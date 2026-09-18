¿Se está frenando aún más el comercio marítimo en el Estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz , en el golfo Pérsico, registró el jueves el paso de cuatro buques de carga , una cifra que marca un descenso respecto a los seis contabilizados el día anterior y que se ubica muy por debajo del promedio de los últimos diez días, cercano a los 16 buques diarios , según datos preliminares sobre tráfico marítimo publicados el viernes por Reuters con información del rastreador Kpler .

De acuerdo a la información difundida por Reuters, las cifras podrían no reflejar el panorama completo, ya que algunos buques suelen apagar sus transpondedores durante la travesía para reducir el riesgo de ser detectados en esta zona de conflicto.

De los cuatro buques registrados a las 0200 GMT, tres entraban en el estrecho con rumbo al golfo Pérsico y uno salía de la zona. Entre ellos se encontraban dos petroleros Panamax, un buque Supramax y un buque Kamsarmax. Esta vía navegable transportaba, antes del conflicto con Irán, una quinta parte del petróleo y el gas mundiales.

Reaparecen tres buques de GNL

Según los datos de Kpler, tres buques de gas natural licuado (GNL) volvieron a ser detectados el jueves en las afueras del estrecho de Ormuz. El Al Daayen y el Al Samriya, ambos con cargamentos embarcados en Ras Laffan (Qatar), habían sido vistos por última vez dentro del estrecho el 13 y el 14 de septiembre, respectivamente. Actualmente, ambos se encuentran fuera de la vía navegable: el Al Samriya está controlado por QatarEnergy, mientras que el Al Daayen es propiedad de Seapeak, que también lo gestiona.

El tercer buque, el Marigold LNG, operado por Kratos Gas Transport, anuncia su llegada a Dabhol (India) tras haber cargado en la isla de Das, en Emiratos Árabes Unidos.

Transferencia oculta frente a las costas de Omán

Un reporte publicado el miércoles por Vortexa señaló que el buque Al Rayyan, vinculado a QatarEnergy, realizó una transferencia de carga de buque a buque (STS, por sus siglas en inglés) de manera oculta con otro buque catarí frente a las costas de Omán, lo que implica que ambas embarcaciones mantuvieron los transpondedores apagados. El informe no precisó la fecha exacta de la operación.

Los datos de Kpler, sin embargo, sí indicaron que el Al Rayyan efectuó una transferencia STS con un buque identificado como Al Mashabiyyah el 13 de septiembre.

Consultadas por Reuters, QatarEnergy, Kratos Gas Transport (con sede en Emiratos Árabes Unidos) y Seapeak no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Bab el-Mandeb también registra caída de tráfico

En el estrecho de Bab el-Mandeb, otro punto de estrangulamiento marítimo situado en el extremo suroeste de Yemen y ruta comercial clave para el petróleo entre el mar Rojo y el golfo de Adén, 23 buques de mercancías transitaron el jueves. De ellos, 13 se dirigían hacia el mar Rojo y 10 hacia el golfo de Adén, entre los que se contaban un petrolero Panamax, un Suezmax, cuatro buques Supramax y seis petroleros Aframax.

Esta cifra contrasta con la media de aproximadamente 26 buques que utilizaron el estrecho en los últimos diez días.

Contexto: la guerra se extiende a Yemen y Arabia Saudita

Los hutíes, respaldados por Irán, se han apoderado de todo el litoral yemení del mar Rojo desde la semana pasada, lo que llevó a la Fuerza Aérea de Arabia Saudita a ejecutar ataques aéreos en respuesta.

La extensión del conflicto a Yemen y Arabia Saudita reaviva las preocupaciones sobre el suministro global de petróleo, al poner en riesgo la ruta del mar Rojo para las exportaciones, considerada la principal alternativa mientras el tráfico por el estrecho de Ormuz permanece restringido.

FUENTE: Reuters