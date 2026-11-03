Venezuela: Weatherford, SLB, Baker Hughes y Halliburton buscan personal para reactivar la industria petrolera

Tras el levantamiento de las sanciones de EE.UU, Venezuela incrementa su producción de petróleo.

La reactivación de la industria petrolera de Venezuela empieza a mostrar sus primeros movimientos en el terreno laboral. Weatherford, Baker Hughes, SLB y Halliburton , cuatro de las principales compañías internacionales de servicios petroleros, comenzaron a ampliar sus búsquedas de personal en el país, en una señal de que los preparativos para recuperar la actividad empiezan a tomar forma.

Según una investigación de Reuters, las empresas publicaron decenas de vacantes para cubrir puestos técnicos, de ingeniería y supervisión de operaciones. Las contrataciones se producen en el marco de un plan llevado adelante por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que contempla inversiones por US$100.000 millones para reconstruir el sector energético venezolano, después de la captura de Nicolás Maduro en enero.

El movimiento también marca un posible cambio de tendencia respecto de lo ocurrido en 2019, cuando las sanciones provocaron la salida o el achicamiento de las operaciones de numerosas compañías extranjeras. En aquel momento, varias empresas retiraron equipos, despidieron trabajadores o trasladaron a sus equipos técnicos fuera del país.

FOTO DE ARCHIVO. Nicolás Maduro anunció que Venezuela aumentó en un 30% sus reservas comprobadas de Petróleo. REUTERS/Carlos García Rawlins

Ahora, mientras las grandes petroleras todavía reclaman condiciones de estabilidad política y reglas claras para comprometer inversiones de mayor escala, las firmas de servicios empiezan a dar los primeros pasos para volver a operar.

Weatherford, SLB y Baker Hughes abren búsquedas laborales en Venezuela

Weatherford es una de las compañías que comenzó a reforzar su presencia. La firma estadounidense, que había reducido sus operaciones en Venezuela en 2019, tiene al menos 20 puestos vacantes, principalmente en los centros petroleros de Anaco y Maturín.

Las búsquedas, publicadas durante el último mes, incluyen supervisores de operaciones, especialistas en perforación e ingenieros. Según una fuente citada por Reuters, Weatherford también habría sido contratada por la italiana Eni para colaborar en un incremento de la producción en la Faja del Orinoco, después de un acuerdo alcanzado en septiembre entre la petrolera y la estatal PDVSA.

Por su parte, Baker Hughes publicó alrededor de una docena de vacantes, concentradas en Maracaibo, la segunda región petrolera más importante del país. La compañía también avanzó en un acuerdo con PDVSA, la firma de ingeniería Lindsayca y la desarrolladora Fulcrum LNG para recuperar infraestructura vinculada al negocio del gas.

FOTO DE ARCHIVO: Un barco con trabajadores en un campo petrolero en el lago occidental de Maracaibo, en Venezuela. 5 de noviembre de 2007. REUTERS/Isaac Urrutia

SLB, otra de las grandes empresas de servicios petroleros a nivel global, cuenta con 35 búsquedas laborales para puestos en Anaco, Maturín y Caracas. Sus publicaciones comenzaron hace aproximadamente seis meses.

Halliburton también manifestó su intención de ampliar su estructura de personal en el país. A principios de octubre, la compañía comunicó que buscaba incorporar nuevos talentos en Venezuela.

Crecen las expectativas de recuperar pozos

La recomposición de la actividad no se limita a las búsquedas laborales. También empiezan a aparecer movimientos concretos para recuperar equipos de perforación y servicios en los yacimientos venezolanos.

De acuerdo con los datos de Baker Hughes citados por Reuters, durante noviembre solo dos equipos de perforación estuvieron activos en Venezuela. Sin embargo, distintas compañías comenzaron a preparar nuevos despliegues.

La estadounidense North American Blue Energy Partners informó que recibió dos equipos de perforación la semana pasada, mientras que se espera que Chevron ponga en funcionamiento otros cuatro próximamente.

A ese movimiento se suma Patterson-UTI, uno de los principales contratistas de perforación terrestre de Estados Unidos. La compañía comenzó a enviar componentes para 10 equipos de perforación de corriente alterna (CA) de alta especificación, un tipo de tecnología que, según explicó su CEO, Andy Hendricks, fue desarrollado por la empresa hace unos 15 años y ya no tiene un uso extendido en Estados Unidos. "Estará bien para Venezuela", afirmó Hendricks en una entrevista con la citada agencia internacional al referirse a esos equipos.

El foco inicial estaría puesto en recuperar la producción de los campos maduros, mediante la reparación y puesta nuevamente en funcionamiento de pozos que dejaron de operar. Según las proyecciones de Welligence Energy Analytics, hasta fines de 2027 los despliegues se concentrarán principalmente en equipos de reacondicionamiento (workover), que permiten intervenir pozos existentes sin necesidad de perforar nuevos.

Imagen de archivo de una fila de vehículos para repostar combustible en una gasolinera de PDVSA en Maracaibo, Venezuela. 17 mayo 2019. REUTERS/Isaac Urrutia

Cuánto petróleo produce Venezuela

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción actual está muy por debajo de su potencial. El país extrae alrededor de 1,2 millones de barriles diarios, un volumen reducido frente a los niveles que supo alcanzar antes del deterioro de su industria.

De acuerdo con las estimaciones de Welligence Energy Analytics, la recuperación de pozos y los planes de expansión de las principales petroleras podrían llevar la producción hasta aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios para fines de 2027.

La proyección supone un incremento de unos 300.000 barriles diarios respecto del nivel actual. Sin embargo, la recuperación dependerá de la disponibilidad de equipos, la incorporación de personal especializado y las condiciones necesarias para que las compañías sostengan sus operaciones en el país. "Somos cautelosamente optimistas", señaló Andrés Armijos, director de Welligence para América Latina, al analizar las nuevas búsquedas laborales y los planes de inversión. Y agregó: "Esto llevará tiempo".