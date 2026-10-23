VMOS: los técnicos ya evalúan cómo llevar el oleoducto a un millón de barriles diarios

Gustavo Gallino, vicepresidente de Infraestructura de YPF: “Estamos para que las cosas pasen, no para que nos pasen”.

La capacidad de transporte define cuánto petróleo puede salir de Vaca Muerta hacia el mundo. Durante años, los ductos corrieron detrás de la producción, y la cuenca neuquina creció más rápido que los caños. Ese desfasaje es el que la industria intenta cerrar ahora, con obras de infraestructura que hasta hace poco parecían desmesuradas para la escala argentina.

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) todavía no despachó su primer barco y ya piensan en agrandarlo. “Ayer el ingeniero Marín, como insaciable, me dijo que quiere que estudiemos cómo vamos a un millón”, contó Gustavo Gallino , vicepresidente de Infraestructura de YPF , en el marco de la AOG Patagonia 2026 .

Hoy el proyecto tiene tres etapas: 180.000 barriles diarios en la primera, 390.000 en la segunda y 550.000 en la tercera. YPF ya trabaja en la ingeniería para llevarlo a 750.000. El pedido de Horacio Marín, presidente de la compañía, abre la puerta a un escalón más.

“Cuando uno lo mira así, el caño debimos haberlo hecho más grande”, admitió Gallino. El VMOS se pensó originalmente para 400.000 barriles, pero la producción de Vaca Muerta siguió creciendo. “Los proyectos uno los piensa de una manera y se van agrandando. Y bienvenidos”, resumió.

Un 85% de avance y fecha para el primer embarque

Según Gallino, el VMOS tiene un 85% de avance a octubre. El tramo entre Allen y Punta Colorada está terminado, y la terminal de despacho de Allen, que construyó AESA, está en precomisionado. La inversión total ronda los US$3000 millones.

El primer embarque de exportación saldría a fines de febrero o principios de marzo. “Hay un montón de pruebas que hacer y permisos que conseguir, pero estamos en programa”, aseguró. La terminal podrá cargar buques VLCC de hasta dos millones de barriles, lo que baja entre 3 y 4 dólares el flete por barril.

En Punta Colorada se levantan además los tanques más grandes del país: 120.000 metros cúbicos y más de 700.000 barriles cada uno, con 83 metros de diámetro y 30 de alto. “Son como un estadio de fútbol”, los describió Gallino, que recomendó recorrer la obra a quien tenga la oportunidad.

Vaca Muerta: la inversión de YPF en infraestructura se multiplicará por nueve hasta 2031.

Ormuz y El Niño, los dos dolores de cabeza

La parte offshore, en el Golfo San Matías, fue la más complicada. Las monoboyas se fabricaron en Emiratos Árabes y estaban casi listas cuando estalló el conflicto en el estrecho de Ormuz. El barco contratado, de la naviera Jumbo, no quiso entrar, así que hubo que sacarlas en uno más chico hasta Omán.

En Omán se hizo un trasbordo y recién ahí viajaron a la Argentina. “Tuvimos la suerte, la fortuna o la inteligencia de poder sacarlas”, dijo. Hoy las boyas flotan en Punta Colorada con las anclas puestas, pero todavía no están en su posición final.

El otro problema es el clima. “Durante todo octubre, el promedio de olas y de marea fue muchísimo más que lo previsto”, explicó, y lo atribuyó a El Niño. La gran diferencia entre pleamar y bajamar del golfo frena tareas en el mar y encarece los barcos, que cobran aunque no puedan trabajar.

La cañería submarina ya está tendida entre las dos boyas, ubicadas a 5 y 8 kilómetros de la costa, y tiene hechas las pruebas hidráulicas. Falta completar el shore approach, un tramo de 700 metros con perforación dirigida, colocar las boyas y conectar las mangueras.

“Solo una banda de locos puede hacer esto”: la confesión del vicepresidente de YPF sobre los proyectos que encara la industria.

Un project finance después de 40 años

Gallino, que preside la sociedad del VMOS, destacó el esquema financiero. Con nueve socios, el proyecto se armó como project finance, algo que “Argentina hacía 40 años que no hacía”. Las petroleras pusieron equity a riesgo hasta el cierre financiero. “Me siento orgulloso de lo que hemos hecho”, dijo.

También rescató cómo se llevan las operadoras. “Es un directorio al que da gusto ir, porque las discusiones son técnicas y lo único que buscan es cómo lo hacemos más rápido”, contó. En Río Negro, la obra ya pagó más de 200 millones de dólares en sueldos.

Para el ejecutivo, el VMOS es apenas el comienzo. “Con un proyecto de 3000 millones de dólares estamos calentando motores”, dijo. Lo que viene es Argentina LNG, el proyecto de gas natural licuado con ENI y XRG, de más de US$20.000 millones, cuya decisión final de inversión se firmaría el 26 de noviembre.

Gemelos digitales y BIM: Gustavo Gallino detalló cómo YPF contrata el avance de las obras en Vaca Muerta.

Una obra controlada desde una maqueta

Para seguir el avance, YPF usa gemelos digitales y metodología BIM. En la maqueta inteligente del VMOS, cada pieza se pinta según su estado: comprada, en tránsito, prefabricada o montada. “Lo que está en rosadito no está montado. Vamos a la realidad, sacamos la foto y vemos que no está montado”, mostró.

El seguimiento es semanal, y Gallino lo usó como mensaje para los proveedores de la cadena de valor. “Necesitamos que trabajemos con la herramienta que el mercado tiene, si queremos ser un país world class desde el punto de vista de la energía. Si no, no lo vamos a lograr”, advirtió.

Cuando le preguntaron cómo gestiona tantos frentes a la vez, recurrió a una frase que repite seguido: “Planificar no es garantía de éxito; no hacerlo es garantía de fracaso”. Y la completó con otra: “Nosotros vinimos y estamos para que las cosas pasen, no para que nos pasen”.