AOG Patagonia 2026: la agenda completa de actividades, conferencias y encuentros en Neuquén

La Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 ( AOG ) comenzará este lunes 19 de octubre en Neuquén con una agenda que combinará conferencias técnicas, presentaciones comerciales, paneles sobre los desafíos de la industria y encuentros con directivos de las principales compañías energéticas. La exposición se extenderá hasta el jueves 22 en el Espacio DUAM, con actividades previstas de 13 a 20. Para hoy, se espera la participación del presidente Javier Milei en el acto inaugural.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina, la muestra prevé reunir a más de 400 marcas expositoras y superar los 17.000 visitantes.

El cronograma incluye actividades sobre el desarrollo de Vaca Muerta, las perspectivas del sector, las necesidades de financiamiento de la cadena de valor, la inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos y la seguridad productiva. Además, habrá tres encuentros con ejecutivos de empresas del sector y jornadas académicas en el Hotel Casino Magic.

AOG Patagonia 2026: la agenda del lunes 19 de octubre

La primera jornada comenzará con la Jornada JOG (Jóvenes Oil & Gas), prevista de 8.45 a 14 en el Salón Tromen. La carpa de Espacio Joven abrirá a las 10.40.

Por la tarde, de 16 a 17, la Comisión de Sustentabilidad del IAPG y el Centro Pyme Adeneu organizarán la charla “Vaca Muerta: ¿tema del momento o recurso del futuro?”, a cargo de Fernando Halperín, del IAPG, en la sala Lanín 2.

El acto inaugural se realizará a partir de las 16.30 en el Salón Tromen, con la participación del presidente del IAPG, Ernesto López Anadón; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; y el presidente Milei, en ese orden.

Además, entre las 14 y las 20 habrá conferencias comerciales de las empresas expositoras en las salas Lanín 1, 2 y 3.

AOG Patagonia 2026: qué actividades habrá y cuándo hablarán los CEO de las petroleras

Martes 20: presentaciones y encuentros con los CEO

El martes, la AOG concentrará varias actividades vinculadas con la gestión empresarial, la formación profesional y las perspectivas de la industria. De 11 a 13, la Comisión de Compliance del IAPG realizará el “Taller de Proveedores: Herramientas para el fortalecimiento de la gestión de terceros”, en el Salón Tromen. La actividad será previa a la apertura de la exposición.

A partir de las 13, el cronograma continuará con la presentación del Instituto Vaca Muerta, de 13 a 14, y un panel de graduados expertos del ITBA sobre “El sector energético: la próxima década”, de 14 a 15. Ambas actividades se desarrollarán en el Salón Tromen.

De 15 a 16, Jorge Sapag presentará su libro Vaca Muerta. Tesoro y faro para la Argentina, en la sala Lanín 3. En paralelo, de 15 a 16, la Comisión de Compliance del IAPG llevará adelante la charla “Compliance hoy: negocios que crecen, valores que permanecen”, en el Salón Tromen.

La agenda también incluirá el encuentro de la Red de Mujeres “Más mujeres, más energía. Una oportunidad estratégica para el sector de Oil & Gas en Argentina”, de 16 a 17 en la sala Lanín 1, con Silvia Migone Díaz, Gerente de Asuntos Legales Corporativos y Regulatorios de TGS, y Juana Ridruejo, HRBP Analyst de Tecpetrol, como expositoras.

Uno de los principales espacios de la jornada será el primer Encuentro con los CEO, programado de 17.30 a 18.30 en el Salón Tromen. El cronograma prevé las intervenciones de Ana Simonato, Country Manager de Chevron Argentina, y Sergio Mengoni, director general de Total Austral y CEO de TotalEnergies en Argentina, a las 17.30; Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, a las 17.55; y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, a las 18.20.

Entre las 19 y las 21 también habrá una actividad de FECENE y el Centro Pyme Adeneu, exclusiva para invitados.

