los US$ 84 en las primeras operaciones. El WTI estadounidense cayó 1,2%, hasta US$ 74,96, tras haber marcado el día anterior su valor más alto desde junio, según datos difundidos por Reuters.

EEUU-PETROLEO-PANORAMA.jpeg Tanto el petróleo Brent como el WTI se encaminan a una cuarta semana consecutiva de declives.

La corrección se produjo luego de que The New York Times revelara que emisarios vinculados al Ministerio de Inteligencia iraní transmitieron a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) la disposición de Teherán a negociar el fin de la guerra. El reporte, basado en fuentes oficiales, introdujo en el mercado la expectativa de una eventual desescalada del enfrentamiento.

Sin embargo, desde Washington el tono público fue diferente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos “está ganando la guerra contra Irán” y que el despliegue militar puede sostenerse “todo el tiempo que sea necesario”.

Ormuz, la variable que define el precio

Más allá del movimiento de corto plazo, el eje sigue siendo el Estrecho de Ormuz. Por allí transita cerca de una quinta parte del crudo y del GNL que se comercializa en el mundo. Con el tráfico prácticamente paralizado y episodios de ataques a estructuras petroleras, el mercado continúa operando en un escenario de riesgo.

IRAN-OIL-GULF.jpeg FOTO DE ARCHIVO: Buques petroleros pasan por el Estrecho de Ormuz, 21 de diciembre de 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed

“Si bien los flujos a través del Estrecho de Ormuz siguen interrumpidos, los participantes del mercado parecen esperar una desescalada del conflicto y la reanudación del flujo de petróleo”, señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS. Pese a esto, advirtió que el peligro de cierres adicionales de producción sigue latente si el bloqueo se extiende.

Barriles de Petróleo - Oil Barrels.jpg El Brent interrumpe la racha alcista y perfora los US$ 81 por barril

El impacto se hace sentir en la oferta. Irak, segundo productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), redujo casi a la mitad su bombeo -unos 1,5 millones de barriles diarios- por problemas de almacenamiento y falta de rutas de exportación, de acuerdo con autoridades citadas por la agencia internacional. Si la situación no se normaliza, podría verse obligado a frenar hasta 3 millones de barriles diarios en los próximos días.

En ese contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la Armada podría escoltar buques tanque si fuera necesario y que se evalúan mecanismos de seguro y garantías financieras para sostener el comercio marítimo en el Golfo. Sin embargo, desde el mercado, ponen en duda la instrumentación inmediata de ese esquema.

Efectos en el mundo

Mientras tanto, grandes importadores como India e Indonesia comenzaron a buscar suministros alternativos, y en China algunas refinerías adelantaron tareas de mantenimiento ante la incertidumbre sobre el abastecimiento.

Además, en Estados Unidos, el aumento de los inventarios, que fue de 5,6 millones de barriles la semana pasada según el Instituto Americano del Petróleo, contribuyó a moderar la presión alcista, en un contexto donde la oferta doméstica gana peso frente a las disrupciones externas.

Para Argentina, el retroceso del Brent es una señal relevante. El precio internacional funciona como referencia tanto para el valor interno de los combustibles como para la ecuación económica de proyectos exportadores, en particular en Vaca Muerta.