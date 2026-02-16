Vaca Muerta gana mercados: Australia se consolida como una ruta para el shale oil

El crecimiento productivo impulsa nuevas rutas de exportación desde Puerto Rosales. Australia es el nuevo mercado que conquista el shale oil.

La producción del petróleo de Vaca Muerta continúa ampliando su presencia en los mercados internacionales. En las últimas horas, un buque petrolero cargado en Puerto Rosales partió con destino a Australia, lo que significa la apertura de nuevas rutas comerciales para shale oil.

Según informó Argenports, la operación se realizó en el sitio 1 de la terminal operada por O tamerica . Allí amarró el buque Green Azure, de bandera portuguesa, que zarpó con u na carga cercana a las 65.000 toneladas de crudo .

Este nuevo despacho se enmarca en el notable crecimiento de los envíos de petróleo argentino hacia el mercado australiano. Durante 2025, las exportaciones alcanzaron aproximadamente 2,15 millones de barriles, muy por encima de los 420.300 barriles registrados en 2024, cuando comenzó a consolidarse esta ruta comercial.

La mayor parte del volumen corresponde a crudo Medanito. El destino principal es la refinería ubicada en Geelong, en el estado de Victoria, sobre la costa sur australiana.

Esta planta, operada por Viva Energy, cuenta con una capacidad de procesamiento cercana a los 120.000 barriles diarios y se consolidó como uno de los principales puntos de recepción del petróleo argentino en la región Asia-Pacífico.

Puerto Rosales y la infraestructura logística

El crecimiento de los envíos hacia destinos lejanos volvió a poner en primer plano el rol estratégico de Puerto Rosales dentro del sistema exportador energético. Desde esta terminal se canaliza una porción cada vez mayor de los embarques destinados al exterior.

El esquema logístico integra oleoductos, sistemas de almacenamiento en tanques y operaciones marítimas con buques de gran porte. Esta articulación permitió sostener un ritmo creciente de cargas, en paralelo con el aumento de la producción no convencional.

Green Azure buque exportación petróleo 1

Durante 2025, la terminal registró un fuerte incremento en las exportaciones, con Estados Unidos como principal mercado de destino. La ampliación de la capacidad operativa y las mejoras en infraestructura resultaron clave para acompañar esta expansión.

La disponibilidad de mayores volúmenes exportables, producto del desarrollo sostenido en Neuquén, impulsó una mayor utilización de las instalaciones portuarias. Además, la modernización de los sistemas de despacho permitió reducir tiempos y mejorar la eficiencia de las operaciones.

Australia, un mercado a conquistar

Si bien Australia gana relevancia como mercado emergente, el mercado estadounidense continúa liderando los destinos del crudo argentino. La mayor parte de los embarques se dirige a refinerías ubicadas en la costa oeste, donde el petróleo de Vaca Muerta logró posicionarse por calidad y competitividad.

Este flujo constante explica gran parte del crecimiento exportador del sur bonaerense en el último año, en un contexto marcado por la expansión de la infraestructura de transporte entre Neuquén y el Atlántico.

El seguimiento de los buques que participan en esta operatoria permite observar una mayor regularidad en la conexión entre Sudamérica y Oceanía. El Green Azure figura entre los petroleros que operan de manera recurrente en este corredor comercial.

A comienzos de 2026, la embarcación fue reportada nuevamente en navegación hacia Geelong, lo que confirmó la continuidad de la ruta y la consolidación de los vínculos comerciales entre ambos países.