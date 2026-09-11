Marcelo Rucci: "Los trabajadores no van a perder poder adquisitivo"

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, aseguró que los trabajadores no perderán poder adquisitivo.

La pérdida del poder adquisitivo es uno de los temas que más preocupa en el país. Llegar a fin de mes se hace cada vez más difícil y, en un contexto de crisis, el salario es el principal reclamo que ponen los gremios en cada discusión con las cámaras empresariales . Vaca Muerta no es ajena a esta situación, pero Marcelo Rucci fue categórico: “los trabajadores no van a tener pérdida del poder adquisitivo”.

En las redes sociales del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa , el dirigente ponderó que los récords que marca el shale neuquino son gracias al esfuerzo que realizan los trabajadores en cada una de sus tareas.

Acompañar los récords de Vaca Muerta

“¿Y qué tiene que esperar el compañero que no va a tener pérdida de poder adquisitivo? No lo vamos a permitir, nosotros no vamos a entrar en esa porque el esfuerzo es muchísimo. En una industria que le está yendo bien y que han tenido beneficios. Los beneficios tienen que ser compartidos, porque si ponen mameluco y hacen posible eso, es justamente mi compañero o nuestro compañero que hacen un gran esfuerzo. Los resultados están a la vista, no vemos los lobbies de la empresa de récord de perforación, de producción y un montón de cosas”, subrayó el titular de Petroleros Privados.

“Los resultados están a la vista. Eso es posible porque nuestros compañeros hacen un gran esfuerzo. Y no es justo que se ajuste en el bolsillo del trabajador. Pérdida de poder adquisitivo no han tenido ni van a tener, porque nosotros vamos a pararnos muy firmes en eso”, aseguró.

Según pudo saber +e, el diálogo entre el Sindicato de Petroleros Privados y las cámaras empresariales es constante para encontrar la manera que el salario de los trabajadores acompañe cada uno de los récords que se registran en el shale neuquino.

El Sindicato de Petroleros Privados y las cámaras empresariales mantienen un diálogo fluido para que el salario acompañe a los récords de Vaca Muerta.

La disputa por el recorte que exige Halliburton

Asimismo, Rucci volvió a cargar contra Halliburton. La empresa de servicios exigió de manera unilateral una reducción del 23% en el valor de contratos ya firmados con empresas de servicios petroleros de la región.

La compañía otorgó apenas 7 días para aceptar la rebaja o avanzar hacia la rescisión de los acuerdos vigentes, una decisión que provocó un rechazo entre empresarios y trabajadores del sector.

A comienzos de septiembre, el líder sindical ya había calificado la medida como un "avance inadmisible" sobre los eslabones más débiles de la cadena de valor y había anticipado que el gremio defendería los puestos de trabajo.

Ahora volvió a cargar contra la empresa y descartó que las pymes puedan absorber semejante recorte. "Halliburton se equivocó, tendrá que barajar y dar de vuelta. No hay posibilidades de que se pueda acceder a ese pedido que ha hecho Halliburton porque ninguna tiene la utilidad que está pidiendo la empresa y nadie va a trabajar gratis. Y menos aún vamos a permitir despidos", sostuvo.

Además, cuestionó la posición dominante que, según planteó, construyó la empresa en el mercado argentino de servicios petroleros. "Lo que hizo la empresa en Argentina fue monopolizar el servicio que presta. Esos costos los tienen que asumir ellos, no la gente ni las pymes", afirmó.

Reclamos por el Compre Neuquino

Rucci también cuestionó el cumplimiento de la política de compre neuquino y apuntó contra el Centro PyME-ADENEU, organismo encargado de monitorear la participación de proveedores locales en la actividad hidrocarburífera.

Según sostuvo, actualmente el porcentaje de contratación de empresas neuquinas se encuentra entre un 20% y un 30% por debajo de lo que establece la normativa. "El Centro PyME es el que se encarga de controlar esto y hoy nosotros estamos viendo que, por el porcentaje que marca la ley, estamos más de un 20% o un 30% abajo. Tiene que haber un control, sino es la muerte anunciada", advirtió.

"Van a terminar las pymes hundidas, y cuando se terminan las pymes, hay gente en la casa", alertó.

También cuestionó el alcance del organismo provincial y planteó que la actividad hidrocarburífera debería contar con un seguimiento específico. "Yo no estoy de acuerdo con que el Centro PyME abarque a todos. No es lo mismo una actividad tan importante como la hidrocarburífera como para monitorearla junto al resto de las pymes que tienen otros servicios y otras cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros representamos", concluyó.