Miércoles 21: financiamiento y segundo encuentro con los CEO

La agenda del miércoles comenzará a las 13 con la conferencia “Energía en Argentina y Global: contexto, perspectivas y oportunidades”, organizada por la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico del IAPG. La actividad se realizará en el Salón Tromen y tendrá como moderador a Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy y exsecretario de Planeamiento Energético.

De 14 a 16, el panel de financiamiento abordará las necesidades, los desafíos y los instrumentos disponibles para impulsar el crecimiento de Vaca Muerta y su cadena de valor. Participarán Javier Fiorotto, gerente comercial de Capital Corporation y Banco Comafi; Leandro Ruffinelli, gerente comercial de Banca Empresas del Banco de la Nación Argentina; y Germán Gil, team leader de Oil & Gas del Banco Supervielle. La moderación estará a cargo de Dreizzen y Pablo Fernández Blanco.

Por la tarde se desarrollará el segundo Encuentro con los CEO, de 17.30 a 19.30, en el Salón Tromen. Las intervenciones se distribuirán en cuatro bloques. A las 17.30 participarán Adrián Martínez, director General de Calfrac; Patricio Whitney, managing Director de SLB; Andrea Previtali, presidente de Tenaris para el Cono Sur; y Héctor Gutiérrez, CEO de Halliburton. A las 18.05 será el turno de Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, y Julián Escuder, CEO de Pluspetrol.

El bloque de las 18.30 reunirá a Horacio Pizarro, director general de TGN; Oscar Sardi, CEO de TGS; y Ricardo Hösel, CEO de Oldelval. Por último, a las 19.05 expondrán Adolfo Storni, gerente general de Capex, y Horacio Bustillo, CEO de Pecom.

Jueves 22: inteligencia artificial, sustentabilidad y seguridad productiva

La última jornada de la exposición tendrá actividades sobre recursos humanos, sustentabilidad, prevención de daños, diversidad y seguridad productiva.

De 13 a 14, la Comisión de Recursos Humanos del IAPG presentará la conferencia “La IA en la gestión de las personas en la industria”, en el Salón Tromen. Entre las 14 y las 15, la Comisión de Sustentabilidad realizará la charla “Una Agenda Sustentable Común para la Industria Energética”, en el mismo salón.

A su vez, de 14 a 15, la Comisión de Prevención de Daños del IAPG abordará “La amenaza silenciosa para las instalaciones enterradas”, en la sala Lanín 1.

De 16 a 17, la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión organizará el encuentro “Energía sin etiquetas. Talento y oportunidades en una industria en crecimiento”, en el Salón Tromen.

El tercer Encuentro con los CEO se realizará de 17.30 a 18.30. El primer bloque, a las 17.30, reunirá a Alejo Calcagno, presidente de la Región Sur de Techint Ingeniería y Construcción, y Diego Manfio, VP Ejecutivo de Ingeniería SIMA. A las 17.55 participarán Mauricio Uribe, presidente de FECENE; Daniel González, VP Ejecutivo de Centro Pyme Adeneu; y Leonardo Brkusic, director ejecutivo del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP).

El cierre de las actividades destacadas estará a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y del subsecretario de Intervención Federal, Martín Culiatto, con la presentación “Seguridad Productiva: base para el crecimiento y el desarrollo argentino”, prevista de 18.45 a 19.30 en el Salón Tromen.

Jornadas académicas de la AOG Patagonia en el Hotel Casino Magic

Además de las actividades en el Espacio DUAM, el programa contempla dos jornadas académicas en el Hotel Casino Magic de Neuquén, con un servicio de transporte entre ambos establecimientos.

El martes 20, de 8 a 16, se realizará la Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas del IAPG. En tanto, el miércoles 21 y el jueves 22 tendrá lugar la cuarta Jornada de Seguridad de Procesos en la industria de Oil & Gas, también de 8 a 16.

Durante los cuatro días de la exposición, las salas Lanín 1, 2 y 3 también tendrán presentaciones comerciales de las empresas expositoras, de acuerdo con la programación prevista para cada jornada.

El cronograma está sujeto a modificaciones.