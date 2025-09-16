Sancor Seguros amplía su propuesta para empresas del sector energético

La expansión de la actividad hidrocarburífera en Argentina, especialmente en la cuenca de Vaca Muerta , genera un aumento en la demanda de soluciones aseguradoras especializadas que acompañen el ritmo y la complejidad del sector. En este marco, Sancor Seguros presentó en la Expo Argentina Oil & Gas 2025 (AOG 2025), llevada adelante en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires, su operatoria Energy , un paquete de coberturas diseñado a medida de las necesidades de las empresas energéticas.

Fernando Merino, jefe de suscripción de la unidad de negocios en General Roca de la empresa, explicó que la iniciativa surge a partir de la experiencia previa de la compañía en el sector: “Presentamos Sancor Seguros Energy hace dos años en la Expo Oil & Gas de Neuquén. Su antecedente era Max Petrol, lanzada en 2008, y con el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta consideramos conveniente ofrecer un producto que cubra todas las necesidades de las empresas”.

En una entrevista con +e, Merino agregó que el nuevo producto incorpora mejoras frente a los servicios anteriores: “Teniendo en cuenta la experiencia que ya teníamos, buscamos ofrecer mejores beneficios a todas las empresas vinculadas con la actividad petrolera. Realizamos un trabajo de campo amplio, visitando empresas y cámaras del sector, y revisando con estudios auditores externos los procesos de contratación y pólizas. El objetivo fue desarrollar productos que cubran desde seguros generales, automotores y patrimoniales, hasta ART, Prevención Salud, Banco del Sol y Prevención Retiro, ofreciendo soluciones integrales para cada necesidad”.

SANCOR SEGUROS (Fernando Merino)

A su vez, destacó la importancia de la prevención y la agilidad: “Sabemos que la actividad petrolera necesita rapidez y respuesta inmediata. Por eso revisamos todos los circuitos y procesos internos para poder dar soluciones rápidas a cada empresa. Trabajar en equipo y en prevención de accidentes es fundamental para nosotros”.

En tanto, el representante de la firma explicó que el producto combina demanda y oferta: “Queríamos asegurarnos de cubrir todas las necesidades. Encontramos que los productos básicos existían, pero la respuesta inmediata era lo más valorado por las empresas. También consideramos las particularidades de la industria, como el uso especial de vehículos, equipos de perforación y seguridad del personal, adaptando las coberturas a cada caso”.

Finalmente, subrayó la atención personalizada y la postventa como diferenciadores: “Trabajamos mucho en asesoramiento personalizado. Contamos con equipos especializados en cada rubro y en postventa, donde se demuestra el servicio. Además, nuestros productores y asesores están a cara visible con el cliente, ofreciendo un trabajo profesional y puntual en cada cobertura”.