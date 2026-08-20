Venezuela: el plan de las empresas para reactivar 15 equipos de perforación

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador del campo petrolero camina junto a las plataformas de perforación en un pozo operado por la estatal petrolera PDVSA, en la Faja del Orinoco, cerca de Morichal en el

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador del campo petrolero camina junto a las plataformas de perforación en un pozo operado por la estatal petrolera PDVSA, en la Faja del Orinoco, cerca de Morichal en el

La recuperación de la actividad petrolera en Venezuela empieza a mostrar un nuevo frente de trabajo: la posible reactivación de equipos de perforación que permanecen fuera de servicio. La empresa de servicios petroleros SLB y el fondo de inversión Formentera Partners impulsan un plan para volver a poner en operación hasta 15 rigs que ya están en el país y sumar otros provenientes del exterior.

La iniciativa llega en un momento en el que la perforación sigue siendo uno de los principales cuellos de botella de la industria venezolana. De acuerdo con datos de Baker Hughes, a fines de julio solo había 2 equipos terrestres activos , un nivel que restringe el crecimiento de una producción que ronda los 1,25 millones de barriles por día, según cifras oficiales.

Según información de Reuters, el fondo Formentera confirmó que mantiene conversaciones con proveedores internacionales para trasladar equipos hacia Venezuela, mientras distintas compañías de servicios también negocian mecanismos para agilizar permisos de importación y el traslado de equipamiento especializado dentro del país.

FOTO DE ARCHIVO. Nicolás Maduro anunció que Venezuela aumentó en un 30% sus reservas comprobadas de Petróleo. REUTERS/Carlos García Rawlins

Las declaraciones fueron realizadas por ejecutivos de ambas firmas durante una conferencia en Houston realizada esta semana.

La perforación vuelve al centro de la escena en Venezuela

La apuesta de SLB contempla una recuperación escalonada de la actividad. De acuerdo a la citada agencia internacional, el plan comenzará con la puesta en marcha de equipos livianos destinados a operaciones de workover y luego avanzará sobre rigs de mayor porte, a medida que se cierren nuevos contratos con las empresas productoras.

A su vez, Formentera trabaja sobre otra vía para ampliar la capacidad de perforación. Su socio gerente, Blake London, señaló que el fondo busca trasladar nuevos equipos hacia la nación sudamericana.

Una buena para Vaca Muerta: Morgan Stanley proyecta que el crudo seguirá arriba de los 100 dólares.

En tanto, el presidente de las operaciones de SLB para México, Centroamérica y Venezuela, William Antonio, sostuvo que los equipos que la compañía prevé reactivar encontrarán rápidamente demanda en el mercado venezolano. "Estoy seguro de que estos equipos estarán completamente ocupados en menos de un año", indicó.

Según explicó a Reuters, hasta 4 equipos podrían volver a operar antes de que termine el 2026 si prosperan las negociaciones comerciales en curso.

Infraestructura, energía y reglas de juego son el principal desafío

Más allá del optimismo sobre la recuperación de la actividad, las propias empresas reconocen que el crecimiento enfrenta límites estructurales. La disponibilidad de energía eléctrica, la infraestructura petrolera y la provisión de diluyentes aparecen entre los factores que condicionan una expansión sostenida de la producción en Venezuela.

Antonio consideró que el bombeo de crudo aumentará durante los próximos 2 años, aunque planteó dudas sobre la capacidad de sostener ese ritmo en el tiempo. "La cuestión es cuán sostenible será", expresó.

En la misma línea, el vicepresidente ejecutivo para las Américas de Weatherford, David Reed, advirtió que el marco regulatorio todavía representa un obstáculo para nuevas inversiones. "La legislación, los contratos, los permisos y todo lo demás van a generar cuellos de botella que la industria tendrá que resolver relativamente rápido si queremos mantener el impulso. Ojalá podamos superar eso relativamente pronto", agregó.

Esa cautela también explica por qué grandes petroleras internacionales como ExxonMobil y ConocoPhillips todavía no aceleraron un regreso masivo a Venezuela, a la espera de mayores garantías sobre contratos e inversiones.