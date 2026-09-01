Marcelo Rucci, al hueso contra Halliburton: "No permitiremos despidos"

La saga de la polémica en torno al ajuste del 23% que reclama Halliburton a las pymes petroleras sigue sobre la mesa. De hecho, esta semana, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, calificó la medida como un avance inadmisible sobre los eslabones más débiles de la cadena de valor y garantizó la defensa irrestricta de los puestos de trabajo.

En recientes declaraciones públicas, Rucci tildó de "avasalladora" la conducta de la multinacional. El dirigente gremial cuestionó con dureza el método del ultimátum: "De la noche a la mañana, decir: 'En una semana me bajan el 23% o quedan sin trabajo'. Eso me parece que para construir lo que queremos construir en Vaca Muerta, eso fue un despropósito".

Aunque actualmente las partes conversan y la empresa flexibilizó su posición inicial, el sindicato permanece en estado de alerta permanente. "Nosotros sabemos que cada vez que pasa esto, el resultado final son trabajadores en la calle", advirtió Rucci. Asimismo, aclaró que el gremio no interviene en las discusiones comerciales de las cámaras, pero ratificó un límite absoluto: "Lo que sí tengan la plena seguridad que no vamos a permitir ningún despido".

La eficiencia ya se logró

La justificación del ajuste bajo argumentos de supuesta necesidad de "eficiencia" y reducción de costos también recibió la réplica del líder petrolero. Al ser consultado sobre si el sector requiere mejoras de eficiencia para abaratar costos, Rucci fue categórico al señalar que los trabajadores ya alcanzaron esos estándares de productividad.

"Fíjate si ya la tienen. Todos los récords que se están batiendo es su eficiencia. Vos lo podés ver en todos los medios. Baten récord de perforación, baten récord de fractura. Todos los días se va un récord. Eso es eficiencia y ya lo hicimos nosotros", argumentó. De este modo, el dirigente desvinculó las exigencias de recorte de cualquier falencia operativa local.

El escenario operativo en la cuenca de Vaca Muerta afronta momentos de extrema tensión debido a la decisión unilateral de Halliburton Argentina.

El contraste con las ganancias de la multinacional

El malestar de las pymes locales y del sindicato crece al contrastar la demanda de recorte con los balances financieros globales de la casa matriz de Halliburton Company. Durante el segundo trimestre de 2026, la corporación reportó ingresos globales por US$ 5.700 millones, cifra que representa un incremento interanual del 3,6%. La ganancia neta ascendió a US$ 534 millones (un 13,1% más respecto al año previo), mientras que el resultado operativo alcanzó los US$ 778 millones. El flujo de caja libre totalizó US$ 668 millones, recursos con los cuales la empresa destinó US$ 200 millones a la recompra de acciones propias y pagó dividendos de US$ 0,17 por acción.

A nivel regional, la firma facturó US$ 1.100 millones en Latinoamérica. Este desempeño positivo responde, según el informe oficial, a la intensa actividad de estimulación en Argentina y México. Irónicamente, Halliburton lidera el mercado de fracturas en Vaca Muerta, donde realizó 1.115 etapas de fractura en julio de 2026, acaparando el 55% del mercado total de ese mes (2.010 etapas), operando la flota más grande del país.

Tecnología y seguridad en el yacimiento

Frente a la eventual incorporación de nuevas tecnologías o procesos de inteligencia artificial en las operaciones, el sindicato mantiene una postura pragmática pero condicionada. Rucci afirmó que no existe oposición al progreso técnico, siempre que no desplace mano de obra. "Que venga la tecnología, no tenemos problema", siempre y cuando no reemplacen puestos de trabajo para dejar gente en la calle.

Asimismo, respecto a la inteligencia artificial, destacó que la prioridad absoluta radica en preservar la integridad física en los yacimientos: "Lo que nos, lo que hacemos mucho hincapié en la seguridad, tratamos de que la seguridad esté por sobre cualquier cosa. Si sirve y suma, bienvenida". El conflicto continúa abierto, bajo la firme promesa de que los costos de las corporaciones no se pagarán con desempleo.