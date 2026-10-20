Sancor Seguros apuesta al crecimiento de Vaca Muerta con una propuesta integral

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la cuenca neuquina no solo demanda inversiones en infraestructura, equipos y servicios especializados. También requiere soluciones que permitan gestionar los riesgos de una industria con necesidades específicas. En ese escenario, Sancor Seguros presentó su propuesta para el sector energético durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 , que se realiza del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén.

La compañía participa de la exposición con Sancor Seguros Energy , una operatoria especializada en la industria petrolera que reúne seguros generales, cobertura de riesgos del trabajo y servicios de salud, entre otras prestaciones. La iniciativa apunta a ofrecer una respuesta integral a las empresas que operan en el sector, desde la prevención hasta la cobertura de sus distintas necesidades.

“Hace 20 años que venimos especializándonos en la materia para tratar de tener una operatoria totalmente complementaria, integral, 360°, para la actividad petrolera”, explicó Miguel Carruozo, gerente regional del Grupo Sancor Seguros.

Coberturas específicas para la industria del Oil&Gas

La propuesta de Sancor Seguros Energy contempla distintas líneas de cobertura a través de las empresas que integran el grupo. Entre ellas se encuentran Prevención ART, especializada en riesgos del trabajo, y Prevención Salud, además de seguros generales y otras soluciones adaptadas a los requerimientos de la actividad hidrocarburífera.

Uno de los ejes de la propuesta es la capacidad de respuesta ante los riesgos propios de la industria. Las operaciones petroleras requieren coberturas específicas y sumas aseguradas elevadas, junto con asesoramiento técnico para atender las particularidades de cada proyecto.

“Es una actividad muy específica, muy especial, con coberturas muy puntuales, con sumas aseguradas. Se necesita una compañía con respaldo y, además, con necesidades muy vinculadas a la rapidez de respuesta, a la velocidad del tiempo y en forma”, señaló Carruozo.

En ese sentido, el gerente regional destacó la preparación técnica de los equipos de la compañía para asesorar a las empresas del sector. También hizo hincapié en la posibilidad de articular distintas prestaciones dentro de un mismo grupo asegurador.

“Nosotros nos preparamos para poder asesorarlos con técnicos, con ingenieros, con gente preparada, tanto acá como en nuestra corporación”, afirmó.

La propuesta también incorpora servicios financieros a través de Banco del Sol, con el objetivo de complementar las soluciones destinadas a las empresas.

La trayectoria regional y el crecimiento de Vaca Muerta

La presencia en la exposición también refleja la importancia que la compañía asigna al desarrollo de la industria energética en la Patagonia. Desde su base regional en General Roca, Sancor Seguros gestiona operaciones en Río Negro, Neuquén y Chubut, tres provincias vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

La empresa cuenta con 70 años de trayectoria, un camino que, según sus representantes, le permitió desarrollar conocimiento sobre las actividades económicas y las particularidades de cada mercado local. “Nuestro recorrido nos da como característica el conocimiento profundo de todas las actividades económicas de esta zona, de esta región del Comahue, de la Argentina, y que no somos advenedizos y que recién arribamos, sino que Sancor Seguros está presente y acompañando a sus asociados y a la comunidad desde hace muchos años”, sostuvo Gabriel Savini, consejero titular por la región del Grupo Sancor Seguros.

La expansión de la actividad en Vaca Muerta y el movimiento económico que genera en la Patagonia forman parte de las perspectivas de crecimiento que identifica la compañía. En ese marco, Carruozo señaló que la región ocupa un lugar relevante en su planificación comercial.

“Que haya este movimiento gigantesco para toda esta región, para todo el norte de la Patagonia, a nosotros nos llena de satisfacción y nos da una perspectiva y un anhelo de crecimiento a futuro gigantesco”, expresó.

Y agregó: “La empresa está depositando toda su visión, su planificación comercial en esta región, y acá estamos nosotros preparados para asumirlo con todos nuestros productores, con nuestros empleados o nuestros funcionarios y, por supuesto, con el Consejo de Administración acompañándonos”.

La cercanía como parte de la estrategia

Otro de los aspectos que destacaron los representantes de la compañía es la presencia territorial, con asesores que mantienen un vínculo directo con los asegurados. Según Savini, esa cercanía permite conocer las necesidades particulares de cada zona y adaptar las respuestas a los requerimientos de sus clientes.

“Sancor Seguros tiene esa característica de estar presente en cada una de las regiones y en cada uno de los pueblos de nuestro país. La gente confía en la empresa desde hace muchos años y tiene siempre un asesor de la compañía que le es prácticamente familiar y con el que tiene un vínculo permanente”, señaló.

“Entonces, esa cercanía nos lleva también a conocer las particularidades de cada región y nos acerca a nuestro público consumidor”, concluyó.

Fundada en 1945 en Sunchales, Santa Fe, como Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., la compañía dio origen al Grupo Sancor Seguros, que extendió su presencia a todo el territorio argentino y a otros mercados de América Latina, con operaciones en Uruguay, Paraguay y Brasil. En la Patagonia, su estrategia combina esa trayectoria con el desarrollo de soluciones específicas para una industria que continúa ampliando su escala operativa.