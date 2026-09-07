Marcelo Rucci advirtió que las pymes están hasta un 30% por debajo de lo que exige la ley en Vaca Muerta

Marcelo Rucci reveló que las pymes locales se quedan con menos de un cuarto del derrame de Vaca Muerta.

El Compre Neuquino , la ley que obliga a las operadoras y empresas de servicio a comprarle a proveedores locales, hoy se cumple hasta un 30% por debajo de lo que exige la norma. Así lo denunció Marcelo Rucci , secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro , Neuquén y La Pampa , que puso el foco en las pymes y en la falta de controles reales sobre ese incumplimiento.

El dirigente gremial manifestó que el problema no es la letra de la norma sino su aplicación. "Estamos viendo que, por el porcentaje que marca la ley , estamos más de un 20%, un 30% por abajo", detalló Rucci remarcando que esa brecha golpea de lleno a las empresas más chicas de la región.

"No es una requisitoria nuestra ni de las pymes, es una ley que fue consensuada con el gobierno, con las pymes regionales y con las productoras", agregó.

El sindicalista fue más allá y ligó ese incumplimiento a un riesgo concreto para el entramado productivo y advirtió que detrás de cada pyme que cierra hay familias que se quedan sin ingresos. "Si no hay control, es la muerte anunciada, las pymes van a terminar fundidas", subrayó.

Más controles y más firmeza

El Centro Pyme Adeneu es el organismo encargado de fiscalizar ese cumplimiento y fue el principal apuntado por Rucci pidiendo que la vigilancia sea efectiva y no una formalidad, porque de otro modo la ley del Compre Neuquino termina siendo letra muerta para buena parte de los proveedores locales de Vaca Muerta. "El Centro Pyme tiene que pegar una vuelta de rosca, es la encargada de controlar esto", señaló el sindicalista.

"Yo creo que tendría que haber un control del estado a través de un centro de monitoreo, pero ligado a los hidrocarburos", propuso Rucci, que cuestionó que hoy se controle a las pymes petroleras con el mismo criterio que a proveedores de rubros totalmente distintos.

Marcelo Rucci cuestionó que el 80% de Vaca Muerta queda en manos de multinacionales y pidió proteger a las pymes neuquinas.

Halliburton y el traslado de costos a las pymes

Asimismo, Rucci destacó que el reclamo por el Compre Neuquino se cruza con otro conflicto: el pedido de Halliburton de reducir márgenes de rentabilidad a sus contratistas. "Ninguna tiene la utilidad que está pidiendo Halliburton y nadie va a trabajar gratis", disparó el dirigente.

En este sentido, el titular de Petroleros Privados manifestó que ese ajuste no puede terminar recayendo sobre los eslabones más débiles de la cadena productiva e insistió que las pymes ya operan con márgenes acotados y no tienen espalda financiera para absorber un recorte adicional sin poner en riesgo puestos de trabajo.

"Esos costos los tiene que asumir ellos, no la gente, no las pymes", fue la definición de Rucci, que además fue tajante al advertir que el sindicato no va a permitir despidos como salida a ese conflicto comercial entre grandes empresas.

Los anillos de Vaca Muerta: dónde está la gente

"El primer y el segundo anillo son los que se llevan el 80% del derrame de Vaca Muerta, y la mayoría son empresas multinacionales", explicó Rucci sobre la estructura de contratistas, y ubicó a las pymes locales en lo que definió como el tercer anillo productivo.

Según sus cálculos, ese tercer anillo no supera el 20% o el 25% del negocio total, pese a concentrar la mayor cantidad de mano de obra de toda la cadena. "Ahí está la gran mayoría de la gente", subrayó.

Además, el dirigente recordó el rol que jugaron las pymes locales durante la pandemia, cuando buena parte de las operadoras grandes se retiró de la provincia. "Lo único que quedó fueron las pymes, después el resto desapareció", planteó, y pidió no soltarles la mano ahora.

Consultado por Shale in Argentina, la cumbre organizada por el IAPG en Houston, Rucci confirmó que el sindicato no participó porque nunca recibió una invitación formal. "No fui porque no me invitaron. Esto lo organizó IAPG, a nosotros no nos llegó", explicó.

El gremialista comparó la situación con "invitarte al cumpleaños de un desconocido" y fue claro sobre los límites que se autoimpone el sindicato: "No vamos a entrar ni por la ventana ni por la puerta de atrás", cerró, aunque valoró el diálogo que mantiene con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.