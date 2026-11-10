Un gigante de servicios busca trabajadores para operar en Venezuela

En medio de los movimientos de compañías internacionales para recuperar sus operaciones en Venezuela , SLB abrió una nueva convocatoria laboral en el país. La empresa de servicios petroleros busca profesionales y técnicos con experiencia en distintas áreas de la industria, desde perforación y cementación hasta mantenimiento de equipos, en una señal de las necesidades de personal que empieza a generar la reactivación del sector.

La compañía difundió una convocatoria para cubrir puestos vinculados a la construcción de pozos y las operaciones de campo. Entre los perfiles solicitados figuran operadores de equipos de cementación , especialistas de campo de cementación, especialistas de lodo (Mud Specialists) , Mud Loggers y perforadores direccionales.

También busca especialistas en mediciones durante la perforación (MWD), técnicos mecánicos y técnicos eléctricos. La búsqueda está orientada a trabajadores con experiencia previa y conocimientos específicos de la actividad hidrocarburífera.

La jornada de reclutamiento se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre, de 8 a 16, en el Salón Miraflores del Centro Empresarial CCP, en Maturín, estado Monagas. La empresa pidió a los interesados que se acerquen con su currículum impreso.

Dónde trabajará el personal que busca SLB en Venezuela

Entre las principales bases de trabajo que tiene SLB en Venezuela figuran Ciudad Ojeda, Maracaibo, Anaco y Maturín. La asignación dependerá del puesto al que se postule cada trabajador y de las necesidades operativas de la compañía.

En cuanto al manejo del inglés, los requisitos varían según la posición. Algunos puestos técnicos pueden requerir conocimientos del idioma, especialmente para acceder a instancias de capacitación y desarrollo profesional, aunque no todas las vacantes exigen un nivel alto.

La nueva convocatoria se suma a otras búsquedas que la compañía viene difundiendo en el país. SLB cuenta con decenas de vacantes para cubrir posiciones en distintas localidades venezolanas, un movimiento que acompaña los preparativos de las empresas de servicios para responder a una eventual recuperación de la actividad.

Las empresas de servicios petroleros vuelven a buscar trabajadores en Venezuela

La ampliación de las búsquedas laborales de SLB se produce en un momento en que las principales compañías internacionales de servicios petroleros empiezan a preparar un posible crecimiento de sus operaciones en Venezuela.

Weatherford, Baker Hughes, Halliburton y SLB comenzaron a publicar ofertas de empleo para incorporar personal técnico, ingenieros y supervisores. Según una investigación de Reuters, las cuatro empresas sumaron decenas de vacantes, en un movimiento que anticipa mayores necesidades de personal si se concreta la recuperación de la actividad.

El sector arrastra años de deterioro por la caída de las inversiones, las sanciones internacionales y la reducción de las operaciones de empresas extranjeras. En 2019, las restricciones impuestas por Estados Unidos aceleraron la salida o el achicamiento de varias compañías, que retiraron equipos y redujeron sus plantillas de trabajadores.

Venezuela suma nuevas búsquedas laborales en medio del regreso de las petroleras

Ahora, el escenario empieza a mostrar algunos cambios. La administración de Donald Trump impulsa un plan para atraer inversiones por US$100.000 millones destinadas a reconstruir la industria energética venezolana y recuperar su capacidad de producción.

En ese contexto, las empresas de servicios buscan reforzar sus equipos y contar con personal preparado para responder a una eventual reactivación de los trabajos de perforación y terminación de pozos. Las nuevas convocatorias laborales son uno de los primeros movimientos concretos de esa preparación, aunque todavía no representan por sí solas una recuperación sostenida de la actividad.