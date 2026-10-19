Javier Milei en la AOG Patagonia 2026: "El gas de Vaca Muerta es una revancha histórica"

“Hoy estamos a pocos pasos del millón de barriles diarios”, dijo Milei sobre la producción de petróleo.

El presidente Javier Milei habló en el acto inaugural de AOG Patagonia 2026 y repasó el giro energético de la Argentina. Agradeció al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), a su presidente Ernesto López Anadón; al gobernador Rolando Figueroa; al presidente de YPF, Horacio Marín; a las operadoras y a las empresas de servicios. Y se dirigió a los trabajadores petroleros: “Todos ustedes están trabajando día y noche para sacar a la Argentina del pozo, literal y metafóricamente”.

Desde el espacio DUAM y ante un auditorio repleto, ordenó su exposición en tres ejes: “de dónde venimos, qué hicimos y hacia dónde vamos”.

La energía como motor del progreso

Milei abrió con una mirada histórica. “Lo que realmente define a la Revolución Industrial es que fue el momento en que dejamos de depender de nuestros músculos”, afirmó. Ubicó a Neuquén en esa lógica: “Produce más de 600.000 barriles por día. Es decir, cada día sale de la tierra energía de millones de años de trabajo que ningún ser humano tiene que hacer con sus propias manos”.

El Presidente comparó la situación actual con la de 2023. “La misma Vaca Muerta que en 2023 producía unos 310.000 barriles diarios en promedio, gracias al cambio de modelo de nuestra gestión, hoy produce más del doble”, sostuvo.

En todo el país, la producción pasó de unos 635.000 barriles diarios en 2023 a 932.000 en agosto de 2026. Según Milei, es un “récord histórico para el país, superando con creces el máximo histórico de 1998, después de 27 años sin volver a ese nivel”. Y agregó: “Hoy, por primera vez en la historia, estamos a pocos pasos del millón de barriles diarios”.

En exportaciones, el país vendía en 2023 unos 128.000 barriles por día. “Lo que va de 2026, el promedio ya duplica ese número. Y en julio llegamos a exportar casi 330.000 barriles diarios”, detalló. También señaló que el récord de exportaciones en un mes superó los 10.000 millones de dólares.

Gas: “una revancha histórica”

Sobre el gas, Milei fue categórico: “Y si lo del petróleo es una gran noticia, lo del gas es directamente una revancha histórica”. Recordó que “durante casi 20 años los argentinos le compramos gas a Bolivia, y cada invierno salíamos desesperados a comprar barcos de gas licuado. Todo esto mientras estábamos sentados arriba de la segunda reserva de gas del planeta. Era como morirse de sed a la orilla de un lago”.

Hoy, dijo, “el gasoducto que traía el gas boliviano hacia el sur se revirtió y ahora lleva el gas de Vaca Muerta hacia el norte”. Y añadió: “En abril del año pasado, por primera vez en nuestra historia, el gas argentino llegó a Brasil atravesando Bolivia”. Según el mandatario, el gas ya llega a Chile, Uruguay y Brasil.

En el último año, la Argentina exportó “en promedio unos 8 millones de metros cúbicos por día, con picos de más de 10 millones”. La balanza energética, “que hace poco tenía un déficit de 5.000 millones, hoy va camino a dejar un superávit de más de 10.000 millones de dólares”.

Admitió que el proceso no terminó: “Este invierno todavía tuvimos que comprar algunos barcos de gas para cubrir los peores días”. Pero aseguró que “se están preparando las condiciones para que eso nunca más vuelva a suceder y seamos exportadores todo el año”.

EL auditorio atento, durante el discurso de Milei en el acto inaugural de AOG Patagonia 2026.

Las reglas, la clave del boom

¿Qué cambió? “¿Mágicamente apareció el petróleo? No. La formación estuvo siempre ahí, pero, tal como dije al principio, lo que cambiaron fueron las reglas”, respondió. Para Milei, “la riqueza de una nación depende mucho más de sus instituciones que de su subsuelo”.

Como punto de partida, citó el DNU 70/23: “Toda la revolución que estamos viendo en el plano energético arrancó con un punto dentro del DNU 70/23, que fue eliminar el barril criollo”. Y recordó que en la primera semana de gobierno “liberamos el precio del petróleo”.

RIGI: “una punta de lanza”

El Presidente defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según sus datos, “hay más de 210.000 millones de dólares en proyectos anunciados, de los cuales el 45% son específicamente del área de petróleo y gas”. Lo definió como “la política industrial y de desarrollo más importante de la historia argentina”.

Respondió a las críticas por su costo fiscal: “¿Cómo puede tener costo fiscal una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho?”. Y sumó: “Un proyecto que no existe no paga ningún impuesto. Por más que hubieran propuesto cobrar impuestos del 100%, el 100% de cero sigue siendo cero”.

Y anticipó que “la economía va a converger al RIGI”.

Las obras que vienen

El mandatario enumeró los proyectos. “Hace apenas unos días llegaron a Río Negro las dos monoboyas del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS)”, dijo. Se instalarán frente a Punta Colorada y la obra, de unos 3.000 millones de dólares, “nos va a permitir exportar alrededor de 15.000 millones de dólares por año”.

En GNL, anticipó: “El año que viene, por primera vez en la historia, la Argentina va a exportar gas natural licuado a Europa”. Un buque de licuefacción frente al Golfo San Matías cargará gas de Vaca Muerta con destino a Alemania, “en un contrato de más de 7.000 millones de dólares”.

También mencionó el proyecto Argentina LNG, de YPF junto a Eni y a XRG, de los Emiratos Árabes: “una inversión de 51.000 millones de dólares, la más grande de la historia de nuestro país, que va a generar hasta 40.000 puestos de trabajo y hasta 10.000 millones de dólares de exportaciones por año”.

Sumó el acuerdo con Estados Unidos “por 7.000 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura crítica” y deslizó: “No descarten que pueda aumentar el número”.

Destacó el rol del capital privado: “Cuando el que pone la plata es el mismo que asume el riesgo, las obras se terminan, y se terminan más rápido que nunca”. Y cerró con una promesa: “Esto recién empieza, porque lo que viene es todavía más grande”.