Río Negro ya tiene ley para cobrar el canon por el uso del agua en las hidroeléctricas

La promulgación de una nueva norma provincial marcó un paso relevante para la política energética de Río Negro . El gobernador Alberto Weretilneck oficializó la ley que establece el canon por el uso del agua , una herramienta que permitirá a la provincia percibir ingresos por el aprovechamiento de sus recursos hídricos en la generación de electricidad.

La iniciativa había sido aprobada por la Legislatura y ratifica el derecho de Río Negro a recibir una compensación económica por la utilización de sus ríos en las centrales del Comahue . La medida consolida un reclamo histórico de la provincia.

“Acabo de promulgar una ley sancionada por la Legislatura importantísima que tiene que ver con la defensa de los intereses de Río Negro, que tiene que ver con el federalismo, que tiene que ver con la Patagonia, que es el uso del canon de agua a aquellas empresas privadas y al Estado nacional que utilizan nuestros ríos para generar electricidad”, afirmó Weretilneck.

Embed - Río Negro promulgó la ley que define el valor de sus aguas

Un reclamo histórico de Río Negro

Durante décadas, los ríos de Río Negro aportaron energía al desarrollo económico del país sin que la provincia recibiera una compensación equivalente por el uso de ese recurso. La discusión volvió a tomar impulso durante el proceso de renovación de las concesiones hidroeléctricas impulsado por el Gobierno nacional.

En ese marco, Río Negro y Neuquén llevaron adelante negociaciones conjuntas para incorporar el reconocimiento económico por el uso del agua. El acuerdo alcanzado estableció un esquema de distribución que contempla ingresos para ambas jurisdicciones por la explotación de sus recursos naturales.

“Nunca lo habíamos cobrado; estaba en la Constitución Nacional, estaba en la Constitución Provincial, pero nunca lo habíamos podido lograr. En un trabajo en conjunto con la hermana provincia de Neuquén, con su gobernador, con Rolo Figueroa, logramos que la Nación y las empresas privadas empiecen a pagar por nuestra agua para generar electricidad”, sostuvo el mandatario.

Piedra de Aguila represa central hidroeléctrica Comahue.jpg Río Negro consolida el cobro por el uso de sus ríos para generar electricidad.

Cómo funcionará el nuevo canon

La ley promulgada establece que Río Negro recibirá un porcentaje equivalente al 1% de la energía comercializada por las concesionarias hidroeléctricas. Ese monto forma parte de un esquema total del 2%, distribuido en partes iguales entre Río Negro y Neuquén.

Para el Gobierno provincial, la norma brinda seguridad jurídica y consolida en el marco legal un mecanismo de ingresos que había sido acordado durante las negociaciones por las represas. Además, define el destino institucional de esos recursos para futuras inversiones.

“Esta ley de alguna manera nos da el marco legal para poder cobrarla y para darle destino a esas regalías en beneficio de todas y de todos los rionegrinos. Como lo decimos y lo hacemos, defendemos Río Negro para lograr nuestros intereses”, expresó Weretilneck.

El gobernador agregó que esos intereses están vinculados al crecimiento provincial y al aprovechamiento de los recursos propios. “¿Y nuestros intereses cuáles son? Que la provincia crezca, que la provincia tenga futuro y que todos estemos un poco mejor”, aseveró al referirse al alcance de la nueva legislación y al destino de los fondos que comenzarán a percibirse a partir de este esquema.