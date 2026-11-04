GeoPark prioriza Vaca Muerta y Venezuela para incrementar su rentabilidad

La petrolera GeoPark reportó los resultados del tercer trimestre de 2026 (3T2026), un período que combinó avances estratégicos con una presión marcada sobre la rentabilidad. Según el comunicado de la compañía, difundido el 3 de noviembre de 2026 desde Bogotá, la ampliación de los diferenciales del crudo y los mayores costos operativos explican el deterioro de los márgenes.

En paralelo, la empresa aceleró su crecimiento en Vaca Muerta , anunció su ingreso a Venezuela y aseguró financiamiento de largo plazo.

“Nuestros resultados del tercer trimestre reflejan la transición continua del portafolio, de cosechar caja de activos maduros a invertir con disciplina en crecimiento transformacional de largo plazo”, dijo Felipe Bayon, CEO de GeoPark.

El telon de fondo de estos resultados tiene un factor de presión: El Brent promedió US$91,4 por barril en el trimestre, frente a US$96,9 en el segundo trimestre de 2026 (2T2026).

En este punto, los diferenciales ampliaron el impacto sobre los precios de GeoPark:

En Colombia, el diferencial del Vasconia pasó a un descuento de US$6,67 por barril , desde US$1,43.

, desde US$1,43. En Argentina, el Medanito pasó a un descuento de US$3,50 por barril, desde una prima de US$1,79.

El precio combinado realizado, que incluye el efecto de los contratos de gestión de riesgo de commodities, cayó a US$56,2 por boe, desde US$67,2 en el 2T2026.

Bayon agregó que los diferenciales más amplios y los mayores costos “desafían los márgenes actuales”, por lo que la empresa refuerza su foco en eficiencia, gestión proactiva del balance y asignación disciplinada del capital. Y aseguró: “Nuestra prioridad es sobresalir en la ejecución, convirtiendo la inversión en producción y crecimiento del flujo de caja, y preservando la fortaleza financiera”.

Producción en alza, ingresos a la baja

La producción de Colombia y Argentina promedió 27.973 boepd, un 3% más que en el 2T2026. Colombia se mantuvo estable en 25.865 boepd, mientras que Argentina subió 50,6% trimestre contra trimestre, hasta 2.108 boepd. La compañía perforó y completó ocho pozos en Colombia, y fracturó y puso en producción cinco pozos en Vaca Muerta. También informó el descubrimiento exploratorio Milano 1X en el bloque CPO-5, donde inició pruebas de producción en septiembre.

Los volúmenes de venta cayeron 4%, por la ausencia de ventas incrementales de inventario en oleoductos registradas en el trimestre previo. Así, los ingresos bajaron 19%, a US$116,2 millones, desde US$143,3 millones.

Costos, EBITDA y resultado neto

Los costos operativos subieron a US$20,7 por boe producido, desde US$17,9, por mayores costos de energía, más intervenciones de pozos y la apreciación de las monedas de Colombia y Argentina. La empresa recordó que aproximadamente el 85% de su base de costos operativos está denominada en monedas locales.

El EBITDA ajustado totalizó US$45,8 millones (margen de 39%), un 37% menos que los US$73,1 millones del 2T2026. En los nueve meses de 2026 alcanzó US$190,2 millones, y el acumulado de los últimos doce meses (LTM) llegó a US$236,5 millones.

La ganancia operativa fue de US$11,6 millones, frente a US$40,8 millones. La ganancia neta sumó US$6,6 millones, frente a US$14,0 millones, e incluyó un beneficio por impuesto a las ganancias de US$12,4 millones, vinculado principalmente a ajustes de impuestos diferidos en Argentina.

Más protección hacia 2027 y 2028

Los contratos de gestión de riesgo de commodities implicaron una pérdida de US$36,4 millones en los ingresos, frente a una de US$41,2 millones en el 2T2026, ya que el Brent se mantuvo por encima de los techos contratados. GeoPark reorganiza su cartera: traspasa 6.000 bopd de coberturas del 4T2026 a una posición 2028 y reemplaza las originales por collares de costo cero con mejores niveles de precio. Para el 4T2026, la cobertura asciende a 25.000 boepd, con pisos promedio de US$69 por boe y techos de US$79 por boe.

Para 2027, cubrió cerca de 22.500 bopd de producción esperada, con strikes promedio de US$70,0/US$50,0/US$78,9 por boe. Para 2028, cubrió unos 23.650 bopd, con pisos de US$70,8 y techos de US$80,0 por boe. Además, mantiene coberturas financieras de electricidad por 10MW hasta el 4T2026.

Inversión récord, caja y deuda

Las inversiones de capital alcanzaron US$72,2 millones (US$41,8 millones en Colombia y US$30,4 millones en Argentina), uno de los niveles trimestrales más altos de los últimos años. En los últimos dos trimestres suman US$148,6 millones. El programa de Vaca Muerta avanza por delante del cronograma original, lo que adelanta inversión y producción esperada. El ROACE de los últimos doce meses se ubica en 17%.

El flujo de caja operativo fue de US$16,3 millones, frente a US$108,4 millones en el 2T2026, por menor rentabilidad operativa y movimientos de capital de trabajo. El flujo de caja libre antes del servicio de deuda fue negativo en US$55,5 millones, algo coherente, según la compañía, con la fase de inversión de Vaca Muerta. La suspensión del dividendo, anunciada en octubre de 2025 y vigente con los resultados del 3T2026, busca preservar caja durante esta etapa.

La caja cerró en US$253,4 millones (US$316,3 millones en el 2T2026). La deuda neta subió a US$386,6 millones, con un apalancamiento neto de 1,6 veces, frente a US$317,8 millones y 1,2 veces.

Refinanciación y nuevos activos

Tras el cierre del trimestre, GeoPark completó una emisión de US$550 millones en notas senior al 9,500% con vencimiento en 2033. En la operación recompró unos US$266,8 millones, el 60% de las notas 2030, y las notas 2027 se rescataron en su totalidad (US$94,7 millones). La compañía sostiene que la transacción reduce el riesgo de refinanciación de corto plazo y financia una parte sustancial del programa de inversión 2027 en Vaca Muerta.

En Venezuela, hace unos días, el 2 de noviembre, la empresa cerró la transacción del Bloque Bare, una oportunidad de reactivación de crudo pesado a gran escala en la Faja Petrolífera del Orinoco. El Contrato de Participación Productiva (CPP) de 25 años entró en vigor y GeoPark prepara la toma del control operativo antes de fin de 2026, con foco inicial en reactivación de pozos, estabilización de producción y rehabilitación de infraestructura.

En Argentina, en octubre de 2026 la compañía obtuvo el bloque Corralera Noreste, en el norte de Vaca Muerta, con unos 26.900 acres brutos (24.200 acres netos para su participación de 90%). La evaluación técnica actual estima un potencial de recursos brutos sin riesgo de unos 200 mmboe y una producción pico bruta de 40.000 a 50.000 boepd, sujeta a evaluación y desarrollo exitosos. La empresa aplicará una estrategia escalonada de reducción de riesgo, y los compromisos iniciales se financiarán con caja disponible.

Para el cierre del año, GeoPark prevé que los resultados de 2026 se mantengan dentro de la guía de mercado, con más producción en Argentina y Colombia y con posiciones de cobertura del cuarto trimestre optimizadas para amortiguar el efecto de diferenciales más débiles.