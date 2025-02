Equinor pone el cartel "en venta" en Vaca Muerta: Bank of America sondea el mercado

En un movimiento que redefine su estrategia en Argentina, la compañía noruega Equinor inició un proceso para evaluar el interés del mercado en sus activos en Vaca Muerta, y encargó la gestión a Bank of America (BofA). La petrolera busca recibir ofertas por su participación en dos áreas de gran potencial productivo: Bandurria Sur y Bajo del Toro Norte , ambas operadas por YPF, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su venta.

La estrategia de Equinor se enmarca en un contexto en el que otras compañías internacionales han comenzado procesos similares para evaluar el mercado en la cuenca neuquina. Equinor también observa como antecedente la venta de activos de Exxon a Pluspetrol en Vaca Muerta por 1.700 millones de dólares, una cifra que llamó la atención de las petroleras multinacionales. La empresa noruega está evaluando definiciones sobre su portfolio de activos en todo el mundo.

Bandurria Sur _ YPF.jpg YPF es la operadora del área Bandurria Sur, uno de los principales yacimientos de shale oil de VacaMuerta, donde Equinor posee el 30%.

Mientras tanto, petroleras con capital local buscan ampliar su presencia en Vaca Muerta, aprovechando oportunidades que surjan ante la cautela de las multinacionales frente a las restricciones cambiarias persistentes en Argentina. El cepo es uno de los grandes escollos a la inversión extranjera que necesita el shale neuquino para desplegar todo su potencial.

La negociación en marcha

Con el mandato en manos de BofA, el proceso de sondeo avanza. En las próximas semanas, el banco de inversión comenzará a recibir ofertas de las empresas interesadas. YPF cuenta con un derecho de preferencia (ROFR, por sus siglas en inglés) que le permite igualar la mejor oferta y quedarse con los activos en juego. Esta cláusula coloca a la petrolera estatal en una posición estratégica dentro de la negociación.

A pesar de esta búsqueda de opciones, Equinor no se retira de Argentina. Su apuesta offshore sigue en pie. El año pasado, la empresa perforó el pozo exploratorio Argerich en el bloque CAN 100, en el Mar Argentino, pero no halló indicios de hidrocarburos. El mandato de BofA no incluye la venta de estos activos, por lo que Equinor mantendrá su participación en las concesiones offshore del país.

Con la evaluación de Bandurria Sur y Bajo del Toro Norte, Equinor analiza su estrategia en Argentina y abre un nuevo capítulo en la competencia por los recursos de Vaca Muerta.